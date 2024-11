Fattoria della Talosa punta sul recupero di vigneti storici di Montepulciano

“Ahi, come poco a sé creder uom degge! Ch'a virtute e fortuna Amor pon legge”, cantava Agnolo Poliziano da Montepulciano nel XV secolo, e in effetti la potenza soggiogante dell'amore per qualcosa o per qualcuno spesso ha un ruolo decisivo: anche nella storia famigliare, ossia incentrata su una famiglia, della “Fattoria della Talosa” e del suo Vino Nobile di Montepulciano, cominciata nel 1972. In quell'anno l'imprenditore romano Angelo Jacorossi si fa soggiogare dal proprio amore per la campagna e acquista una cantina e un podere tra le colline senesi, in quel di Montepulciano, al riparo dalla confusione capitolina. Dopo 52 anni a Milano, presso il ristorante “Locanda alla Scala”, i giornalisti invitati si trovano di fronte a una matura cinquantenne, la “Fattoria della Talosa sarl” e alle primizie in bottiglia portate in degustazione: Brut Rosé Metodo Classico Millesimato 2019 (100% sangiovese), “Pietrose” Rosso Toscana Igt 2019 (100% merlot), e poi tre esemplari di Vino Nobile di Montepulciano Docg : “Alboreto” 2019, “Riserva” 2019 e “Filai Lunghi” 2019.

La storia della Fattoria della Talosa inizia nel 1972

Fattoria della Talosa, una storia di vino

L'azienda ha seguito un percorso di crescita lento ma costante, che l'ha portata negli anni ad accumulare punteggi ragguardevoli e segnalazioni nelle principali guide al bere diffuse tra appassionati ed enocuriosi: Wine Spectator, Luca Maroni, Bibenda, Vitae, Slowine, Wine Enthusiast e letteratura consimile. I vigneti aziendali si estendono lungo 33 ettari, in una tra le più suggestive aree del territorio poliziano: località Pietrose, ad una altitudine di 330-400 metri sul livello del mare, con esposizione sud-ovest. La più antica cantina di affinamento di Talosa è situata nel centro storico di Montepulciano, nei sotterranei di Palazzo Tarugi e Palazzo Sinatti, costruiti nei primi decenni del ‘500 di fronte al Duomo di Montepulciano. Visitarla è come salire sulla macchina del tempo ed approdare in pieno Rinascimento, tra gallerie a mattoni che si alternano in un susseguirsi di volte e nicchie dove alloggiano le botti.

Fattoria della Talosa, il ceo Edoardo Mottini Jacorossi

«Nel cuore della Toscana, Talosa è una storia di trasformazione continua e resilienza - esordisce Edoardo Mottini Jacorossi, il nipote del fondatore, oggi ceo dell'azienda -. Durante questi anni abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento e crescita, puntando su investimenti che hanno portato Talosa ai vertici dell'enologia italiana. Il nostro impegno si è attuato attraverso la ristrutturazione della Cantina Storica e l'innovazione nei vigneti, così come nella creazione di un nuovo spazio di degustazione che, dalle ceneri di un rifugio di guerra, è rinato per celebrare la bellezza del nostro territorio e la qualità dei nostri vini. E i fatti sembrano darci ragione: dal punto di vista enoturistico abbiamo raggiunto il picco di 15 mila visitatori nel 2023, e abbiamo potuto raccontare l'amore per la terra e le tradizioni storiche a gente proveniente da tutto il mondo. Sempre nel 2023, siamo riusciti a mantenere una solida posizione finanziaria, con una crescita complessiva del 10%. Quanto alla rete commerciale, al momento siamo riusciti e riequilibrare la nostra presenza all'estero con la distribuzione in Italia, anche se rimane una forte esposizione sul mercato americano che dovremo normalizzare, spostandoci di più sull'Europa».

Fattoria della Talosa, il direttore commerciale Cristian Pepi

«In ogni caso è importante ribadire- aggiunge il direttore commerciale Cristian Pepi - che il successo internazionale ci incoraggia ad andare avanti e ad affrontare nuove sfide. Come quella del cambiamento climatico, che per noi è innegabile e preoccupa la maggior parte degli agricoltori delle nostre zone. Una sfida che riguarda tutti, senza eccezione, e noi la viviamo in prima linea essendo circondati da un territorio che in poco tempo è diventato siccitoso, salvo dover subire bombe d'acqua improvvise che dilavano i pendii collinari e fanno disastri. Come si affrontano queste emergenze? Facendo squadra col Consorzio del Montepulciano, e poi con le tecnologie che consentono di monitorare le condizioni metereologiche, con i trattori che permettono di riparare i danni causati dal maltempo nel più breve tempo possibile, e in generale con gli strumenti adatti, sempre più costosi: in proposito, c'è da ringraziare pubblicamente gli autori delle politiche agricole dell'Unione Europea, che ultimamente è intervenuta per finanziare le aziende agricole disposte a investire in prevenzione e sicurezza».

Fattoria della Talosa si presenta a Milano

Rimanendo in tema di sfide, il press lunch milanese di Talosa è servito anche a presentare gli sviluppi del progetto "Pieve del Nobile", un'iniziativa partita nel 2020 che ha segnato un punto di svolta nella valorizzazione dei vigneti storici e delle zone più vocate dell' area vinicola poliziana. Si tratta, in sintesi, di recuperare vigneti antichi e di pregio, reintroducendo tecniche colturali tradizionali arricchite dalle moderne conoscenze enologiche. Il progetto promuove una viticoltura sostenibile e di alta qualità, intrinsecamente legata alle caratteristiche uniche del terroir di Montepulciano, con l'obiettivo di produrre vini che siano l'espressione più pura di queste zone, d'importanza storica per l'enologia mondiale. Altro aspetto fondamentale dell'iniziativa è la conservazione della biodiversità, perché è stato assunto l'impegno a tutelare le varietà di viti storiche e ad adottare pratiche agricole all'insegna della sostenibilità ambientale.

Fattoria della Talosa, i vini degustati a Milano

Dalla progettualità alla resa nel bicchiere, possiamo dire che il territorio poliziano ha vissuto nella “Locanda alla Scala” qualche momento di meritata celebrazione grazie al “Pietrose” Rosso Toscana Igt 2019: un merlot in purezza, rosso rubino molto scuro, generoso al naso con note eleganti di amarena, vaniglia e cioccolato fondente, suadente al palato grazie ai tannini perfettamente integrati. Superato in complessità dal Vino Nobile di Montepulciano Docg “Riserva” 2019, di un rosso scuro più vellutato e profondo del “Pietrose”, ben dotato di profumi di viola e frutti a bacca rossa, ma anche di spezie, sottobosco, legno tostato. E poi ancora impreziosito da un'acidità gradevole, tannini morbidi e maturi, finale lungo e fruttato. Un accompagnamento davvero “Nobile” per la Entrecôte di manzo ai funghi con purè di patate mantecato al caprino, un cavallo di battaglia dello chef della “Locanda”.

Fattoria della Talosa, le sfide di oggi

Abbiamo perciò l'impressione che la poesia immortale di Agnolo Poliziano e la struggente armonia delle colline attorno a Montepulciano siano ben rappresentate: anche da questa fiera combattente, “La Fattoria della Talosa", che dimostra coi fatti e nel bicchiere di sapersi librare all'altezza di una tradizione estesa almeno su sette secoli. E tutto questo accettando le sfide contemporanee, sia economiche sia climatiche.

Fattoria della Talosa

Via Pietrose15/A - 53045 Montepulciano (Si)

Tel 0578 758277