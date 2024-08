La Corsa degli Scalzi “in mostra” alla Cantina Contini 1898

Immaginatevi di poter fare un tuffo nel cuore della Sardegna più autentica, quella delle tradizioni antiche e delle emozioni intense. È proprio quello che vi propone la mostra fotografica “Aspettando San Salvatore”, ospitata alla Cantina Contini 1898, a Cabras, in provincia di Oristano. L'obiettivo del fotografo Ettore Cavalli porta i più curiosi dietro le quinte di uno degli eventi più sentiti dell'isola: la Corsa degli Scalzi.

Cantina Contini 1898: un viaggio fotografico alla scoperta della Corsa degli Scalzi

Cosa aspettarsi dalla mostra "Aspettando San Salvatore" alla Cantina Contini 1898

In queste immagini i visitatori potranno ammirare la preparazione dei corridori, i loro volti intrisi di fatica e devozione, e i paesaggi mozzafiato del Sinis, che incorniciano questa corsa unica al mondo. È un viaggio nel tempo e nello spazio, un'esperienza immersiva che vi farà sentire parte di una comunità profondamente radicata nelle sue tradizioni.

Ma perché questa mostra alla Cantina Contini 1898 è speciale? Perché attraverso le foto di Cavalli si potrà scoprire la bellezza nascosta di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ogni scatto racconta una storia, un'emozione, un frammento di un puzzle che compone il quadro completo della Corsa degli Scalzi. È un'occasione per riflettere sul significato profondo di questa corsa, che va oltre la semplice competizione sportiva.

Il fotografo Ettore Cavalli

L'inaugurazione si terrà il 22 agosto in cantina alla presenza del fotografo, delle autorità e del comitato organizzatore della Corsa. La mostra sarà poi visitabile da tutti gli ospiti della cantina fino al 30 settembre.

Chi è Ettore Cavalli, l'autore della mostra alla Cantina Contini 1898

Ettore Cavalli, nato a luglio del 1982, è un fotografo e videomaker con studi in Biologia e Scienze naturali all'Università di Cagliari. Coltiva le sue competenze come "tecnico per la valorizzazione delle risorse locali" e guida ambientale escursionistica per la Regione Sardegna. La sua passione per la fotografia e i video è nata presto, ma è durante gli studi universitari che ha trovato un vero scopo, immortalando piante, animali e paesaggi naturali. Questo amore per la documentazione visiva lo ha portato a viaggiare per il mondo, esplorando paesaggi mozzafiato e tradizioni culturali uniche, collaborando con alcune delle più prestigiose riviste di viaggi e natura.