 Col Vetoraz: equilibrio tra unicità di un territorio e talento delle persone 

L’eccellenza è sempre frutto di un lavoro condiviso, un principio che Col Vetoraz conosce bene e che in azienda scandisce l’operato di ogni giorno. È una voce che parte dal territorio, le meravigliose colline di Valdobbiadene (Tv), per poi essere interpretata con impegno, pazienza, rispetto e ascolto dalle persone che in questa terra hanno radici, per esprimersi infine nel calice, rispecchiando a pieno un altissimo livello qualitativo, cifra distintiva degli spumanti dell’azienda trevigiana. Come quella che si percepisce degustando il Valdobbiadene Docg Brut Coste di Levante.

L'azienda Col Vetoraz nelle colline del Valdobbiadene

Col Vetoraz: eleganza e armonia nel Conegliano-Valdobbiadene

È un vino di grande tendenza proveniente dai ripidi vigneti di collina esposti a levante, dove la maturazione delle uve raggiunge livelli ideali alla produzione di questo spumante. Adatto ai palati che prediligono il secco, si presenta asciutto, sapido e intenso, con un perlage fine e persistente e una spuma cremosa, e dal gusto privo di spigolosità ma delicatamente profumato, grazie ai floreali di rosa, agrumi, acacia e ai fruttati di pesca bianca, pera e mela. È perfetto per un aperitivo ma molto piacevole anche abbinato a crostacei e pesci pregiati.

Valdobbiadene Docg Brut Coste di Levante di Col Vetoraz

Il primato distintivo che fa di Col Vetoraz una solida realtà di riferimento all’interno della denominazione Conegliano-Valdobbiadene Docg, è reso possibile, oltre all’impegno quotidiano di tutti, anche dal clima di armonia e profondo senso di famiglia che unisce i dipendenti, elemento che gioca un ruolo non trascurabile nel raggiungimento di grandi risultati di valore.

Eccellenza in prima linea dunque, sempre nel nome di quel mix di equilibrio, armonia ed eleganza che sono la cifra distintiva della piacevolezza di questi spumanti, capaci di garantire un livello qualitativo sempre al massimo grado.

