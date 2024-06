Vinventions, un webinar sulla sostenibilità nell'industria delle chiusure

Vinventions è lieta di invitarvi al suo prossimo webinar su “La Sostenibilità nell'Industria delle Chiusure”, in programma venerdì 7 giugno 2024 alle 14:00.

Durante questo evento, si esamineranno in profondità come l'industria delle chiusure affronta la sfida della sostenibilità, concentrandoci su tre criteri ambientali principali: l'impronta di carbonio, la composizione dei tappi e la riciclabilità.

Vinventions: un webinar per "Comprendere la sostenibilità nell'industria delle chiusure"

Verranno approfonditi i regolamenti e le normative attuali relativi a ciascuno di questi aspetti, con confronti tra le diverse soluzioni di chiusura disponibili sul mercato.

In programma:

Capire cos’è l’impronta di carbonio , approfondendo le normative vigenti e le buone pratiche di comunicazione ambientale;

, approfondendo le normative vigenti e le buone pratiche di comunicazione ambientale; Conoscere la composizione delle diverse soluzioni di chiusura presenti sul mercato, le loro differenze e punti comuni;

presenti sul mercato, le loro differenze e punti comuni; Scoprire cos'è la riciclabilità e quali soluzioni di chiusura la soddisfano;

Questo webinar rappresenta un'opportunità unica per informarsi sulle migliori pratiche nel campo della sostenibilità e per comprendere come la scelta della chiusura possa avere un impatto positivo sull'ambiente.

Per iscriverti, clicca su QUESTO LINK

Non sei disponibile? Registrati comunque per ricevere il link alla registrazione video dell'evento. Non vediamo l'ora di accoglierti virtualmente e di condividere con te le pratiche sostenibili e le innovazioni nel nostro settore.