Dalla vigna all'energia: gli scarti del vino diventano calore e compost

Al maso chiuso Leisenhof della Tenuta Castel Sallegg a Caldaro (Bz) arriva un bioreattore innovativo, grazie a Biologik Systems e sviluppato in collaborazione con il Noi Techpark e istituzioni di ricerca come la Libera Università di Bolzano e il Centro di Sperimentazione Laimburg, che permette di generare calore, freddo e humus dai residui vegetali dei vigneti in modo sostenibile.

Il sistema è composto da due camere che possono essere riempite con 95 mü di biomassa, composta da potature, portainnesti e pettini d'uva. Il cuore del processo è lo scambiatore di calore: aria e acqua vengono immesse nella biomassa in modo controllato, attivando i microrganismi che trasformano i residui in calore. L'acqua raggiunge temperature fino a 65°C e, in estate, l'energia viene utilizzata anche per il raffreddamento grazie a una pompa di calore.

Il compost risultante, ricco di nutrienti, viene sparso sui campi, chiudendo il ciclo della sostenibilità. L'intero processo dura circa un anno e rappresenta un enorme potenziale per l'Alto Adige, che ogni anno produce fino a 100mila tonnellate di biomassa.

L'energia termica prodotta dal bioreattore riscalda la Vineria e le 15 camere e suite di Castel Sallegg, per un volume totale di 6.600 metri cubi. Anche la piscina viene riscaldata durante le mezze stagioni. Biologik Systems punta a lanciare un bioreattore standard entro il 2026, ottimizzando il processo di compostaggio, raccolta e stoccaggio della biomassa per massimizzarne il rendimento energetico.