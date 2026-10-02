Etna Wine Forum, la quinta edizione porta il versante sud-ovest dell’Etna anche a Roma

Sarà Biancavilla (Ct) a ospitare dall’8 all’11 ottobre la quinta edizione di Etna Wine Forum, la rassegna dedicata alla viticoltura del versante sud-ovest dell’Etna. La manifestazione torna a Villa delle Favare con un programma che comprende degustazioni, masterclass, incontri e show cooking, ma introduce anche un appuntamento fuori dalla Sicilia: il 20 ottobre Etna Wine Forum OFF porterà a Roma una selezione delle cantine del territorio. Il programma è stato presentato a Villa delle Favare alla presenza del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, del presidente della Fondazione Italiana Sommelier Sicilia Paolo Di Caro, dell’assessore Vincenzo Amato e dei rappresentanti coinvolti nell’organizzazione e nelle attività istituzionali.

La conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 di Etna Wine Forum

Etna Wine Forum torna a Biancavilla dall’8 all’11 ottobre

Il rapporto con Biancavilla resta centrale per la quinta edizione di Etna Wine Forum. L'obiettivo della rassegna è mettere a confronto le aziende del versante sud-ovest dell’Etna con operatori, giornalisti e appassionati, partendo dalle caratteristiche pedoclimatiche che distinguono questa parte del vulcano. Il programma si sviluppa nell’arco di quattro giornate e comprende press tour, masterclass, talk, convegni, degustazioni e presentazioni di libri. La manifestazione punta quindi a unire il momento di assaggio all'approfondimento sul territorio e sulla sua produzione vitivinicola. Tra gli appuntamenti è prevista una masterclass dedicata al confronto tra Nerello Mascalese e Pinot Nero dell’Alto Adige, mettendo in relazione due territori e due interpretazioni della viticoltura di montagna.

Etna Wine Forum torna dall'8 all'11 ottobre

Tre chef stellati per gli show cooking

Una delle novità della quinta edizione riguarda gli show cooking, condotti da Ruggero Sardo e Andrea Lo Cicero. A Biancavilla arriveranno Heinz Beck, chef de La Pergola del Rome Cavalieri, Cristina Bowerman di Glass Hostaria a Roma e Vincenzo Candiano della Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla. La presenza degli chef si inserisce in un programma che mette in relazione vino e cucina, affiancando alle degustazioni dedicate alle aziende del territorio momenti di confronto con la ristorazione. La giornata conclusiva di domenica 11 ottobre sarà dedicata ai banchi di assaggio delle cantine del versante sud-ovest, allestiti nella corte di Villa delle Favare.

Pubblicità

Il vino incontra anche la letteratura

Accanto alla parte strettamente enologica, il programma comprende un approfondimento dedicato al rapporto tra vino e cultura. Grazie alla partnership con il Catania Book Festival, durante la manifestazione è previsto «Parlare DiVino», ciclo di conversazioni sul vino con gli autori. Il racconto dell'evento sarà affidato al gruppo Radio Amore, con dirette, interviste e approfondimenti, e al programma di Antenna Sicilia Isola Verde, condotto da Ruggero Sardo. La giornata di domenica sarà animata da Noemi Moschitta.

Etna Wine Forum OFF porta le cantine a Roma

La novità che guarda oltre il territorio etneo è Etna Wine Forum OFF, in programma il 20 ottobre al Waldorf Astoria di Roma, sede di Bibenda. L'appuntamento prevede una doppia degustazione dedicata alle aziende del versante sud-ovest dell'Etna. È un passaggio che porta la rassegna fuori dalla sua sede originaria e mette le cantine di Biancavilla e dell'area circostante in relazione con un pubblico di operatori e appassionati nella capitale. «Etna Wine Forum dimostra il successo di un territorio dalla forte identità come il versante sud-ovest dell’Etna. È un appuntamento di riferimento che quest’anno esce fuori dai confini isolani con “Etna Wine Forum OFF” e le aziende del versante sud ovest coinvolte in una straordinaria doppia degustazione dedicata al territorio di Biancavilla» ha dichiarato Paolo Di Caro, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Sicilia.

Etna Wine Forum è dedicat0 alla viticoltura del versante sud-ovest dell’Etna

Biancavilla punta sulla crescita delle imprese del vino

Nel presentare la quinta edizione, il sindaco Antonio Bonanno ha sottolineato anche il ruolo della manifestazione nel dare visibilità alle realtà imprenditoriali del territorio, comprese quelle di più recente costituzione. «Etna Wine Forum giunge alla sua quinta edizione e lo fa con la forza di un evento che, anno dopo anno, si è guadagnato un posto di primo piano nel panorama enogastronomico nazionale», ha affermato Bonanno. Il sindaco ha quindi evidenziato la presenza nella nuova edizione di chef e cantine del territorio e il ruolo della rassegna nel dare spazio anche a nuove realtà imprenditoriali e start up.

Pubblicità