La brezza del Garda: Sùere, la nuova Riserva Lugana Doc di Cà Maiol

Con l'annata 2021, Cà Maiol introduce sul mercato la sua nuova Riserva Lugana Doc "Sùere", un'espressione autentica della Turbiana in purezza. Dopo due anni di affinamento, questo vino esprime tutta la complessità e la ricchezza del terroir della sponda meridionale del Lago di Garda.

Cà Maiol introduce sul mercato la sua nuova Riserva Lugana Doc "Sùere"

Suèere, un omaggio al territorio gardesano

«La nostra famiglia ha sempre creduto in questo territorio e nel vitigno autoctono della Turbiana,» spiega Alessandro Marzotto, general manager di Cà Maiol. «Qui tutto è unico: dalla composizione minerale dei suoli al microclima, fino ai venti benacensi che caratterizzano la zona». È proprio a questi venti che il vino deve il suo nome: “Sùere” significa "brezza del mattino" nel dialetto bresciano, evocando un momento di serenità e rinascita.

Alessandro Marzotto, general manager di Cà Maiol

Sùere si distingue per una personalità dinamica e intrigante. Al naso, seduce con note di lemongrass, verbena e zenzero, mentre al palato offre un perfetto equilibrio tra freschezza e struttura. La trama saporita e il corpo ricco lo rendono un vino che si svela sorso dopo sorso, con una complessità che richiama la bellezza del territorio da cui proviene.

Cà Maiol, guardando al futuro

«Crediamo ci sia uno straordinario potenziale da sviluppare, - spiega Marzotto - testimoniato dall’importante piano di investimenti messo a punto negli ultimi anni. Siamo partiti dall’approccio agronomico, sviluppando tutte quelle tecniche che permettessero di preservare le viti e di alimentare il terreno senza ricorrere alla chimica di sintesi, proseguendo poi in cantina, implementando tecniche che consentissero di lavorare la Turbiana senza forzature, senza rovinarne il frutto, preservando tutti gli aromi tipici di questo vitigno molto ricco e complesso».

La cantina di Cà Maiol è stata recentemente rinnovata

Per raggiungere questo obiettivo, la cantina è stata recentemente rinnovata e oggi rappresenta uno dei centri di vinificazione più avanzati della zona del Lugana. Dotata delle più moderne tecnologie, utilizza la lavorazione per gravità, essenziale per preservare l'integrità della delicata varietà Turbiana. Inoltre, la possibilità di vinificare separatamente ogni singolo vigneto consente ai vini di esprimere al meglio l'autenticità e la ricchezza del territorio gardesano.

Cà Maiol, la linea Heritage si arricchisce

«È proprio con questo approccio - conclude Marzotto - che prende vita “Sùere”. Accanto a “Prestige” - etichetta d’annata molto conosciuta -, “Molin” Superiore - il single vineyard debuttato pochi mesi fa - e a “Cantariva” Brut - Metodo Classico di grande pregio -, permette di esplorare un’ulteriore evoluzione e declinazione di un vitigno che ci dimostra avere molto da esprimere». Con l'introduzione di Sùere, Cà Maiol amplia la sua linea Heritage, che già include vini iconici come “Molin” Lugana Doc Superiore, “Cantariva” Brut Lugana Doc Metodo Classico e “Groviglio” Valtènesi Riviera del Garda Classico Doc. La gamma Premium Pop completa l'offerta con “Prestige” Lugana Doc, “Roseri” Valtènesi Doc Chiaretto e “Negresco” Vino Rosso.

Cà Maiol

Via dei Colli Storici 119 - 25015 - Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9910006