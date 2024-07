Cerchi un vino rosso estivo da stappare in compagnia? Perfetto Unlitro di Ampeleia

L'estate è sinonimo di convivialità, di cene all'aperto e di celebrazioni. E quale miglior compagno per questi momenti se non un buon bicchiere di vino? Ampeleia, cantina di Roccatederighi (Gr), con il suo iconico Unlitro, propone una bevanda che incarna perfettamente lo spirito della bella stagione.

Leggero e inclusivo, mai superficiale, Unlitro di Ampeleia è un vino rosso vitale da servire fresco

Unlitro, un litro di piacere

Con la sua bottiglia da 1000 ml, Unlitro è un invito a condividere, a festeggiare e a godersi la vita. Un rosso fresco e leggero, dal bouquet fruttato e dalle note speziate, che esprime l'anima dell'Alta Maremma in modo autentico e spontaneo. Un blend di Alicante Nero, Carignano, Mourvèdre, Sangiovese e Alicante Bouschet, coltivato su terreni ricchi di storia e caratterizzati dall'influenza del mar Tirreno.

Unlitro, vino che racconta una storia

Dal 2011, Unlitro è diventato il volto giovane e dinamico di Ampeleia, un'azienda che crede nella gentilezza e nel rispetto della natura. La filosofia di Ampeleia è chiara: preservare senza alterare, stupire senza stordire. Unlitro ne è la massima espressione, un vino che nasce dalla passione per la terra e dal desiderio di creare un prodotto genuino e di qualità.

Unlitro, vino perfetto per l'estate

Le note balsamiche e fruttate di Unlitro lo rendono il compagno ideale per le tavolate all'aperto e le grigliate estive. È il vino perfetto per accompagnare i sapori della cucina maremmana, da provare direttamente in cantina all'agri-ristoro Ampeleia Vini e Cucina a Roccatederighi (Gr), dove potrai assaporare le specialità locali e partecipare a numerosi eventi.

Unlitro, vino prodotto con cura

Unlitro nasce dai vigneti più giovani di Ampeleia, situati su una collina esposta al sole e ventilata, con terreni argillosi ricchi di fossili marini. La vinificazione avviene in vasche di cemento, con una macerazione breve, per preservare la freschezza e la fruttato del vino.

I vigneti di Ampeleia

Unlitro è molto più di un semplice vino. È un'esperienza, un modo di vivere l'estate, un invito a condividere momenti speciali con le persone amate.