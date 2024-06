Il vino di Bruno Vespa al tavolo del G7: sarà servito ai leader mondiali

I vini di Bruno Vespa saranno serviti ai leader delle Nazioni che prenderanno parte al G7 che si terrà a Borgo Egnazia (Br) dal 13 al 15 giugno. La prima cena del summit sarà un'occasione per la Puglia di presentare il suo "biglietto da visita" agli ospiti illustri, con piatti della tradizione regionale, pesce fresco e vini, tra cui quelli prodotti da Vespa.

I vini di Bruno Vespa verranno serviti durante il G7

«Saranno serviti vini pugliesi, inclusi quelli di Bruno Vespa», ha spiegato Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi e direttore di Tenuta Moreno, il resort di Mesagne che si occuperà del catering per il summit. «Si tratta di un'occasione importante per promuovere la nostra regione e i suoi prodotti di eccellenza».

La cena di gala sarà il primo di una serie di eventi enogastronomici che si terranno durante il summit. L'obiettivo è quello di far conoscere ai partecipanti la ricchezza e la varietà della cucina pugliese, utilizzando prodotti freschi e di stagione. Oltre ai vini di Vespa, saranno serviti anche altri vini pugliesi, provenienti da diverse cantine della regione. Un'occasione unica per scoprire la qualità e la diversità dei vini pugliesi.

Bruno Vespa e il vino: non solo G7

I vini di Bruno Vespa sono stati serviti anche in altri contesti, a partire dal Frecciarossa. Il fatto che uno dei suoi vini, “Bruno”, fosse servito a bordo dei treni di Trenitalia aveva fatto scoppiare una polemica infarcita di sospetti su favoritismi e raccomandazioni. Ma lo stesso Vespa aveva sottolineato che il vino fosse disponibile, a rotazione con altre cantine, da diversi anni sui Frecciarossa e quindi come avesse passato le ere di più governi. I vini del conduttore Rai erano già stati scelti anche all’estero: le bottiglie di Vespa avevano ad esempio accompagnato la cena del Dante Project alla Royal Opera House di Londra, svoltasi nella serata del 14 ottobre 2021.

Bruno Vespa, vini dal cuore della Puglia

L’azienda di Vespa è distribuita su una superficie complessiva di circa 46 ettari di cui 34 a vigneto, dislocati nell’area di Manduria (Ta), patria del celebre vitigno Primitivo, ed aree limitrofe ricadenti nell’area di produzione dei vini di pregiate qualità classificate con le denominazioni Dop Primitivo di Manduria ed Igp Salento. La famiglia Vespa è proprietaria della Masseria Li Reni che Bruno gestisce con i figli Federico e Alessandro.

L'azienda vitivinicola di Bruno Vespa si trova nei dintorni di Manduria (Ta)

A Masseria Li Reni, la sua tenuta tarantina, il giornalista organizza da alcuni anni una rassegna in cui invita ospiti illustri, a cominciare da esponenti politici, sempre accompagnati da chef rinomati cui affidare le creazioni gastronomiche da affiancare ai suoi vini.

Che vini produce Bruno Vespa

I vini di Vespa, realizzati sotto la guida dell’enologo Riccardo Cotarella, abbracciano principalmente cinque vitigni: Negroamaro, Primitivo, Uva di Troia, Fiano Salento e Verdeca. Attualmente in produzione ci sono cinque rossi:

Il Federale (Negramaro Igt Salento)

Bruno (Primitivo Salento Igt)

Il Rosso dei Vespa (Primitivo di Manduria

Raccontami (Primitivo di Manduria)

Helena (Nero di Troia)

Una verticale di Raccontami, un Primitivo di Bruno Vespa

Tra i bianchi, invece, vanno annoverati Donna Augusta (Bianco Igt Salento) e Bianca Terra (Fiano Salento Igt), cui si aggiunge Zoe, un Passito di Fiano di Puglia. Due i rosé (Flarò e lo spumante Noitre), mentre in collaborazione con Masi è nato un altro rosso, il Terregiunte. Tra i progetti, anche quello di inserirsi nella produzione del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg , grazie all’accordo con Villa Sandi per per produrre Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e Prosecco Doc rosé.

Vespa – vignaioli per passione

Masseria Li Reni, Manduria-Avetrana km 3 – 74024 Manduria (Ta)

Tel 099 9711985