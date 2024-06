Le sfumature di Bisol1542, il Prosecco Superiore del futuro

Bisol1542, la più pura espressione di Prosecco Superiore di Valdobbiadene, con una storia risalente al 1542 esprime le migliori sfumature della viticoltura eroica di Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Rappresentazione in acquarello del territorio di Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco che affaccia su Venezia

L’azienda, parte del Gruppo Lunelli dal 2014, gestisce la vite perché duri anteponendo la qualità alla quantità.Prima firma nella Denominazione, dal 2023, vendemmia in bins la Glera raccolta in due stacchi manuali, la pigia, da grappolo intero e refrigerato, in diversi centri per evitare fermentazioni indesiderate: questo processo è “la Vendemmia Originaria di Bisol1542”.

Il savoir-faire di Bisol1542 in 5 vini sartoriali

Da qui nasce un Prosecco realmente Superiore: le autoclavi su misura della cantina, rinnovata dal 2021 a oggi, danno vita a 5 vini “sartoriali”, che esaltano il saper-fare contemporaneo di Bisol1542, con l’immediatezza e la tipicità dell’annata.

Bisol1542, nella nuova cantina di Valdobbiadene, realizza 425.000 bottiglie di 5 Prosecco Superiore d’eccellenza

Il risultato di tale enologia lieve sono bollicine che esprimono tutta l’eroicità delle Colline Unesco e la gioia di Venezia. Presenti nei migliori ristoranti, bar, enoteche d’Italia e del mondo, e online su Enoteca Lunelli, questi vini gastronomici sono perfetti con piatti tradizionali e fusion.

Bisol1542 I Gondolieri: il prosecco superiore low-alcol

Ultima novità della casa, I Gondolieri, il Prosecco Superiore del futuro. Le 14.000 bottiglie del primo brut a minor gradazione alcolica della Denominazione ritraggono appieno la capacità innovativa del Team Tecnico Bisol1542 e la vocazione all’eccellenza del Gruppo Lunelli.

I Gondolieri, nell’etichetta ad acquerello, celebra la partnership veneziana

I Gondolieri, con la sua venezianità intrinseca, chiama i profumi marini a ogni sorso e, insieme, le nuances floreali delle colline Unesco. È un souvenir di Venezia, una dedica alla mediterraneità. Celebra, anche nell’etichetta realizzata ad acquerello, l’esclusiva partnership coi Gondolieri. Rifermenta grazie al solo utilizzo di mosto, senza l’ausilio di altri zuccheri aggiunti: è un vino territoriale e sostenibile allo stesso tempo.

Bisol1542

Via Follo 33 - 31049 Santo Stefano (Tv)

Tel 0423 900138