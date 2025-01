Proposta Vini festeggia il nuovo catalogo e un 2024 con un fatturato in crescita

L'edizione 2025 del catalogo di Proposta Vini è stata presentata in anteprima dal 18 al 20 gennaio presso gli spazi della Stazione Leopolda di Firenze. L'occasione è servita anche a fare il bilancio dell'ultimo anno dell'azienda che ha visto una crescita del fatturato.

Il catalogo 2025 di Proposta Vini è stato presentato alla Leopolda di Firenze

Proposta Vini, un anno da incorniciare

Il 2025 inizia positivamente per Proposta Vini, una delle principali aziende di distribuzione del settore vinicolo in Italia. L'azienda ha chiuso il 2024 con una crescita del fatturato superiore al 3% rispetto al 2023, superando i 28 milioni di euro e registrando la vendita di oltre 2,8 milioni di bottiglie. «Il 2024 è stato un anno impegnativo e complesso per il nostro settore, ma i risultati ottenuti dimostrano una crescente sensibilità del mercato Horeca verso storie autentiche di viticoltura artigiana», afferma Andrea Girardi, amministratore dell'azienda con sede a Pergine Valsugana (Tn), guidata insieme al padre Gianpaolo.

Proposta Vini ha chiuso il 2024 con una crescita del fatturato superiore al 3% rispetto al 2023

Girardi evidenzia come il consolidamento e la crescita del fatturato, trainati principalmente dai vini fermi e dagli spirits, confermino l'importanza di un'offerta che vada oltre gli aspetti puramente commerciali. L'obiettivo rimane quello di selezionare e distribuire cantine e distillerie capaci di proporre prodotti di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze di ristoratori, enotecari e albergatori, nonché dei loro clienti finali.

Proposta Vini, il catalogo 2025

Il catalogo di Proposta Vini per il 2025 include 3.000 referenze di vini selezionati da 417 cantine, di cui 258 italiane e 159 estere, oltre a 600 referenze di spirits provenienti da 100 distillerie, sia italiane che internazionali. Questa selezione rappresenta un mosaico viticolo e paesaggistico, che da oltre quarant'anni valorizza produzioni autentiche, territoriali, artigianali e di qualità. La proposta, di ampio respiro europeo, si arricchisce ogni anno di nuove realtà. Quest'anno 55 nuove aziende entrano nel catalogo: tra queste, 40 sono cantine e 15 produttori di spirits. «Il nostro catalogo è un mosaico che riflette le eccellenze, i territori e le sfumature della viticoltura italiana ed europea, includendo spesso realtà poco conosciute. Questo lavoro di scoperta e riscoperta rappresenta da quarant'anni il filo conduttore della nostra attività» sottolinea Gianluca Telloli, selezionatore Wine di Proposta Vini.

Italia

Nel settore vinicolo, si distinguono 12 produttori italiani che rappresentano le specificità delle diverse regioni del Paese:

Piemonte

Roberto Crosio

Poderi Colla

Liguria

Cascina Nirasca

Taoma

Lombardia

Alberto Fiori

Trentino

Claudio Augusta

Mario Sandri

Veneto

Carezzabella

Emilia-Romagna

Ventiventi

Marche

Quntì

Campania

TenutaCobellis

Calabria

Santa Venere

A livello europeo, il catalogo accoglie 28 cantine.

Svezia

Langmyre Vineri

Francia

Champagne Mallol

Chapelle d'Aliénor by La Gaffeliere

Chateau Canon Chaigneau

Chateau Canon Lalan de Pomerol

Chateau Grand Jean

Chateau Pellot Plaisance

Chateau Rollin

Chateau St. Julian

Clos Fornelli

Domaine de Nugues

Domaine de Massiac

Domaine Philippe Girard

La Voute du Verdus

Les Vignerons de Buzet

Ormarine

Symphonie de Clos Haut Peyraguey

Spagna

Bodegas Senorio de Librares

Santa Catarina

Grecia

Lyrarakis

Oenops Wines

Orealios

Georgia

Monastero di Dariali

Nagdi Marani

NinosMarani

Raberi Marani

Proposta Vini, largo agli spirits

Il catalogo Proposta Spirits per il 2025 accoglie 15 nuove aziende, con una rappresentanza significativa sia italiana che internazionale. Tra le realtà italiane figurano il DoraGrossa Liquorificio e Karminia dal Piemonte, Cuspid Selections dalla provincia di Parma e Nepeta dalla Sicilia. Dalla Svezia si aggiunge Norrbottens Distillery, mentre dall'Irlanda arriva Finvara Irish Whiskey. La Scozia contribuisce con Ballindalloch Distillery, Ian MacLeod Six Isles e Murray MacDavid. La Francia è rappresentata da Fontagard Distillery, e la Germania da Gemellii. Oltreoceano, il Messico si distingue con Buen Vato, Enemigo e Marca Negra, portando nel catalogo un'ampia offerta di agave spirits.

Alla presentazione del catalogo di Proposta Vini anche una mostra dedicata al pittore trentino Roberto Perini

Antonio Beneforti, selezionatore di Proposta Spirits, sottolinea come l'ingresso di queste nuove realtà risponda alla volontà di ampliare l'offerta dell'azienda, allineandola ai trend emergenti nella mixology e non solo. «Questa selezione arricchisce la nostra proposta con prodotti eccellenti che spaziano dalla tradizione liquoristica italiana ai whisky, fino agli spirits a base di agave, rafforzando la nostra competitività nel settore», spiega Beneforti.

Proposta Vini, i trend 2025

Secondo Gianpaolo Girardi, fondatore di Proposta Vini, il 2025 vedrà una prosecuzione della crisi per lo Champagne, mentre gli spumanti italiani continueranno a crescere grazie alla tendenza di abbinarli all'intero pasto. Questa crescita coinvolgerà non solo le aree storiche ma anche piccole realtà emergenti che valorizzano uve italiane. Nel segmento dei vini fermi, i bianchi manterranno buone performance, soprattutto quelli che esprimono tipicità territoriale. I grandi rossi, come Supertuscan, bordolesi e amaroni, subiranno un calo a causa di prezzi elevati e delle mutate preferenze dei consumatori, che cercano prodotti meno strutturati. I rosati resteranno stabili, mentre i vini naturali attireranno sempre più attenzione.

Sono 55 le nuove aziende che entrano nel catalogo di Proposta Vini

Per quanto riguarda gli spirits, Beneforti, selezionatore di Proposta Spirits, evidenzia una forte crescita nelle vendite, spinta da un'innovativa proposta nel settore della ristorazione e delle enoteche. Il gin continuerà a essere popolare in Italia, in controtendenza rispetto al calo globale, mentre gli amari vivranno un periodo d'oro grazie alla loro versatilità nella mixology. Anche il whisky sta guadagnando terreno, in particolare tra i giovani e le consumatrici donne. Il rum torna protagonista, con una crescente domanda di prodotti di qualità che raccontano storie autentiche. Il vermouth, atteso come grande scommessa per il 2026, diventerà sempre più interessante grazie alla valorizzazione del vitigno base nella produzione. Infine, la sostenibilità è un trend trasversale in forte ascesa: sempre più produttori adottano pratiche “carbon free” e approcci etici, una sensibilità che cresce anche in Italia.

Proposta Vini, spazio all'arte

Una novità di rilievo della presentazione del catalogo di quest'anno, tenutasi a Firenze, è stata la mostra dedicata al pittore trentino Roberto Perini. Le sue opere, intrise di profonda poetica, arricchiscono non solo le pagine del catalogo cartaceo di Proposta Vini, ma anche gli spazi della Stazione Leopolda, offrendo un'esperienza visiva unica. Nato nel 1952 a Cles /Tn),Perini si trasferisce a Pergine, il paese d'origine della sua famiglia, all'età di dieci anni. L'amore per l'arte gli viene trasmesso fin da giovane dal nonno paterno Lino, dalla nonna Giuseppina, dalla madre Mariella e dal maestro Renato Perini, che lo introduce spesso nel suo studio.

Dopo aver frequentato l'Istituto Statale d'Arte di Trento, Perini prosegue la sua formazione a Bologna e Verona, concentrandosi sulla valorizzazione dei beni storico-artistici. Tornato a Trento, dal 1991 ricopre il ruolo di funzionario presso la Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici della città. Tra il 2001 e il 2005 insegna Teoria del Restauro all'Università di Trento. Nonostante gli impegni istituzionali, ha continuato a coltivare la sua ricerca creativa, con particolare attenzione alla grafica e alla pittura. Le sue opere sono oggi presenti in collezioni private in Italia e all'estero. Il suo studio si trova a Pergine, dove vive e lavora, immerso in un'atmosfera che ispira costantemente il suo percorso artistico.