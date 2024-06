Dal "Quore" della Vallagarina il Trentodoc Brut Riserva di Letrari

Quore Trentodoc Brut Riserva è uno Chardonnay in purezza, le uve provengono dai vigneti di alta collina che la famiglia Letrari possiede in Vallagarina, all’interno di territori caratterizzati da un sottosuolo roccioso. Il vino rimane a maturare sui lieviti per ben cinque anni incrementando il proprio profilo olfattivo e la propria personalità.

Quore Trentodoc Brut Riserva di Letrari

Alla vista si presenta giallo dorato, luminoso e splendente, con lievi riflessi verdolini. Al naso presenta note ampie dove fiori e frutta si mescolano a sensazioni più burrose e a tocchi di miele. Al sorso il perlage è fine e persistente, una bollicina fragrante e raffinata, dotata di una bella completezza di gusto.

Un piacere da bere adesso, ma che si può tranquillamente gustare anche fra 3-4 anni, per godere in una versione più evoluta. Un vino fresco e cremoso, perfetto come aperitivo, si abbina ai piatti della grande cucina italiana ma anche alle classiche ricette della cucina estiva: dal plateau royal di crudità al pesce alla griglia, da una semplice insalata di riso al prosciutto e melone.

Bottiglie prodotte: 4.000

Annata in commercio: 2016

Prima annata di produzione: 2009

Cantina Letrari

Via Monte Baldo 13/15 - 38068 Rovereto (Tn)

Tel 0464 480200