Concorso nazionale del Riesling, ecco i vincitori: trionfa l'Alto Adige

Sono stati annunciati i vincitori del 19° Concorso nazionale del Riesling che verranno premiati il 10 agosto durante la Giornata del Riesling di Naturno. A trionfare è stato l’Alto Adige con il Riesling Alto Adige Val Venosta Doc dell’Azienda Agricola Castel Juval Unterortl che si è aggiudicato il Premio Riesling Oro.

Dietro al vincitore, al secondo posto si è classificato il Riesling Alto Adige Doc Harrer della Cantina Colterenzio, mentre tre vini hanno condiviso il terzo posto: il Riesling Alto Adige Valle Isarco Doc dell’Azienda Taschlerhof, il Riesling Renano Trentino Doc Warth di Francesco Moser e il Riesling Oltrepò Pavese Doc Il Marinoni dell’Azienda Cà del Gè.

Una giuria di 20 esperti ha degustato alla cieca 50 vini dell’annata 2022 per decretare i vincitori

Sono stati inoltre assegnati premi per il miglior Riesling di ciascuna regione vinicola. Oltre al già citato vincitore per l'Alto Adige, il Trentino è stato rappresentato dal Riesling Renano Trentino Doc Warth di Francesco Moser, la Lombardia dal Riesling Oltrepò Pavese Doc Il Marinoni di Cà del Gè e il Piemonte dal Riesling Langhe Doc Al Bric dell'Azienda Diego Pressenda.

Concorso nazionale del Riesling, le premiazioni

La cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà nella piazza del municipio di Naturno (Bz), antico borgo altoatesino incastonato tra valli ricoperte da vigneti e frutteti e imponenti montagne che regalano un affascinante quadro paesaggistico e darà il via alla Giornata del Riesling in programma il 10 agosto. Dopo la cerimonia, dalle 17.00 alle 20.00, i visitatori avranno l’opportunità di degustare tutti i vini partecipanti al concorso. Ciò consentirà di assaggiare vini dal Trentino alle Langhe, dalla Lombardia e ovviamente dall’Alto Adige.

«Anche da questa edizione è emersa tutta la capacità del Riesling di esprimere al meglio il carattere del terroir in cui cresce», afferma Magdalena Pratzner, presidente della manifestazione, che aggiunge: «Siamo sempre molto orgogliosi di riuscire a mettere in risalto, attraverso il Concorso che è ormai vicino all’anniversario dei 20 anni, tutte le potenzialità e le diverse sfumature di questo vitigno caratterizzato certamente da una forte individualità ma anche dalla capacità di portare nel calice il luogo in cui nasce. Il Riesling viene spesso definito come la regina delle uve bianche e in Val Venosta vi sono tutte le condizioni favorevoli per la sua coltivazione, ritengo che sia giusto dedicargli un evento che lo vada a celebrare al meglio, come la Giornata del Riesling di Naturno».

La Val Venosta, nel periodo delle stelle cadenti, torna così ad essere il cuore pulsante del Riesling in Italia. I vini di questa zona, coltivati su unici terreni rocciosi ricchi di minerali, si distinguono per la loro grande eleganza e freschezza. I vigneti sono coltivati su terrazzamenti esposti a sud, per lo più di piccole dimensioni, tra i 600 e i 900 metri di altitudine. Il clima secco e le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte creano le condizioni perfette per ottenere grandi Riesling, insieme ad altre varietà.

Concorso nazionale del Riesling, le cantine partecipanti