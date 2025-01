Vie d'Alt, vini di qualità dalla terra dei Colli Orientali del Friuli

Nadia, Mara e Giulia sono le tre sorelle Venica che stanno portando avanti ora, con grande imprenditorialità, l'azienda Vie d'Alt sorta a Prepotto (Ud) nel bel mezzo di uno spettacolare anfiteatro naturale di vigneti, che abbracciano giornalmente tutto l'arco del sole, dall'alba al tramonto. Ad affiancarle Christian, compagno di Mara e il padre Bruno Venica con la moglie Paola che, con l'impegno e la dedizione tramandato ormai da quattro generazioni, l'utilizzo di tecnologie innovative e il rispetto per la tecnica tradizionale di vinificazione, riescono a ottenere dei prodotti davvero unici.

I vigneti e i colli che circondano l'azienda Vie d'Alt

Vini di qualità ottenuti impegnando le migliori energie nella lavorazione dei vigneti, come pure nella nuova cantina, sopra la quale sono stati installati pannelli fotovoltaici e solari per la produzione dell'energia pulita, che serve a tutto il complesso di produzione. Molta attenzione è stata dedicata pure all'ambiente, come pure a flora e fauna, dato che da diversi anni non vengono usati erbicidi ed è ridotto l'uso degli insetticidi. E dal momento che tutti i vigneti si estendono in collina, la vendemmia è esclusivamente manuale, per raggiungere la massima qualità del raccolto. Il territorio vitato, di 18 ettari, si trova a ridosso dell'incantevole parco naturale Bosco Romagno, polmone verde di 53 ettari boschivi che si estendono tra il comune di Prepotto e Corno di Rosazzo. In antichità fu un caposaldo del regno Longobardo, considerato da sempre punto d'importanza strategica; ora è meta di escursioni naturalistiche e percorsi didattici.

La storia dell'azienda e dei terreni di Vie d'Alt

La storia dell'azienda ebbe inizio oltre cent'anni fa, quando il nonno capostipite Antonio Venica acquistò nel 1915 il primo vigneto denominato proprio Vie D'Alt, da dove iniziò l'avventura. Questo primo ettaro vitato domina ora tutta la valle di proprietà. I vigneti terrazzati si possiamo ammirare dalla vetrata della nuova sala degustazioni, da poco terminata. Ad accoglierci troviamo Nadia, enologo e commerciale, che ci presenta con soddisfazione la nuova etichetta e il nuovo cambio d'immagine. Il logo scelto rappresenta un tulipano stilizzato, composto da tre petali dorati e abbracciati in un'armonia geometrica, al punto da rappresentare le tre sorelle protagoniste. Apprendiamo pure che i Colli Orientali del Friuli si formarono alcune decine di milioni di anni fa, durante l'era terziaria, attraverso un lento processo di sedimentazione che diede origine a imponenti formazioni, che emersero dalle acque a seguito del ritiro del mare.

La famiglia Venica, alla guida di Vie d'Alt

I depositi si presentano oggi come un'alternanza di strati di marna (argilla calcarea) e di arenaria (sabbie calcificate, ricche di silice), chiamate con un nome solo: “Ponca”. Un autentico dono della natura che gioca un ruolo importante per il mantenimento della qualità dei vini. In origine la ponca è di colore grigio-azzurro, che muta poi in grigio-giallastro in presenza di agenti atmosferici. Sgretolandosi, si trasforma in terreno argilloso capace di trattenere l'acqua, un grande vantaggio per le vigne durante i periodi di siccità. Il colore chiaro della ponca permette inoltre al terreno un moderato assorbimento di calore, durante le giornate estive. La lenta maturazione dell'uva è perciò agevolata anche dal ridotto sbalzo termico di temperatura del terreno, tra il giorno e la notte.

Le botti di vino di Vie d'Alt

Inoltre, le sostanze nutritive presenti nella ponca, ricca di calcio, magnesio, fosforo e potassio, forniscono alla pianta sostanze minerali vitali per consentire una crescita sana e duratura delle viti. Sono ottime anche le condizioni per l'evoluzione delle componenti aromatiche e per una buona acidità dei vini. I terrazzamenti creati dall'uomo, nella lingua friulana locale “roncs”, evitano la corrosione della ponca e perciò lo sgretolamento dei terreni. Sulle colline di questa zona si alternano terreni vitati e boschi, che formano un paesaggio davvero unico, tutto da visitare.

I vini dell'azienda Vie d'Alt

Veniamo ora ai vini Doc e Igt, quelli appunto della "Via Alta", tutti genuini, generosi, profumati ed eleganti, raggruppati in tre tipi: bianchi, rossi e speciali. Iniziamo con i Doc Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Grigio e Sauvignon, tutti con macerazione a freddo delle uve diraspate, pressatura soffice e fermentazione in botti di acciaio inox. Poi ci sono il Chardonnay Igt Venezia Giulia e il Durmulin Igt Trevenezie, 100% Moscato Giallo, quest'ultimo con il mosto raffreddato velocemente a circa 5° alcolici per bloccare la fermentazione e mantenere il suo residuo zuccherino naturale. Successivamente viene imbottigliato in luna crescente per ottenere una leggera briosità. Si ricava un vino dolce leggero, molto profumato e brioso, ideale in ogni momento nelle giornate calde e perfetto con la pasticceria secca e la macedonia fresca.

Alcune delle etichette di Vie d'Alt

Infine il Verduzzo Friulano Doc con l'uva che, dopo un leggero appassimento in pianta, viene pigiata, diraspata e macerata in pressa a freddo per un giorno intero. Quando poi il vino ha un residuo zuccherino di circa l'8%, iniziano i travasi con la temperatura della massa abbassata per mantenere la naturale morbidezza. Con un colore giallo oro intenso ricorda la fioritura dell'acacia e la frutta matura, con un grande corpo e lunghissimo in bocca, equilibrato, dolce, ma non stucchevole.

I vini rossi sono sei, quattro Doc (Cabernet Franc, Merlot, Pignolo e Schioppettino di Prepotto) e due Igt Venezia Giulia (Refosco dal Peduncolo Rosso e Schioppettino), in quanto nascono in una zona con terreni argillosi. Infine i vini speciali, ben 6, rappresentati da l'Aljere, un Doc Bianco Riserva composto da Friulano e Malvasia, l'Alsarà, 100% Merlot, il Blendloop, Igt Venezia Giulia composto da Refosco dal peduncolo rosso e Merlot, il Frutis spumante rosé extra dry millesimato, ricavato dalla prima spremitura delle migliori uve a bacca nera, il Picolit Docg Colli Orientali e per concludere la Ribolla Gialla Spumante Brut Millesimato. Per gli amanti delle bollicine i due spumanti sono davvero super.