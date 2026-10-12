Dal 15 al 17 ottobre 2026 Bergamo ospiterà la 22ª edizione di Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme, il concorso enologico internazionale dedicato ai vini ottenuti da queste varietà e dai loro tagli. Organizzata da Vignaioli Bergamaschi, con il supporto del Consorzio Tutela Valcalepio, di Good Senses e della Camera di Commercio di Bergamo, la manifestazione riunirà tecnici e giornalisti internazionali per valutare campioni provenienti da diversi Paesi. Il programma si svilupperà soprattutto nel territorio di Villa di Serio, con degustazioni, incontri e iniziative rivolte anche al pubblico.

Emozioni dal Mondo torna dal 15 al 17 ottobre

«Vendesi vino disperatamente»: il settore cerca risposte alla crisi

Il confronto sulle difficoltà del mercato sarà al centro della tavola rotonda «Vendesi vino disperatamente», in programma sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 12, nella Sala delle Carrozze di Villa Carrara. L'incontro nasce dalla necessità di affrontare le criticità che interessano il comparto vinicolo e di mettere a confronto esperienze e competenze diverse.

"Vendesi vino disperatamente": la locandina della tavola rotonda

Per Sergio Cantoni, enologo e presidente di Vignaioli Bergamaschi, la crisi ha ormai assunto caratteri strutturali e non può essere letta soltanto come una fase temporanea del mercato. La tavola rotonda punta quindi a individuare le questioni che incidono sul settore e a discutere possibili risposte, con un approccio concreto alle difficoltà delle imprese.

I vini premiati in degustazione a Villa Carrara

Sabato 17 ottobre, dalle 15 alle 18, la Tinaia di Villa Carrara ospiterà un banco d'assaggio gratuito dedicato ai vini vincitori del concorso. L'iniziativa permetterà al pubblico di conoscere i campioni premiati dalla giuria internazionale. Nello stesso spazio tornerà Emozioni di Valcalepio, con i produttori del Consorzio Tutela Valcalepio. In degustazione ci saranno i vini Valcalepio Doc e Terre del Colleoni DOC, accompagnati dalla possibilità di incontrare le aziende e confrontarsi sull'andamento della vendemmia 2026. La manifestazione si svolge inoltre nell'anno delle celebrazioni per i 50 anni della prima Doc bergamasca, ricorrenza che farà da cornice a diversi appuntamenti del programma.

I vini in concorso saranno in degustazione a Villa Carrara

Temperatura di servizio, nuove procedure per le giurie

Tra gli aspetti tecnici dell'edizione 2026 figura una maggiore attenzione alla temperatura di servizio dei vini sottoposti alle commissioni. Vignaioli Bergamaschi ha avviato una collaborazione con Nevada per rendere più precise le condizioni di degustazione attraverso cantinette refrigerate regolabili. Le valutazioni si svolgeranno negli spazi delle officine Omcn. La scelta coinvolge così anche realtà produttive del territorio esterne al comparto vitivinicolo, mantenendo il concorso legato al contesto economico locale.

Nuovi parametri per le giurie

Studenti e formazione turistica nel programma

Il concorso conferma anche la collaborazione con Ipsar San Pellegrino Terme. Gli studenti saranno coinvolti in diverse fasi della manifestazione, compreso il servizio dei campioni alle commissioni di degustazione. Sono previste inoltre visite guidate nel territorio di Villa di Serio, organizzate dall'associazione Traiettorie Itineranti, impegnata nella formazione turistica dei giovani. Il programma comprende anche una visita allo stabilimento Siad di Osio Sotto e una degustazione organizzata da Aeb Group.

A Emozioni dal Mondo saranno previsti anche momenti di formazione

Merlot e Cabernet, un concorso internazionale con radici bergamasche