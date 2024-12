Quattro cocktail per le feste che faranno invidia al tuo albero di Natale

Per il brindisi di Natale quest'anno dimentica vino e bollicine. Se vuoi sorprendere i tuoi ospiti, punta sui cocktail. Non devi essere un bartender professionista né possedere gli strumenti del mestiere: bastano pochi minuti, gli ingredienti giusti e un tocco di fantasia.

Quattro cocktail per Natale

Per iniziare, assicurati di avere ghiaccio di buona qualità (lo puoi comprare pronto anche al supermercato). Ideali sono i cubetti grandi e compatti, perché si sciolgono più lentamente e mantengono il drink fresco più a lungo senza annacquarlo. Quanto ai bicchieri, a seconda della ricetta che scegli, ti servirà un tumbler alto o basso, un calice da vino, o una coppetta.

Quattro cocktail rivistati con un twist natalizio per sorprendere i tuoi ospiti (immagine Nicole Cavazzuti)

Comune denominatore di questi cocktail sono i sapori italiani tradizionali, rivisitati con un twist natalizio: dal mandarino, simbolo delle feste, al melograno, portafortuna per l'anno nuovo. E se non hai il dosatore classico (in gergo, il jigger), niente paura: usa una tazzina da caffè (60 ml circa). Tieni conto che la garnish non è essenziale, ma rende il cocktail più bello. Ecco quindi quattro drink veloci e facili da realizzare con ingredienti tipici della tradizione italiana, perfetti per le feste.

Negroni Sbagliato al mandarino

Il classico Negroni Sbagliato, nato a Milano, si veste a festa con l'aroma dolce e fresco del mandarino, agrume simbolo delle festività italiane e diventa più leggero. Con il suo colore vivace e la scorza di mandarino che aggiunge un tocco festivo, questo drink è un vero spettacolo per gli occhi e il palato.

Il Negroni Sbagliato al mandarino (immagine Nicole Cavazzuti)

La ricetta

Bicchiere : tumbler basso

: tumbler basso Ingredienti : 20 ml di Vermouth rosso 20 ml di Bitter (es. Campari) 20 ml di Prosecco 10 ml di succo fresco di mandarino Zest di mandarino (per decorare) Ghiaccio

: Preparazione : Versa il Vermouth, il Bitter e il succo di mandarino in un bicchiere con ghiaccio. Aggiungi il Prosecco e mescola delicatamente. Decora con uo zest di mandarino.

: Perfetto con: tartine al salmone o crostini con formaggi morbidi.

Spritz al melograno

Il celebre Spritz diventa natalizio con un tocco festivo e simbolico. Il melograno, simbolo di prosperità e fortuna, dona un colore vibrante e un sapore fresco. Lo Spritz al Melograno, con i suoi chicchi rubini e le bollicine vivaci, è una festa nel bicchiere.

Lo Spritz al melograno

La ricetta

Bicchiere : calice

: calice Ingredienti : 40 ml di Prosecco 20 ml di Bitter dolce (come 10 ml di succo di melograno fresco Top di soda Chicchi di melograno (per decorare) Ghiaccio

: Preparazione : Versa l'Aperol e il succo di melograno in un bicchiere con ghiaccio. Aggiungi il Prosecco e, se desideri, un tocco di acqua frizzante. Decora con chicchi di melograno.

: Perfetto con: antipasti di pesce o finger food leggeri.

Limoncello Sour

Dedicato a chi vive al Sud. Per celebrare il territorio ecco un drink fresco e profumato che porta la Costiera Amalfitana (e non solo)sulla tua tavola natalizia. Il limoncello è l'assoluto protagonista di questa ricetta, esaltato dalla nota acidula del succo di limone. La soffice schiuma bianca e il zest di limone aggiungono eleganza a un drink semplice ma raffinato.

Il Limoncello Sour (immagine Nicole Cavazzuti)

La ricetta

Bicchiere : coppetta

: coppetta Ingredienti : 40 ml di Limoncello 20 ml di succo di limone fresco 10 ml di sciroppo di zucchero Fettina di limone (per decorare) Ghiaccio

: Preparazione : Agita tutti gli ingredienti (senza ghiaccio) in uno shaker (o un barattolo di vetro capiente di olive o marmellata) per creare una schiuma vellutata. Aggiungi il ghiaccio e agita nuovamente. Filtra il drink in un bicchiere e decora con una fettina di limone.

: Perfetto con: dolci secchi come cantucci o biscotti al limone.

Amaro Tonic

Semplice e personalizzabile, questo drink si inserisce nel trend dei cocktail sodati a bassa gradazione alcolica nel segno del territorio, con protagonista uno dei prodotti più tipici del Bel Paese: l'amaro.

L'Amaro Tonic

La ricetta