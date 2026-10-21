Deutz, la precisione e l’eleqanza di Aÿ, dallo Chardonnay al Pinot Nero

Fondata ad Aÿ nel 1838 da William Deutz e Pierre-Hubert Geldermann, due mercanti tedeschi, Deutz è una delle grandi maison storiche della Champagne. Dal 1993 appartiene alla famiglia Rouzaud, proprietaria anche di Louis Roederer, e mantiene un’identità di casa a conduzione familiare, orientata alla precisione, alla selezione dei terroir e a un’evoluzione lenta in cantina. La maison ha il suo cuore ad Aÿ, cru storico del Pinot Nero, con cave scavate nel fianco della collina e capaci di conservare oltre 10 milioni di bottiglie. Il suo stile è riconoscibile per eleganza senza ostentazione, tensione, finezza del perlage e una marcata salinità finale. I 150 ettari garatiscono 3 varietà e 11 cru, tutti parcellizzati, per 32 mila ettolitri di vino lavorati solo in acciaio. A garantite la qualità di questo vino dal 2022 c’è Caroline Latrive, chef de cave.

La Maison Deutz conta su 150 ettari garatiscono 3 varietà e 11 cru, tutti parcellizzati

Amour de Deutz 2015

Amour de Deutz 2015 è il Blanc de Blancs di prestigio della maison: 100% Chardonnay, per la prima volta assemblato da sette Grand e Premier Cru della Côte des Blancs e della Montagne de Reims.

Amour de Deutz 2015: le cru Avize, Grand Cru 46%

Oger, Grand Cru 15%

Villeneuve-Renneville, Premier Cru 13%

Le Mesnil-sur-Oger, Grand Cru 8%

Vertus, Premier Cru 7%

Chouilly, Grand Cru 6%

Villers-Marmery, Premier Cru 5%

Amour de Deutz 2015: le cru Avize, Grand Cru 46% Oger, Grand Cru 15% Villeneuve-Renneville, Premier Cru 13% Le Mesnil-sur-Oger, Grand Cru 8% Vertus, Premier Cru 7% Chouilly, Grand Cru 6% Villers-Marmery, Premier Cru 5%

Ogni cru è vinificato separatamente in acciaio; l’assemblaggio definitivo nasce dopo oltre venti prove. Il vino riposa poi nove anni nelle gallerie di Aÿ, a circa 30 metri di profondità. All’olfatto parte da fiori bianchi - biancospino, acacia, fiori d’arancio - per aprirsi su agrumi canditi, frutta gialla, brioche, miele e sfumature tostate. In bocca è teso, luminoso e cesellato, con arancia sanguigna e mandarino, pesca gialla, grande purezza e un finale persistente di salina mineralità.

L'Amour de Deutz 2015

Si tratta di un Blanc de Blancs maturo ma verticale, dove la struttura del 2015 incontra la finezza della Côte des Blancs; ideale con crostacei, ostriche, pesce in salsa leggera o formaggi caprini affinati. Davvero un grande champagne che punta tutta sulla precisione di quello che vuole rappresentare. Forse non è lo champagne più facile, ma certamente è uno dei più rappresentativi di uno stile legato all’eleganza.

Hommage à William Deutz 2019

Le due cuvée Côte Glacière e Meurtet appartengono alla linea Hommage à William Deutz: Champagnes Blanc de Noirs parcellari, entrambi al 100% Pinot Nero e provenienti da due parcelle vicine di Aÿ Grand Cru, ma con caratteri opposti.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Hommage à William Deutz 2019: le due cuvée Cuvée Esposizione Vigna Suolo / carattere Stile La Côte Glacière 2019 Sud 1 9 ha ca. viti più vecchie dal 1967 Blocchi di gesso; pendenza fino al 25% Solare denso potente ma elegante Meurtet 2019 Est 2 4 ha ca. piantata tra 1990 e 2006 Depositi colluviali e selce terziaria Più misurato setoso preciso a lenta evoluzione

La Côte Glacière 2019

Parcelle esposta a sud, con vigne storiche e resa naturalmente contenuta: ne deriva un Pinot Nero molto concentrato. Il 2019 è descritto dalla maison come potente, fresco ed elegante, con frutta matura, mineralità gessosa e notevole complessità. Il naso propone spezie, frutti rossi e gialli succosi e accenni floreali di glicine; il sorso è ampio e avvolgente, sostenuto da freschezza, con ribes nero e gelatina di more, chiusura lunga, quasi inebriante, e salinità che dà equilibrio. Abbinamento: anatra all’arancia o petto d’anatra al pepe rosa; la sua densità e la tensione agrumata reggono piatti ricchi e strutturati.

Deutz: la Côte Glacière 2019

Meurtet 2019

Meurtet è l’interpretazione più sottile e raffinata del Pinot Nero di Aÿ: l’esposizione a est e viti più giovani donano una frutta generosa ma un’espressione più trattenuta, setosa e progressiva. Il naso è preciso, con ribes rosso e fragolina di bosco, poi susina gialla, albicocca, pesca gialla e un accenno di mango; con l’aerazione emergono spezie dolci, brioche e ricordi di frangipane. In bocca è fresco e vibrante, con rotondità setosa, la classica salinità di Aÿ e un finale di gradevoli amari. Abbinamento: lombo di salmone affumicato o marinato alla gravlax; la struttura e le sfumature speziate del vino dialogano con la grassezza delicata del pesce.

Deutz: Meurtet 2019

Tre cuvée, tre interpretazioni dello stile Deutz