Nuovo direttore per il Consorzio Bolgheri: Daniele Parri subentra a Binda

Direttore che va, direttore che viene. Mentre dopo un decennio alla guida del Consorzio di tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, e dopo aver celebrato i 30 anni di questa prestigiosa denominazione, Riccardo Binda torna alle sue radici (è originario di Voghera) per dedicarsi al rilancio dell'Oltrepò Pavese, terra delle più antiche bollicine d'Italia come nuovo direttore del Consorzio, a Bolgheri arriva Daniele Parri, a lungo export manager dell’azienda toscana Caiarossa di Riparbella (dove dovrebbe rimanere fino a fine settembre). Parri porterà la sua competenza e la sua visione strategica alla guida di una delle denominazioni più prestigiose d'Italia.

Daniele Parri. Foto: Facebook Caiarossa di Riparbella

Doc Bolgheri e Doc Sassicaia arriva Daniele Parri

L'arrivo di Daniele Parri, con la sua solida esperienza nel marketing internazionale del vino, proietta Bolgheri verso una nuova fase, ricca di opportunità e sfide.

Parri eredita un'eredità solida, costruita negli anni grazie all'impegno congiunto dei produttori e alla qualità indiscussa dei vini. La coesione interna, l'unicità del terroir e la capacità di valorizzare le diverse sfaccettature del territorio hanno reso Bolgheri un punto di riferimento per gli appassionati di vino di tutto il mondo. Tuttavia, il nuovo direttore si troverà a operare in un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da una competizione globale sempre più agguerrita e da un consumatore sempre più esigente e informato.

I numeri del successo Consorzio Bolgheri

Oggi, il Consorzio di Bolgheri riunisce 74 produttori che coltivano quasi la totalità dei vigneti della zona, pari a circa 1.365 ettari. La quasi totalità delle aziende controlla l'intera filiera produttiva, dalla vigna all'imbottigliamento. Nel 2023, la produzione complessiva ha superato i 6,7 milioni di bottiglie.

L'edizione speciale della cena dei mille ha celebrato i 30 anni della Doc Bolgheri.

La cena dei mille per i 30 anni della Doc Bolgheri

Numeri e successi che sono stati festeggiati durante l'edizione speciale della cena dei mille che ha celebrato i 30 anni della Doc Bolgheri. Oltre 1200 invitati hanno brindato lungo il celebre viale dei cipressi, gustando un menu esclusivo e abbinamenti unici con i vini di 74 produttori. L'atmosfera elegante e raffinata, impreziosita da candele e decorazioni floreali, ha reso la serata ancora più memorabile.

E proprio nel corso dell'ultima edizione di Bolgheri DiVino, caratterizzata dalla suggestiva cena sul viale dei Cipressi e dall'anteprima del Bolgheri Superiore 2022, Albiera Antinori, presidente del Consorzio, ha sottolineato l'importanza dell'unità dei produttori nel portare questo territorio all'apice della scena vinicola mondiale.