Svelata Berebene 2025: la guida Gambero Rosso ai migliori vini sotto i 20 euro

Il Gambero Rosso presenta la nuova edizione di Berebene 2025, la guida che raccoglie 937 etichette di qualità, tutte sotto i 20 euro. Un decimo di queste, ben 92 vini, si colloca sotto i 10 euro, dimostrando come l’Italia continui a offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo nel panorama enologico. Lorenzo Ruggeri, Direttore del Gambero Rosso, ha sottolineato l’importanza dell’accessibilità del vino italiano, specialmente in un contesto di prezzi crescenti che rischiano di allontanare le nuove generazioni di consumatori.

Svelata la guida Berebene 2025 del Gambero Rosso

Berebene 2025, una selezione di eccellenza

La guida, giunta alla sua 34ª edizione, celebra vini provenienti da tutte le regioni italiane, con un focus sulla diversità territoriale e la qualità. La Barbera d’Asti emerge come la denominazione più premiata, con 16 etichette, contribuendo a rendere il Piemonte la regione di riferimento con 112 vini. Seguono Veneto, con 92 etichette, e Toscana, con 84. I vini premiati riflettono l’identità di ogni zona viticola e la filosofia produttiva delle aziende, spaziando tra bollicine, bianchi, rosati, rossi e dolci. In particolare, i vini dolci e le 92 bottiglie sotto i 10 euro rappresentano una vera chicca per gli appassionati.

La guida Berebene include i migliori vini sotto i 20 euro

Berebene 2025 ha assegnato riconoscimenti a sei grandi vini nazionali, tra cui La Matta Dosaggio Zero ’23 di Casebianche per le bollicine, e il Chianti Classico ’21 di Borgo Salcetino per i rossi. Ogni regione ha inoltre il proprio campione, come il Vermentino di Sardegna Chlamys ’23 di Tenute Fois per la Sardegna, o la Barbera d’Asti Sup. I Tre Vescovi ’22 per il Piemonte.

Berebene, i premi nazionali

Miglior Bollicina : La Matta Dosaggio Zero ’23, Casebianche

: La Matta Dosaggio Zero ’23, Casebianche Miglior Bianco: Falerio Pecorino Maree ’23, Madonnabruna

Falerio Pecorino Maree ’23, Madonnabruna Miglior Rosato : FCO Pinot Grigio Ramato ’23, Sirch

: FCO Pinot Grigio Ramato ’23, Sirch Miglior Rosso : Chianti Cl. ’21, Borgo Salcetino

: Chianti Cl. ’21, Borgo Salcetino Miglior Dolce : Canelli Tenuta del Fant ’23, Il Falchetto

: Canelli Tenuta del Fant ’23, Il Falchetto Miglior Vino sotto i 10 euro: Barbera d’Asti Sup. Savej ’21, Terre Astesane

Berebene 2025, i campioni regionali