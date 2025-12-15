Tripel, IPA o Winter Ale? Alcune birre artigianali italiane da regalare a Natale

Quando arriva il periodo natalizio, non c’è regalo più emozionante di una birra artigianale, capace di raccontare storie, profumi e sapori autentici. Tra aromi di spezie, canditi e malti pregiati, le birre natalizie trasformano ogni brindisi in un momento speciale. Regalare o gustare una Christmas beer significa condividere la magia del Natale, portando a tavola calore, convivialità e gusto unico. Di seguito la nostra selezione esclusiva di birre natalizie artigianali, pensata per rendere unico ogni brindisi

Tripel, IPA o Winter Ale? Le birre artigianali italiane da regalare a Natale

Christmas Tripel Mare Christmas: il panettone liquido solidale di Edit

Christmas Tripel firmata Edit con uvetta e canditi, panettone liquido creato in collaborazione con 1Caffè Onlus per aiutare i più bisognosi a Natale. Gli esteri fruttati del lievito sono sicuramente i protagonisti insieme ai canditi e l'uvetta che donano una piacevole complessità. Il calore dell’alcool e la secchezza finale creano una bevuta perfetta per il momento natalizio

Birrificio La Piazza: Imperial Pale Lager speziata e agrumata

Birra d’ispirazione Imperial Pale Lager del Birrificio La Piazza, una birra a bassa fermentazione dove vengono impiegati come malti base Pale, luppoli americani, buccia di bergamotto e buccia d arancia. Questa Imperial Pale Lager natalizia unisce la pulizia e la bevibilità tipiche delle basse fermentazioni ma con una struttura robusta e calda, perfetta per la stagione invernale.

Al naso si apre con un bouquet di luppoli americani, che regalano note agrumate intrecciate al aromaticità della buccia di bergamotto e della buccia d'arancia. Questa birra nasce da un ricordo d'infanzia, le cene di Natale dove a fine pasto, l'aria si inebriava di profumi di arancia, mandarino, bergamotto e della frutta secca.

Birrificio Menaresta: Imperial IPA natalizia e moderna

Versione natalizia speciale dell'etichetta più famosa del birrificio Menaresta, La Verguenza, diversa ogni anno, ogni anno una piacevole sorpresa: cambia il luppolo, cambia la ricetta, le sue combinazioni, ma rimane sempre il lieto evento di fine anno. Luppolatura: Simcoe e Amarillo per note di pompelmo e una leggera nota resinosa oltre ad abbondate Dry hopping con Citra, Nectron e Strata, per avere un mix tropicale. Partendo dal presupposto che tradizionalmente le birre di Natale più famose siano quelle dei belgi, Tripel, Quadrupel e Saison con aggiunta di spezie, zuccheri canditi e tante altre cose, per il Birrificio Menaresta la sintesi del Natale è in chiave moderna ed attuale, infatti dal 2009 La Verguenza viene prodotta costantemente irrorando tutto il mercato nazionale, inizialmente fu la prima, dando il via ad una escalation di nascita di Double IPA italiane.

15 anni fa venne l'idea di crearne una versione natalizia, l'occasione era quella di sperimentare nuovi luppoli e tecniche per sviluppare il know-how del birrificio, da allora ogni anno ne è nata una versione differente, andando a cercare iconograficamente quella sintesi di profumi e sapori di frutta tropicale, come una cornucopia natalizia, che trae la sua storia dal mito classico del "Corno dell'Abbondanza", simbolo pagano di prosperità e di buon auspicio di abbondanza per l'anno nuovo.

Birrificio BeerIn: Dark Strong Belgian Ale con miele

La Xmas Star (stella di Natale) di Beerln è una vera e propria birra natalizia ispirata allo stile belga (kerst o winter warmer). Nascendo come variante della Dark Strong Belgian al miele (la Babi), oltre alla gradazione alcolica superiore nei primi anni di produzione variava tutti gli anni la tipologia di miele con cui veniva prodotta.

Nel 2016 il birrificio ha provato con il miele di eucalipto, che al contrario di quanto si pensi ha solo una leggerissima nota balsamica, e il risultato è stato sorprendente. Il legame tra il miele di eucalipto, i malti scuri e gli esteri belgi l’ha resa davvero una birra piacevolissima e bilanciata. Da lì in poi, la ricetta è rimasta invariata.

Birrificio del Forte: Winter Ale con miele Millefiori

La Cintura d'Orione è la Winter Ale del Birrificio del Forte, realizzata ogni anno con un miele diverso: per l'edizione 2025 è stato scelto il Miele Millefiori della Versilia che le dona delicate note floreali. Questa birra richiede un lungo tempo di maturazione per essere gustata in tutta la sua complessità nei mesi più freddi, è la protagonista indiscussa delle festività natalizie.

La frutta caramellata, l'uvetta, i canditi e il miele le donano una rotondità avvogelnte. Perfetta per accompagnare piatti ricchi o per un aperitivo tra amici nelle giornate più rigide della stagione.

Birrificio Luppolajo: Winter Ale speziata per le feste

Birra di Natale del Birrificio Luppolajo, la Winter Ale è nata per essere bevuta in compagnia. La sua ricchezza è data dal lievito belga, le spezie calde, come la cannella e il coriandolo e luppolo solo in fiore. La gradazione alcolica si limita a 7,5 e un amaro pronunciato sul finale la rende beverina oltre ogni aspettativa.

La possiamo bere con i piatti della tradizione, come il cotechino, il capitone, i formaggi accompagnati da mostarda. Oppure per un brindisi alle feste in compagnia di parenti e amici.