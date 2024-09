Estate, la stagione magica dei vini rosati: ecco le quattro proposte di Fantini

Vi siete mai chiesti quali possano essere le "7 bellezze" dei vini rosati, da diventare i calici di preferenza durante l'estate? Ve le elenco subito: freschezza, facile bevuta, informalità, fascino cromatico, versatilità, leggerezza e aromaticità. Sette importantissime qualità che fanno preferire i vini Rosè ad altri di diversa colorazione, soprattutto negli aperitivi pomeridiani o pre-serali, ma anche durante i pasti leggeri che con questa canicola vengono preferiti, sia al mare che in montagna, in collina o ai laghi.

I vini rosati sono perfetti per l'estate (credits: Vini Fantini, Facebook)

Estate, la stagione magica dei vini rosati

Che sia proprio l’estate la stagione magica dei vini rosati è ormai una considerazione comune, che trova però più di un motivo di conferma: sono proprio i rosé a incarnare meglio di tutti lo spirito dei mesi più caldi, partendo da un minimo comune denominatore: la freschezza, caratteristica quanto mai apprezzabile in questi periodi di solleone. Oltretutto, tale nettare va servito piuttosto freddo e così risulta ancora più corroborante. Questi vini sono leggeri e vibranti, vantano un bouquet fruttato e floreale, che ricorda le belle gite nella natura rigogliosa.

I vini rosati sono leggeri e vibranti, vantano un bouquet fruttato e floreale (credits: Vini Fantini, Facebook)

Poiché l’estate è spesso associata ai momenti di relax, socializzazione e divertimento all'aria aperta, i rosati con il loro stile accessibile e non troppo impegnativo si sposano bene con il lifestyle del momento, rendendoli una scelta popolare per le occasioni informali. Non essendo eccessivamente strutturati, i loro sorsi sono più disimpegnati, adatti a giornate di riposo come quelle che desidera chi è in vacanza, o si prepara a partire, o vuole rievocare le ferie ormai terminate.

Rosati, i vini perfetti per l’estate

Cromaticamente richiamano molti piatti, protagonisti estivi sulla tavola con la loro versatilità, ossia perfetti come abbinamento a pietanze di terra e di mare, come insalate, frutti di mare, grigliate e piatti leggeri. Tale capacità di abbinarsi con vari cibi li rende una scelta perfetta per picnic, barbecue e cene all'aperto. Ma non solo: i rosati sono soprattutto buoni. È ormai lontano il tempo in cui il rosé era il fratellino povero, schiacciato dal dominio di rossi e bianchi, tant'è che il consumo di questa tipologia di vino stia costantemente crescendo, al punto che anche le migliori cantine prestano sempre più cura nella sua produzione.

Ora vi spieghiamo perché l’estate è il momento più adatto per i rosé, che in questo periodo sono perfetti per ogni occasione. E vi raccontiamo anche il poker proposto da Fantini Wines: quattro bellissime bottiglie che racchiudono altrettante chicche enologiche diverse tra di loro, ma equiparate da un minimo comun denominatore, l’eccellenza. Un esempio lampante è l'azienda vitivinicola Fantini, fondata nel 1994 in Abruzzo e diventata leader tra quelle esportatrici nel Sud Italia, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing. Una sua caratteristica importante è quella di operare in tante realtà vitivinicole diverse - e non solo italiane - scegliendo sempre aree meno conosciute, in primis appunto in nostro Meridione, per poter così esaltare le caratteristiche di uve straordinarie, non ancora sufficientemente valorizzate. In tal modo l'azienda abruzzese vanta già nel suo catalogo una gamma di ottimi vini rosati, per tutti i gusti.

Vini Rosati, quattro proposte

Vediamo ora le quattro proposte per tutti i gusti di Fantini:

Cala Rey Rosado

Vini Fantini, il Cala Rey Rosado (credits: Vini Fantini, Facebook)

Partiamo dalla Spagna con il Cala Rey Rosado, Tempranillo 100%, pluripremiato (di qualche mese fa la medaglia d’oro al Mondial du Rosé, prestigioso concorso internazionale che si tiene in Francia), dallo straordinario rapporto qualità/prezzo. È davvero una bomba: colore brillante e pulito, aromi intensi, profumo delicato, fruttato e con note di ciliegia e lampone. Corpo medio, intenso, equilibrato, morbido e rotondo, molto persistente in bocca. In Spagna Fantini Wines è presente da tre anni con la sua cantina Finca Fella, nella zona di Alpera, a pochi km da Albacete, nella parte meridionale della regione, 6 km appena dalla Comunidad Valenciana. È un piccolo paradiso per le uve: presenta vigneti vecchissimi con impianti ad alberello di oltre 100 anni che crescono su un altopiano fino a 900 metri sul livello del mare. Là ha inaugurato la sua linea Cala Rey, subito di grande successo e ancor più dopo il recente restyling delle etichette che le ha rese ancor più affascinanti, raffinate e identitarie. Le bottiglie spiccano nello scaffale grazie a una tecnica innovativa, una doppia colatura d’oro che dà rilievo - anche a livello tattile - alle scritte apposte sull’etichetta, che va a declinarsi in nuance con la cromia dei vini.

Pipoli Rosato Basilicata Igp

Vini Fantini, il Pipoli Rosato Basilicata Igp (credits: Vini Fantini, Facebook)

Tornando in Italia, ecco l’Aglianico del Vulture, una varietà che regala tra i più grandi e sottostimati vini rossi, ma è perfetta anche per un rosato, come dimostra Pipoli Rosato Basilicata Igp di Vigneti del Vulture, un Aglianico 100%. Un sorso di stagione di colore rosa tenue con grande luminosità, caratterizzato da un bouquet marcatamente fruttato, dove i sentori predominanti di fragolina di bosco e lampone si uniscono a quelli più tenui di ciliegia e melograno. In bocca è ben bilanciato da una fresca acidità e da un piacevole aroma. Profumato e fresco che sa davvero d'estate e si abbina alla grande con antipasti di mare caldi e freddi, pesce crudo (soprattutto crostacei) e primi piatti a base di verdure. Le medaglie non mancano nemmeno in questo caso, 3 Ori: nel 2022 ai già citati Mondial du Rosé e lo scorso anno al Concours Mondial de Bruxelles e al Frankfurt International Trophy.

Sensuale Rosato Terre Siciliane Igt

Vini Fantini, Sensuale Rosato Terre Siciliane Igt (credits: Vini Fantini, Facebook)

Scendendo ancora più a Sud ecco il Sensuale Rosato Terre Siciliane Igt di Vigneti Zabù, Nerello Mascalese 40%, Merlot 30%, Cabernet Sauvignon 30%, dal colore rosa tenue brillante, presenta delicati sentori floreali (gelsomino e petali di rosa), accompagnati da note fruttate di susina, melone e pompelmo rosa. Al palato spicca per la sua freschezza e raffinata mineralità, con un leggero finale di mandorla amara. Si distingue per raffinatezza e persistenza. Sensuale non solo all’assaggio, ma anche per la pregiata bottiglia, molto bella e appositamente studiata. È slanciata, snella, dinamica, innovativa e raffinata. Ricorda quella di un profumo. È sinuosa e sensuale, lavorata a rilievo per riprodurre il motivo floreale che orna la Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Sambuca di Sicilia, dove si trova la cantina.

Calalenta Rosato Merlot

Vini Fantini, il Calalenta Rosato Merlot (credits: Vini Fantini, Facebook)

Infine l’ambassador di Fantini nel mondo dei rosé, il vero e proprio flagship wine in tale ambito. Si chiama Calalenta Rosato Merlot (100%), prodotto in Abruzzo. Rosé "stile provenzale" ha un colore rosa cipria molto tenue, che sta avendo parecchio successo. Al naso aromi freschi e morbidi di fragola, anguria e pompelmo rosa, accompagnati da piacevoli note floreali di petali di rosa e ginestra. Il vino ha una fresca acidità, in armonia con il frutto; rotondo e con una buona lunghezza. Il suo finale lungo e intenso è la firma di un rosato di incomparabile eleganza. Bestseller, e anche celebrato dai critici più attenti: 99 punti ottenuti da Luca Maroni e 89 da James Suckling. Notizia dell'ultima ora è che il Calalenta Rosè sarà ospite graditissimo a Venezia a deliziare i palati di attori, registi e protagonisti della Mostra internazionale d'arte cinematografica, all'interno della Hollywood Celebrities Lounge, location di oltre 350 mq a pochi passi dal red carpet, in Lungomare Guglielmo Marconi.

Fantini Group

