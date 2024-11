Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nominato “Sommelier d'onore”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma (al suo terzo mandato con la squadra di calcio capitolina), è stato protagonista di una serata speciale dedicata al mondo del vino. In occasione della presentazione della guida Bibenda 2025, Ranieri ha infatti ricevuto il titolo di "Sommelier d'onore", un riconoscimento assegnato dalla Fondazione italiana sommelier (Fis) e consegnato da Franco Maria Ricci, presidente della fondazione. Un premio unico, visto che Ranieri è il primo sportivo a essere insignito di tale onore.

Claudio Ranieri con l'attestato di “Sommelier d'onore”

Di fronte ai 645 produttori di vino e distillati presenti, Ranieri ha parlato con semplicità e un tocco di poesia. «Sono stato chiamato alla Roma dopo una grande grandinata. Ora dovrò fare con ciascuno dei miei calciatori quello che fate voi con ogni grappolo d'uva: prenderne grande cura. Cercherò l'unicità in ognuno dei giocatori, come si fa grappolo per grappolo». Il tecnico della squadra giallorossa ha poi confessato il suo rapporto sobrio ma affettuoso con il vino: «A casa con mia moglie non lo beviamo nel quotidiano, ma con gli amici ci fa piacere condividere un buon rosso e, talvolta, le bollicine».

Tutti i "Sommelier d'onore" della Federazione italiana sommelier

Oltre a Claudio Ranieri, nel corso degli anni, ricordiamo, la Federazione italiana sommelier ha assegnato il titolo di "Sommelier d'onore" ad altre 32 persone. Di seguito l'elenco completo: