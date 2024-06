Degustazioni, cooking show e musica: Versante Fest celebra l'Etna e i suoi vini

L'urban wine party "Versante Fest ", che si inserisce nell'ambito di "Versante Est", la manifestazione enoica che celebra i vini, le cantine e le aziende della parte orientale del vulcano Etna, si terrà il prossimo 30 novembre a Catania, al Sal di via Indaco 23, a partire dalle 19:30. La festa sarà un'occasione per degustare oltre 150 etichette dei produttori vitivinicoli del Versante Est dell'Etna. Ci saranno anche cooking show con rinomati chef del territorio e momenti musicali con i Melotones, oltre a celebrare la proclamazione ufficiale di Catania, quale “Città del Vino”.

A Catania il 31 maggio si terrà Versante Fest con oltre 100 etichette di produttori del Versante Est dell'Etna

Versante Fest sarà la grande festa inserita nel ricco calendario di incontri di "Versante Est 2024”, l'avventura nata qualche anno fa sotto il segno dell'amicizia tra gli imprenditori del territorio, che vogliono suggellare questo legame proprio con un party pop, inclusivo, glamour e al tempo stesso all’insegna del relax e della spensieratezza, per avvicinare tutti.

Sarà un percorso fatto di freschezza, eleganza, sapidità, finezza e anche longevità che caratterizzano i vini etnei del Versante Est e che saranno ingredienti principali del “Versante Fest”. Tutti aspetti che si sprigionano dai vini prodotti nei cinque territori rappresentati: Linguaglossa, Milo, Santa Venerina, Trecastagni e Viagrande e che, in questa occasione, saranno degustati senza masterclass né corsi di formazione, ma semplicemente con la voglia di stare assieme e di conversare davanti a un calice.

Grande protagonista dell’appuntamento, naturalmente, anche il food, con le degustazioni delle ricette preparate direttamente dal vivo dagli Chef coinvolti, durante i loro appassionanti cooking show. Sarà possibile spaziare dalle oltre 150 etichette di vino in degustazione ai piatti gourmet di rinomati nomi della ristorazione siciliana, che esalteranno nelle loro preparazioni le eccellenti materie prime dell’isola. Ad essere presenti, inoltre, con l’organizzazione di Expò, saranno tutte le sigle di Sommelier del territorio, il partner tecnico Enoiltech, l’azienda partner Volvo Covei e Fineco Bank.

«Tantissime sono state le richieste di poter partecipare all’evento, tanto che l’organizzazione ha dovuto riformulare una nuova data, per dare l’opportunità a tutti di non mancare», spiega uno dei primi fautori dell’iniziativa nata anni fa, nonché imprenditore storico del vulcano, Marco Nicolosi, di Barone di Villagrande, azienda che ha contribuito a scrivere la storia stessa dell’Etna Doc che aggiunge: «Con questo atteso appuntamento cittadino, infatti, vogliamo riscoprire il primo ingrediente da cui nacque Versante Est, cioè l’amicizia, la voglia di stare assieme e di condividere le nostre esperienze, lavorative ma ancor prima umane, di produttori del vulcano».

«Così – prosegue Nicolosi – con i vicini di casa e di impresa, la storica famiglia Scammacca, e con i nostri rispettivi sommelier, Claudio Di Maria e Alfonso Caltagirone, ci siamo detti: perché non condividere le nostre etichette in cene trasversali, per farle degustare contemporaneamente sia al pubblico che alla stampa? Una formula che piacque molto e da cui nacquero in seguito i numerosi incontri di Versante Est in tour nelle nostre aziende: inizialmente con 4 cantine, poi diventate 9 e oggi giunte quasi a una ventina. E continuano a crescere, tanto da costringerci a rivedere il programma per poter inserire tutti».«Non siamo un'associazione e nemmeno un consorzio – conclude - ma semplicemente un gruppo di imprenditori e di aziende che vogliono raccontare le caratteristiche del nostro Versante Est, convinti che proprio questo appassionante e appassionato racconto possa essere utile al territorio stesso, siamo convinti che la narrazione delle differenze possa dare una nuova spinta a tutta la Sicilia del vino, tanto apprezzata a livello internazionale».

Versante Fest , le Cantine presenti

Queste le Cantine del Versante Est dell’Etna che hanno già aderito all’iniziativa e che saranno presenti con le proprie etichette al wine party “Versante Fest”, ma altre potrebbero aggiungersi: