Spaghetti Cacio e Pepe e Teroldego: due tradizioni italiane si incontrano

Per il periodo invernale un abbinamento proposto di due prodotti di lunghissima tradizione anche se separati da qualche chilometro di distanza. Oggi, gli spaghetti cacio e pepe, preparati dall’executive chef Stefano Goller, incontrano il vitigno principe del Trentino: il Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva Castel Firmian.

Un abbinamento che fa venire l’acquolina in bocca, caratterizzato dalla spinta sapido/speziata degli spaghetti, accompagnati dal pecorino romano di media stagionatura e l’immancabile pepe, con la morbidezza e la delicata avvolgenza dei tannini del Teroldego Riserva Castel Firmian. Un abbinamento tutto italiano, di tradizioni diverse ma legate da un filo comune: quello della piacevolezza e della golosità a tavola.

Cacio e pepe e Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva Castel Firmian: un abbinamento perfetto

Il Castel Firmian Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva

Il Castel Firmian Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva nasce dalla selezione e ricerca delle migliori uve teroldego, rigorosamente raccolte a mano, direttamente dalla Piana Rotaliana, già nota come “il più bel giardino vitato d’Europa”. A nord della Città di Trento, tra i confini dei comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo e San Michele All’Adige, il teroldego trova la sua area di massima elezione e in Castel Firmian, il brand di selezione dei vini trentini del Gruppo Mezzacorona, la sua pura interpretazione.

Il Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva Castel Firmian

Le uve, una volta selezionate, raccolte a mano e portate in cantina per la vinificazione, beneficiano di un periodo di maturazione in barrique di rovere francese per un periodo variabile dai 12 ai 18 mesi. Dopodiché segue un periodo di affinamento in bottiglia di almeno un anno prima di poter apprezzare questa interpretazione morbida, setosa elegante e gustosa del vitigno a bacca rossa re della regione.

Morbidi i tannini e gentile l’acidità che mantiene il palato fresco e il sorso piacevole, il tutto arricchito da note di frutta matura, componenti balsamici e ricordi speziati che si ripetono al palato con una persistenza lunga e di gran piacevolezza.