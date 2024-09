Il Lambrusco Doc sposa a Roma e Milano la cucina giapponese e cinese

L'iniziativa “Giro del mondo con il Lambrusco” è il tour che offre l'opportunità di sperimentare la versatilità delle bollicine emiliane con la loro capacità di accompagnare non solo la cucina tradizionale regionale ma anche quella internazionale ed etnica.

Il Lambrusco Doc dimostra la sua versatilità incontrando le cucine orientali

Lambrusco Doc, abbinamenti da alto palato

A Roma i vini Lambrusco Doc faranno tappa nel ristorante giapponese Okasan e saranno serviti in abbinamento a cinque portate ispirate ai piatti della tradizione giapponese. Per un mese, dal 19 settembre, le proposte resteranno disponibili in carta in un menu degustazione. “Il Giro del mondo con il Lambrusco” farà tappa dal 24 ottobre al Ba Restaurant di Milano. Qui, in un percorso di sei proposte, le diverse tipologie dei vini Lambrusco Doc, dal frizzante allo spumante, verranno abbinate ai piatti tradizionali della cucina cinese reinterpretati in chiave contemporanea dallo chef. Anche in questo caso piatti e vini resteranno in carta per un mese.

Claudio Biondi, presidente Consorzio tutela Lambrusco

Lambrusco Doc, una tradizione che sa guardare oltre

«Siamo molto soddisfatti di ripartire con il Giro del mondo con il Lambrusco – spiega Claudio Biondi, presidente Consorzio tutela Lambrusco - Per noi si tratta di un'iniziativa importante perché ha come obiettivo quello di mostrare le diverse espressioni dei nostri vini e le loro potenzialità a tavola: è proprio grazie alla loro versatilità che le nostre bolle sono apprezzate in tanti Paesi al mondo. Grazie alle numerose varietà appartenenti alle diverse denominazioni della famiglia dei Lambrusco con le loro specificità, da quelle più ricche di tannini a quelle con un'acidità più spiccata, ai diversi metodi di produzione impiegati in cantina e alle scelte enologiche dei produttori, i vini Lambrusco Doc possono essere facilmente abbinati non solo ai piatti tradizionali dell'Emilia-Romagna ma anche a specialità delle diverse cucine internazionali. Per noi è fondamentale che vengano comprese le potenzialità di un vino profondamente legato al territorio d'origine ma sempre più proiettato oltre i confini nazionali, anche dal punto di vista degli abbinamenti in cucina».

L'iniziativa “Giro del mondo con il Lambrusco” è organizzata con il supporto del Psr Emilia-Romagna. I vini Lambrusco in carta a Roma sono quelli di Cantina San Martino in Rio, Cavicchioli, Francesco Bellei, Lombardini, VentiVenti, quelli a Milano sono presentati da Ca' de Medici, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Sociale di Gualtieri, Francesco Bellei, Pezzuoli, Venturini Baldini.