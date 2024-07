Da Jacobs a Sinner: i drink dedicati a cinque campioni italiani alle Olimpiadi

Manca poco all'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e l'entusiasmo cresce non solo tra gli sportivi, ma anche tra gli appassionati di mixology. Per celebrare la spedizione azzurra, un panel di bartender di Anthology by Mavolo ha ideato "Mixolimpica", una drinklist esclusiva dedicata ai cinque atleti più amati e attesi.

Mixolimpica: un brindisi agli atleti italiani con i cocktail di Anthology by Mavolo

«I cocktail sono un tributo agli atleti italiani che rappresenteranno il nostro paese alle Olimpiadi 2024. Ogni drink racconta una storia, un'emozione e un pezzo del carattere di questi straordinari professionisti. Che siate fan del running, del tennis, del salto in alto, del volley o della scherma, c'è un cocktail che vi aspetta per brindare ai successi azzurri» ha affermato Alberto Birollo, drinksetter di Anthology by Mavolo.

I cinque cocktail dedicati a cinque atleti italiani alle Olimpiadi 2024

Ogni cocktail è un tributo al talento e alle caratteristiche di ogni sportivo, un'esperienza sensoriale unica che racconta una storia e un'emozione. Eccoli nello specifico:

Brindiamo al campione dei campioni, Marcell Jacobs: il suo cocktail " 9"58 " è a base di vodka Le Philtre, caffè, liquore al caffè Black Sinner e sciroppo al caramello salato Bacanha, un omaggio al suo obiettivo di battere il record di Usain Bolt.

il suo cocktail " " è a base di vodka Le Philtre, caffè, liquore al caffè Black Sinner e sciroppo al caramello salato Bacanha, un omaggio al suo obiettivo di battere il record di Usain Bolt. Eleganza e freschezza per Arianna Errigo: la portabandiera italiana ha il suo cocktail "Fioretto", a base di tequila Don Ramón Plata, sciroppo Fiore di Sambuco Bacanha, succo di lime e Le Tribute Lemonade, guarnito con due fette di cetriolo.

Il drink 9''58 dedicato a Marcell Jacobs 1/5 Il drink Fioretto dedicato ad Arianna Errigo 2/5 Il drink Jump to Gold dedicato a Gimbo Tamberi 3/5 Il drink Sinnergia dedicato a Jannik Sinner 4/5 Il drink Ace to Ace dedicato a Paola Egonu 5/5 Previous Next