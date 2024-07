18 medaglie per il Müller Thurgau, Pelz 2014 Gran Medaglia d'Oro

Un weekend ricco di esperienze immersive che hanno celebrato il vino Müller Thurgau e la bellezza della Val di Cembra, tra enogastronomia, cultura e natura. Si è infatti svolta sabato 29 giugno la premiazione della 21° Concorso Internazionale vini Müller Thurgau, in concomitanza con la seconda giornata della 37° edizione della rassegna “Müller Thurgau: vino di Montagna”. A condurre l’appuntamento, presso lo spazio Fuori di Taste a Cembra, il sommelier professionista Andrea Amadei, speaker radiofonico di Decanter di Rai Radio 2 che è stato affiancato da Livio Fadanelli.

I vincitori del 21° Concorso Internazionale vini Müller Thurgau

Diciotto le medaglie totali sui 61 vini partecipanti, con punteggi che vanno dagli 85,7 ai 90,7. Tra queste, dodici etichette trentine, due altoatesine e quattro tedesche. In particolare, dodici sono produzioni 2023, quattro del 2022, una del 2021 e una del 2014. A conquistare la Gran Medaglia d’Oro, l’Igt Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau di Pelz 2014 con un punteggio di 90,7 e che ha ottenuto anche le menzioni speciali Miglior Vino Italiano e Miglior Vino Longevo. Seguono quindi cinque Medaglie d’Oro e 6 sia d’Argento che di Bronzo.

«Sarebbero state molte altre – ha aggiunto Sara Pedri, Presidente Comitato Mostra Valle di Cembra – le etichette meritevoli di Medaglia d’Oro, ma il nostro regolamento impone un limite massimo del 10% di Medaglie d’Oro sul totale dei partecipanti. Basti pensare che la classifica dei vini premiati si gioca su un range di cinque punti: se le Medaglie d'Oro vanno dagli 87 ai 90,7 punti, le Medaglie d’Argento dagli 86,4 agli 86,8 punti e quelle di Bronzo dagli 85,7 agli 86,2 punti». Si tratta, comunque, di una certificazione di un livello medio molto alto. «Una ulteriore conferma delle straordinarie potenzialità di questo vitigno, che può essere in grado di superare con grande eleganza la sfida del tempo», ha spiegato il conduttore Andrea Amadei che ha concluso: «La rassegna si rivela sempre un’ottima occasione per assaggiare le migliori espressioni di questo vitigno, che ha avuto un passato molto pop, quasi di massa, poi uno stop e ora un’esplosione qualitativa senza pari. Tutti i produttori hanno capito il valore di questa varietà, che stanno sempre più innalzando a livello di altitudine e curando a livello di vinificazione. E la Val di Cembra, come altri territori, riesce davvero a regalare punte di eccellenza».

Concorso Internazionali vini Müller Thurgau, non solo vino

Oltre al Concorso Internazionale, la rassegna "Müller Thurgau: Vino di Montagna" ha proposto un ricco programma di eventi che hanno permesso ai partecipanti di immergersi completamente nell'atmosfera e nei sapori della Val di Cembra. Un trekking ha condotto i partecipanti alla scoperta del territorio di Segonzano, tra scorci paesaggistici suggestivi, testimonianze storiche e vigneti rigogliosi. Il viale si è animato con una cena conviviale allietata da uno spettacolo di danza a cura dei giovani talenti della scuola Ritmomisto. Un'occasione per degustare i prodotti tipici e ammirare la grazia dei ballerini.

Tra le iniziative collateralei anche il tour "Cantine in sella"

Gli amanti delle e-bike hanno potuto partecipare al tour "Cantine in sella", un percorso che ha unito il piacere della pedalata alla scoperta di tre cantine della valle, con degustazioni guidate per apprezzare al meglio i vini locali. Presso Palazzo Maffei, i 60 vini in concorso hanno offerto un viaggio sensoriale tra le eccellenze del Müller Thurgau, mentre al "Fuori di Taste" si potevano assaporare i vini del territorio e sorseggiare cocktail a base di grappa trentina preparati dal barman Leonardo Veronesi.