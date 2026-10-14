La grappa incontra il tiramisù: il progetto da "Dieci e Lode" per il dolce simbolo di Treviso

Il tiramisù entra nel mondo degli abbinamenti con i distillati grazie a Dieci e Lode, la nuova grappa barricata di Distilleria Castagner pensata per accompagnare il celebre dessert trevigiano. Il progetto nasce dalla scomposizione aromatica del dolce e punta a mettere in relazione le sue componenti con il profilo sensoriale della grappa. La presentazione è avvenuta durante la Tiramisù World Cup di Treviso, manifestazione dedicata alle diverse interpretazioni di una delle preparazioni italiane più conosciute all'estero.

Dieci e Lode, Castagner ha studiato una grappa dedicata al tiramisù

Dieci e Lode, una grappa costruita sugli aromi del tiramisù

Alla base del progetto c'è il lavoro del team guidato da Roberto Castagner, mastro distillatore e patron dell'azienda. L'obiettivo era individuare un distillato capace di accompagnare il tiramisù attraverso una corrispondenza tra le rispettive componenti aromatiche. La grappa barricata esprime note di vaniglia e albicocca matura, affiancate da sentori di cacao, caffè tostato, legno, cioccolato fondente, cannella e pepe. Completano il profilo accenni di cuoio e tabacco, riconducibili alle caratteristiche della Riserva Cuvée 30 di Castagner. L'intento è creare un equilibrio tra la dolcezza e le note tostate del dessert e la complessità del distillato.

Roberto Castagner (a destra), mastro distillatore e patron dell'omonima azienda, con Francesco Redi, organizzatore della Tiramisù World Cup

«Nonostante la nostra azienda possa vantare una gamma di 288 grappe diverse, nessuna rispondeva direttamente all'obiettivo di creare un prodotto capace di esaltare gli aromi di entrambe le eccellenze del territorio», spiega Castagner. «Abbiamo deciso di valorizzare questo dolce, trevigiano come la nostra azienda, che continua a varcare i confini nazionali confermandosi un simbolo della cucina italiana».

Il legame con la Tiramisù World Cup

La nuova grappa è stata presentata nell'ambito della Tiramisù World Cup di Treviso, occasione scelta per legare il progetto a una manifestazione che valorizza il dessert attraverso ricette tradizionali e interpretazioni creative. Nell'edizione citata, il brasiliano Marcos Muzzi ha vinto nella categoria della ricetta originale, mentre il vicentino Ciro Tomassini si è imposto in quella della ricetta creativa.

Tiramisù World Cup: Roberto Castagner (a sinistra) con Marcos Muzzi, vincitore nella categoria della ricetta originale

Per Francesco Redi, organizzatore della competizione, la collaborazione con Castagner mette in relazione due tradizioni del territorio: il tiramisù, dolce legato alla cultura domestica trevigiana, e la grappa, tradizionalmente servita a conclusione del pasto. «Roberto Castagner con la sua grappa ha creato qualcosa che non c'era ed è riuscito a legare due tradizioni entrambe molto radicate nel Trevigiano», osserva Redi. L'auspicio è che l'abbinamento possa consolidarsi nel tempo e diventare una nuova proposta legata alla cultura gastronomica locale.

Tiramisù World Cup: Roberto Castagner (a sinistra) con Ciro Tomassini che si è imposto in quella della ricetta creativa

Castagner tra distillati tradizionali e nuove occasioni di consumo