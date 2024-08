Lutto nel mondo del vino: morto Pietro Alagna, anima delle Cantine Pellegrino

Marsala piange la scomparsa di Romano Pietro Alagna, all’età di 96 anni, presidente onorario delle storiche Cantine Pellegrino. Una vita dedicata al vino, alla cultura siciliana e alla promozione del territorio, quella di Alagna, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama enologico italiano. Alagna non era solo un imprenditore di successo, ma anche un appassionato cultore della storia e dell’arte della Sicilia occidentale. La sua visione ha contribuito a far conoscere nel mondo i vini di Marsala, valorizzandone le caratteristiche uniche e promuovendo pratiche agricole sostenibili.

Pietro Alagna, una vita per il vino e la cultura della Sicilia

Nato a Marsala (Tp) nel 1928, Pietro Alagna ha dedicato la sua vita a raccontare al mondo l'anima del vino siciliano. Con un intuito visionario, ha saputo coniugare la tradizione enologica di Marsala con le più moderne tecniche vitivinicole, valorizzando le varietà autoctone e promuovendo un'agricoltura sostenibile. La sua passione per il vino lo ha portato a scalare le vette del settore, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Alagna non è stato solo un imprenditore di successo, ma anche un mecenate illuminato, sostenendo progetti culturali di grande rilievo, come il recupero della Nave Punica. Il suo amore per la Sicilia, in particolare per Pantelleria, lo ha spinto a impegnarsi per la tutela e lo sviluppo di queste terre uniche.

«La scomparsa di Alagna è una perdita inestimabile per la nostra terra» ha dichiarato Stefano Pellegrino - sottolineando l'impegno di Alagna nel tutelare il patrimonio culturale e artistico siciliano. «Romano Pietro Alagna non è stato solo un uomo di spessore imprenditoriale, ma anche grande di umanità - aggiunge Benedetto Renda, presidente di Cantine Pellegrino».

La figlia Paola ha ricordato l'amore del padre per l'arte e il vino, sottolineando come il suo esempio continuerà a ispirare le generazioni future: «Mio padre ha dedicato la sua vita all’arte e al vino, lasciando un’impronta indelebile in entrambi i settori - ricorda la figlia Paola, come riporta il Sole 24 Ore - La sua passione per la bellezza e il suo impegno per la qualità saranno per sempre un faro per tutti noi. Il suo ricordo continuerà a essere vivo nelle opere che ha sostenuto». E non sono mancate le testimonianze di stima e affetto da parte di amici e colleghi, che hanno sottolineato la generosità e l'umanità di Alagna.

Le Cantine Pellegrino perdono un padre fondatore, ma l'eredità di Alagna continuerà a vivere attraverso i vini che ha contribuito a creare e attraverso i progetti che ha sostenuto.