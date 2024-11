Costa d'Amalfi Rosato Doc di Cantine Giuseppe Apicella

Il Rosè è ottenuto dalla vinificazione in bianco delle uve Piedirosso e Sciascinoso. Presenta un colore rosa tenue con sfumature brillanti. All’olfatto, offre una gamma di profumi che richiama la frutta del sottobosco, fragole, agrumi della Costiera, viola, primula e bacche mediterranee. Al palato, il vino è godibile, elegante, rotondo, morbido e intrigante, arricchito da un accenno di acidità che regala una freschezza infinita. Il finale è pieno e scorrevole. Ideale su molti piatti a base di verdure come la fava fritta con il lardo, parmigiana di melanzana. Raccolta manuale, diraspatura delicata e criomacerazione per 12 ore. Fermentazione con lieviti selezionati a temperatura controllata per 15/20 gg. Piacevole anche su piatti a base di pesce, dalla frittura di pesce o colatura di alici. Ha ottenuto il primo posto ex aequo al concorso I Migliori Rosati del Mediterraneo nel 2024.

Origine

Comune di Tramonti, vitigni a piede franco prefillossera in frazione Capitignano.

Vigneto

Esposizione ad Est, con altimetria compresa tra i 300 e i 400 m/ s.l.m., con terreno franco limoso, prevalenza frazione detritica su quella piroclastica.

Vitigno

Piedirosso 60% e Sciascinoso 40%

Alchool

12%

Temperatura di servizio

8/10 °C

Bottiglia

750 ml

Cantine Giuseppe Apicella

Via Castello S. Maria 1 - 84010 Tramonti (Sa)

Tel 089 856209