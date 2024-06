Vinòforum al via: taglio del nastro al Circo Massimo di Roma

Si è aperto il sipario di Vinòforum 2024 al Circo Massimo. La manifestazione, che per sette giorni renderà Roma Capitale del Vino e Cibo, è partita con un'ouverture d'eccezione: il taglio del nastro alla presenza delle principali autorità cittadine e regionali.

Inaugurata al Circo Massimo l'edizione 2024 di Vinòforum

Vinòforum, il vincitore de “La Città della Pizza”

La prima serata di Vinòforum è stata anche il palcoscenico della finalissima del tour nazionale de La Città della Pizza, il più grande concorso italiano dedicato alla regina degli impasti. I 12 pizzaioli finalisti, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati a suon di pizze creative e gustose, conquistando il pubblico con la loro maestria e la loro passione.

Francesco Pellegrino di Altamura, con la sua pizza Sinergia vince La Città della Pizza

A vincere il primo premio è stato Francesco Pellegrino di Altamura, con la sua pizza "Sinergia": un trionfo di sapori e ingredienti di eccellenza, tra cui Fior di latte, Taleggio di Capra, Blue di Capra, Chips Di Pecorino di Moliterno Igp, albicocche marinate con zucchero di canna e basilico, Basilico cristallizzato e Olio Guglielmi Puglia Igp Coratina.

Vinòforum, riconoscimenti per i protagonisti del settore

Oltre al vincitore de La Città della Pizza, la prima serata di Vinòforum ha visto anche la premiazione del Miglior Sommelier del Lazio: titolo che è andato a Umberto Trombelli, delegato di Ais Latina e Consigliere Regionale Ais Lazio.

Umberto Trombelli è il Miglior Sommelier del Lazio

Vinòforum 2024 proseguirà per sette giorni con un ricco programma di eventi, degustazioni e incontri. Tra gli appuntamenti da non perdere, le esclusive The Night Dinner in collaborazione con La Molisana, le cene dedicate alla cucina romana dei Temporary Restaurant, le imperdibili Wine Top Tasting con l'Associazione Italiana Sommelier e le pizze d'autore delle Pizza Dinner Gala.

Non mancheranno, inoltre, momenti dedicati all'Olio Evo di qualità con EvooSchool, degustazioni e abbinamenti con il sigaro toscano nel Club Amici del Toscano e un percorso enogastronomico unico con prodotti tipici regionali.