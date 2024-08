100%: il nuovo champagne di Alberto Massucco con chardonnay della Côte des Blancs

Si chiama 100% e va ad accrescere la gamma degli champagne prodotti da Alberto Massucco, viticoltore di Castellamonte (To) e primo produttore italiano a fare champagne dai propri vigneti. Solo uve Chardonnay provenienti da villaggi Grand cru della Côte des Blancs.

100% di Alberto Massucco Champagne

Con uve della vendemmia 2017, 100% è il risultato di uve lasciate fermentare naturalmente in cuve insieme ad un 20% di vins de réserve (fûts). Cinque anni di riposo sui lieviti e infine il dosaggio a 2 g/l per mettere in evidenza la finezza degli aromi caratteristici. Fermentazione malolattica realizzata. Il bicchiere esprime una piacevole armonia giocata sulla freschezza e mineralità. Accompagna perfettamente gli aperitivi estivi.

Alberto Massucco Champagne

Località Piova 98 - 10081 Castellamonte (To)

Tel 0124 518577 / 345 3941326