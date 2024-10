Un weekend di cucina siciliana e vino a “Taormina WinExpo”

Dal 25 al 27 ottobre, la città di Taormina (Me) ha fatto da palcoscenico alla prima edizione del "Taormina WinExpo", evento che ha attirato migliaia di appassionati e visitatori. Con il patrocinio del Comune di Taormina e organizzato da Sicily Event, il festival ha presentato un programma denso di attività che hanno esaltato le eccellenze enogastronomiche siciliane, come degustazioni, cene gourmet e masterclass.

Si è conclusa la prima edizione di Taormina WinExpo

Taormina WinExpo, l’edizione 2024

Quasi novemila degustazioni registrate e una vendita media di duemila biglietti al giorno confermano il successo di questa prima edizione. Turisti, appassionati e professionisti del settore hanno affollato Taormina, in particolare il centro storico, con stand di circa trenta cantine siciliane e decine di chef che hanno offerto piatti simbolo della cucina isolana. Le piazze principali e il Corso Umberto hanno ospitato gli eventi, con soddisfazione sia del pubblico che degli organizzatori. Secondo l’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Attività Produttive di Taormina, Jonathan Sferra, il supporto dell’Amministrazione Comunale a eventi come il WinExpo evidenzia l’impegno di Taormina nella promozione del turismo di qualità e del patrimonio enogastronomico regionale. Sferra ha sottolineato l’importanza di una collaborazione pluriennale per consolidare Taormina come meta del turismo enogastronomico anche a livello internazionale.

Taormina WinExpo, degustazioni e masterclass

Numerosi chef siciliani hanno animato la manifestazione con piatti tradizionali e reinterpretazioni innovative, come le crispelle di ricotta e acciughe preparate dal Maestro Orazio Cordai o i piatti di pasta biologica dello chef Gesualdo Faulisi. Presenti anche prelibatezze come il panino ai capperi con tartare di carne di Giuseppe Patti e gli arancini preparati da Salvina Scottino, che hanno attirato numerosi visitatori grazie alla loro connessione con la tradizione letteraria siciliana.

Degustazioni e masterclass a Taormina WinExpo

Un’importante componente del WinExpo è stata la serie di masterclass e talk show tematici, guidati da esperti e professionisti del settore. Il giornalista Salvo Ognibene, ad esempio, ha introdotto la masterclass dedicata al Carricante dell’Etna, mentre il bartender Giuseppe Di Martino ha esplorato il legame tra vino e mixology. Numerosi esperti si sono alternati nei dibattiti, come il Maestro Assaggiatore Danilo Trapanotto e i mastri birrai Daniele Grasso e Silvio Gulino, che hanno trattato il tema “Beer & Wine” in un panel che ha suscitato grande interesse.

Taormina WinExpo, viaggio nei sapori siciliani

Nelle strutture ricettive di Taormina, alcuni tra i più prestigiosi chef dell’Isola hanno preparato cene gourmet, unendo prodotti locali e tecniche innovative. Pietro D’Agostino, chef stellato di Taormina, e altri rinomati chef hanno offerto ai visitatori esperienze culinarie uniche, come la cena conclusiva di sabato 26 ottobre presso l’Hotel Palazzo Vecchio, curata da Giacomo Caravello. Queste esperienze hanno aggiunto ulteriore prestigio alla manifestazione.

A Taormina WinExpo viaggio nei sapori siciliani

La giornata finale, domenica 27 ottobre, ha registrato un’alta affluenza e momenti di grande richiamo, come l’arancino a due strati di Rosario Umbriaco, che ha unito sapori unici e ingredienti tipici siciliani. La manifestazione si è conclusa con il panel “Star & Wine: il vino nella cucina stellata”, a cui hanno partecipato chef di fama e produttori locali. Davide Merlino, organizzatore e amministratore di Sicily Event, ha espresso soddisfazione per la risposta del pubblico e ha anticipato una futura edizione con obiettivi ancora più ambiziosi. Due, infine, le cene andate in scena: cena gourmet a cura dello Chef Giuseppe Geraci all’Hotel Metropole e cena gourmet a cura dello Chef Accursio Craparo al ristorante Kistè, a quattro mani con lo Chef Pietro D’Agostino.

Taormina WinExpo, le cantine presenti

Ecco le cantine che hanno aderito all’evento: