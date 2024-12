Una Federazione per valorizzare le strade del vino, dell’olio e dei sapori di Sicilia

È nata ufficialmente la Federazione strade del vino, dell’olio e dei sapori di Sicilia, un nuovo soggetto che raccoglie sotto un’unica sigla diverse realtà territoriali siciliane. L’obiettivo principale è quello di lavorare insieme su progetti a lungo termine, favorendo la collaborazione tra le istituzioni e le imprese locali.

È nata ufficialmente la Federazione strade del vino, dell’olio e dei sapori di Sicilia

Federazione strade del vino, dell’olio e dei sapori di Sicilia, il progetto

Le sette Strade del Vino, che ora fanno parte della Federazione, sono:

Strada del vino di Marsala - Terre d'Occidente

Strada del vino e dei sapori dell’Etna

Strada del vino Terre Sicane

Strada del vino e dei sapori Val di Mazara

Strada del vino e dei sapori del Valdinoto

Strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi

Strada del vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al Liberty

Questa alleanza nasce con l’intento di rafforzare la voce delle Strade nei confronti delle istituzioni regionali e locali, nonché di promuovere la cultura e il patrimonio enogastronomico siciliano su scala nazionale e internazionale. La Federazione ha il suo quartier generale a Palermo, nella sede dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Irvo). A guidarla ci sarà un Consiglio direttivo composto dal presidente Salvatore Lombardo, dalla vicepresidente Luigia Sergio e dalla direttrice Marika Mannino, insieme ai consiglieri Gina Russo, Gregorio Sparacino, Mario Tumbiolo, Luigi Bonsignore e Marco Domenico Parisi. Tra gli altri partecipanti alla ratifica dell’atto c’erano anche il direttore dell’Irvo, Vito Bentivegna, e la commissaria Giuseppina Mistretta.

Federazione strade del vino, dell’olio e dei sapori di Sicilia, obiettivo collaborazione

Lombardo ha sottolineato l’importanza di lavorare uniti per risvegliare l’interesse delle istituzioni. Le Strade del Vino sono nate nel 2002 attraverso una legge regionale che prevede la collaborazione con la Regione e gli enti locali per l’inserimento di queste realtà nei principali strumenti di promozione turistica. Lombardo ha inoltre dichiarato che la Federazione mira a superare le sfide e a colmare il gap che, a livello europeo, esiste rispetto ad altri organismi simili.

Il direttivo della Federazione strade del vino, dell’olio e dei sapori di Sicilia

Un altro aspetto centrale della Federazione sarà la creazione di progetti condivisi, lo scambio di buone pratiche e l’incentivazione di servizi sul territorio. La Federazione intende anche riattivare e riorganizzare le Strade del Vino che, per vari motivi, non sono più operative, al fine di promuovere ogni angolo della Sicilia. Marika Mannino, direttrice della Federazione e anche della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, ha enfatizzato come il network sia un’opportunità per le aziende locali di sviluppare esperienze enoturistiche di qualità e collaborare attivamente con le istituzioni per valorizzare le eccellenze siciliane.