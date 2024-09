Si è svolta a giugno a León (Stato di Guanajuato - Messico) la Sessione dedicata ai Vini Rossi e Bianchi del Concours Mondial de Bruxelles, dove 350 esperti specializzati provenienti da 45 nazioni hanno degustato alla cieca oltre 7.500 vini provenienti da 42 Paesi. La giuria era composta da professionisti selezionati per le loro elevate competenze e per la capacità di degustare qualsiasi tipo di vino con l’unico obiettivo di distinguere quelli di ineccepibile qualità.

Gaudes Riserva Doc 2018 di Villa Domizia è medaglia d'oro al Mondial de Bruxelles

Gaudes Valcalepio Rosso Riserva Doc 2018 di Villa Domizia ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro che si aggiunge all’argento ottenuto nelle edizioni 2023 e 2013 del medesimo concorso. «Con trent'anni di storia alle spalle, il Concours Mondial de Bruxelles è diventato un importante riferimento tra le competizioni enologiche internazionali. Ottenere la medaglia d’oro in questo prestigioso concorso è motivo di grande orgoglio, tanto più se si considera che i vini della Lombardia hanno conquistato 11 medaglie in totale e che il nostro Valcalepio Rosso Riserva è l’unico vino Doc bergamasco ad aver ottenuto una medaglia tra quelli in gara quest’anno.» commenta Enrico Rota di Quattroerre Group.

Il Gaudes Valcalepio Rosso Riserva Doc 2018 di Villa Domizia

Gaudes Valcalepio Rosso Riserva è un vino raffinato, prodotto da una selezione di uve Merlot e Cabernet Sauvignon provenienti dall’antico vigneto a conduzione biologica di Rosciate. L’unione dei due vini (taglio bordolese) avviene in perfetta armonia, sublimando le caratteristiche dei singoli vitigni con l’invecchiamento di alcuni mesi in botti di rovere pregiato e l’affinamento in bottiglia.

Il colore è rosso rubino, tendente al granato dopo l’invecchiamento. Il profumo è elegante, ampio, con marcati sentori di piccoli frutti a bacca rossa. Al palato risulta persistente e piacevolmente tannico. È ideale in abbinamento a carni rosse brasate e lesse, arrosti, selvaggina e cacciagione; è eccellente con formaggi stagionati a pasta dura.

per infomazioni: www.villadomizia.net

Quattroerre Group

Via Marconi 1 - Torre de’ Roveri (BG)

Tel 035 580701