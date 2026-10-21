Merlot e Cabernet, 63 medaglie a Bergamo: Sudafrica e Moldavia tra le sorprese

La 22ª edizione di "Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" si è chiusa con 63 medaglie assegnate ai vini in gara e una partecipazione internazionale che ha coinvolto produttori e giudici di diversi continenti. Dal 15 al 17 ottobre 2026, il concorso ha riunito a Villa di Serio, in provincia di Bergamo, 211 campioni provenienti da 20 Paesi, valutati da 63 giudici di 26 nazionalità. Tra i risultati italiani spiccano gli otto riconoscimenti conquistati dai vini bergamaschi, con quattro medaglie d'oro e quattro d'argento. Bene anche i Colli Euganei, che hanno ottenuto sette medaglie, due d'oro e cinque d'argento. Sul fronte internazionale si sono distinti Sudafrica e Moldavia, mentre l'Australia ha confermato la propria presenza nel concorso. La Macedonia del Nord ha registrato a sua volta punteggi di rilievo.

La 22ª edizione di "Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" si è chiusa con 63 medaglie assegnate

Le degustazioni nelle officine meccaniche Omcn

La sede scelta per le commissioni di degustazione è stata uno degli elementi distintivi dell'edizione 2026. Le giurie si sono riunite nelle officine meccaniche di Omcn, a Villa di Serio, in un ambiente lontano dalle consuete location del settore enologico. La scelta si inserisce nella tradizione del concorso, che ogni anno individua una sede diversa per far conoscere agli ospiti internazionali luoghi e realtà del territorio bergamasco. In questo caso, gli spazi industriali hanno ospitato l'assaggio dei 211 vini in gara, affiancando alla valutazione tecnica un'occasione di incontro con una realtà produttiva estranea al mondo del vino. Il programma ha coinvolto anche altri luoghi del comune. Villa Carrara, sede municipale, ha ospitato un concerto di musica lirica riservato agli ospiti della manifestazione. Sabato 17 ottobre, invece, il pubblico ha potuto partecipare alla tavola rotonda «Vendesi Vino Disperatamente» e al banco d'assaggio dei vini premiati.

Le giurie si sono riunite nelle officine meccaniche di Omcn, a Villa di Serio (Bg))

Vendesi Vino Disperatamente, il confronto sulle strategie di vendita

La tavola rotonda «Vendesi Vino Disperatamente», è stata dedicata alle difficoltà di vendita e all'accumulo di scorte invendute nella filiera, dalla distribuzione alla ristorazione. Il confronto, moderato da Sergio Cantoni, presidente dei Vignaioli Bergamaschi e direttore del Consorzio Tutela Valcalepio, ha riunito rappresentanti della ristorazione, della distribuzione, della formazione commerciale e dell'export. Al centro dell'incontro il cambiamento delle abitudini di consumo, la sostenibilità dei prezzi al ristorante e la necessità di ripensare il rapporto tra produttori, distributori e locali. Tra le soluzioni emerse, una maggiore trasparenza nei ricarichi, la valorizzazione della vendita al calice, la formazione del personale di sala e un approccio commerciale più attento alle esigenze dei singoli esercizi.

I relatori del convegno: Da sinistra Beppe Damioli, Valeria Quagiotto, Pietro Ghilardi, Alberto Lupini, Marco Falconi e Manuel Marcotti durante la tavola rotonda "Vendesi vino disperatamente" a Villa Carrara

La tavola rotonda ha affrontato anche il tema delle cantine dei ristoranti già cariche di bottiglie invendute, una condizione che rende più difficile l'inserimento di nuove etichette e richiede alla distribuzione una maggiore capacità di selezionare i prodotti in funzione del locale e della clientela. Un tema che ha portato il concorso oltre la dimensione della degustazione, aprendo un confronto sulle condizioni economiche e commerciali del mercato del vino.

Nuova scheda Oiv per le commissioni internazionali

L'edizione 2026 ha introdotto anche una novità sul piano tecnico: l'utilizzo della nuova scheda di valutazione Oiv, entrata in vigore a giugno 2026. Il cambiamento ha richiesto ai giudici di confrontarsi con criteri aggiornati e di adeguare il proprio lavoro al nuovo strumento di valutazione. Le degustazioni sono state organizzate in sei commissioni internazionali. Il rapporto tra giudici e campioni rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti del concorso, che punta sul confronto tra competenze ed esperienze provenienti da differenti aree vitivinicole. Per la gestione del servizio dei vini, l'organizzazione si è affidata al partner tecnico Nevada, con l'obiettivo di garantire una temperatura adeguata durante gli assaggi.

Durante l'edizione 2026 di "Emozioni dal Mondo" è stata utilizzata la nuova scheda tecnica Oiv

Otto medaglie per i vini bergamaschi, sette ai Colli Euganei

Il medagliere restituisce una fotografia articolata della produzione internazionale di Merlot, Cabernet e dei relativi assemblaggi. I vini della Bergamasca hanno ottenuto otto medaglie, quattro d'oro e quattro d'argento, portando in evidenza il lavoro delle aziende del territorio che ospita il concorso. Sette i riconoscimenti assegnati ai vini dei Colli Euganei, con due ori e cinque argenti.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Emozioni dal Mondo 2026 - Medaglie d'Oro Punteggio Nome del Vino Anno Cantina Stato 91 91 Winemakers Selection Red 2023 CHATEAU KAMNIK WINERY MACEDONIA DEL NORD 91 64 Cabernet Boccon 2025 Azienda Vitivinicola PARCO DEL VENDA ITALIA 91 22 Norton Reserva Cabernet Sauvignon 2023 BODEGA NORTON S.A. ARGENTINA 91 18 Cuvée De Prestige Oak Aged 2023 CHATEAU KAMNIK WINERY MACEDONIA DEL NORD 91 11 Manuscript Merlot 2024 BALOUN WINERY REPUBBLICA CECA 91 11 Le Riche Reserve Cabernet Sauvignon 2023 Etienne le Riche Wines SUD AFRICA 90 80 Wakefield St Andrews Cabernet Sauvignon 2023 WAKEFIELD TAYLORS WINES AUSTRALIA 90 73 Manuscript Merlot 2023 BALOUN WINERY REPUBBLICA CECA 90 56 Merlot Lapilli 2025 Azienda Vitivinicola PARCO DEL VENDA ITALIA 90 45 Caronte 2022 Azienda Agricola LA ROVERE di Magri Vincenzo ITALIA 90 44 Kthma Kokoty 2022 KOKOTOS ESTATE GRECIA 90 22 Villa Redona Cabernet Sauvignon 2022 Azienda Vitivinicola MEDOLAGO ALBANI ITALIA 89 91 Wakefield The Visionary Cabernet Sauvignon 2022 WAKEFIELD TAYLORS WINES AUSTRALIA 89 89 Merlot 2024 Ing. KAROL MOTYKA SLOVACCHIA 89 78 Valcalepio del Ronco 2022 OIKOS COOP VA SOCIALE arl ITALIA 89 73 Valcalepio Rosso DOC 2023 MAGRI SERENO Società Agricola s.s. ITALIA 89 64 Corte del Lupo 2023 CA' DEL BOSCO s.r.l. ITALIA 89 64 Cabernet Sauvignon Rosé Auslese Gleichgepresst 2022 HERSTELLER WEINBAU GANGL AUSTRIA 89 56 Suton 2024 ANJINO VINO SERBIA 89 40 Via Diagonalis Cabernet Sauvignon 2024 Vinarija Đorđević SERBIA 89 36 Taylors Cabernet Sauvignon 2024 WAKEFIELD TAYLORS WINES AUSTRALIA 89 27 Clairet 2025 Vinarija 100 Žena - 100 WOMEN WINERY SERBIA 89 22 Masterpiece Merlot Icewine 2025 PILLITTERI ESTATES WINERY CANADA 89 11 Trezor Grand Reserve 2022 LAZAR WINERY MACEDONIA DEL NORD 89 09 La Motte Heritage 2024 LA MOTTE Wine Estate SUD AFRICA 89 09 Montevolpe Rosso 2020 Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO ITALIA 89 00 Casali Roncali Cabernet Sauvignon 2023 CABERT SPA-CANTINA DI BERTIOLO ITALIA 89 00 Magrini 2021 Società Agricola GOZZI CESARE e FRANCO S.S. ITALIA

A livello internazionale, Sudafrica e Moldavia si sono messi in luce tra le realtà capaci di attirare l'attenzione delle commissioni, mentre l'Australia ha confermato la propria competitività. Anche la Macedonia del Nord ha ottenuto risultati significativi.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Emozioni dal Mondo 2026 - Medaglie d'Argento Punteggio Nome del Vino Anno Cantina Stato 88 91 Via Diagonalis Merlot 2024 Vinarija Đorđević SERBIA 88 91 Brzanov Artisan Cuvée 2024 BRZANOV ARTISAN WINERY MACEDONIA DEL NORD 88 82 Cabernet Sauvignon 2023 MIROSLAV DUDO- VMD SLOVACCHIA 88 82 Bolgheri DOC Rosso 2023 Società Agricola DONNA OLIMPIA 1898 ITALIA 88 70 Pighin Friuli Grave Merlot 2024 FERNANDO PIGHIN & FIGLI S. Agr. a R.L. ITALIA 88 64 Protos S.A. Azienda Vitivinicola FARASIN ITALIA 88 64 Wakefield Estate Cabernet Sauvignon 2024 WAKEFIELD TAYLORS WINES AUSTRALIA 88 64 Rosso del Chino 2021 Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO ITALIA 88 64 Diamond Collection Cabernet Sauvignon 2020 FRANCIS FORD COPPOLA WINERY USA 88 64 Merlot Rosé Auslese 2020 HERSTELLER WEINBAU GANGL AUSTRIA 88 55 Le Riche Cabernet Sauvignon 2024 Etienne le Riche Wines SUD AFRICA 88 55 Valcalepio Rosso Riserva DOC 2022 MAGRI SERENO Società Agricola s.s. ITALIA 88 55 Valcalepio Rosso Riserva 2020 LOCATELLI CAFFI Società Agricola ITALIA 88 45 Bagueri Superior Merlot 2022 KLET BRDA z.o.o. Dobrovo SLOVENIA 88 45 Radovan 2022 KEKOVIĆ Estate MONTENEGRO 88 44 Cabernet Sauvignon 2024 MIROSLAV DUDO- VMD SLOVACCHIA 88 44 Cabernet Sauvignon Limited Edition 2020 Castel Mimi MOLDAVIA 88 36 Cigno Nero 2023 Azienda Vitivinicola PARCO DEL VENDA ITALIA 88 36 Merlot Terrae Pacis 2023 Azienda Agricola GIACOMO SALMASO S.S. ITALIA 88 36 Kultura Cuvee Roşu 2024 CRAMA HAMANGIA ROMANIA 88 27 Merlot Limited Edition 2020 Castel Mimi MOLDAVIA 88 22 Diva Brut Rosé 2025 Castel Mimi MOLDAVIA 88 11 Cabernet Sauvignon Cru 2022 POSESTVO KLENAR - KLENART SLOVENIA 88 09 Ataman Cabernet Sauvignon 2025 CRAMA HAMANGIA ROMANIA 88 09 Cabernet Sauvignon 2023 COLVENDRA sas ITALIA 88 09 Cabernet Boccon Riserva 2022 Azienda Vitivinicola PARCO DEL VENDA ITALIA 88 00 Bottega Vinai 2023 CAVIT S.C. ITALIA 88 00 Lapis Rubra 2022 Società agricola LA ROCCHETTA SRL ITALIA 88 00 Madame Merlette Reserve 2022 Vinarija 100 Žena - 100 WOMEN WINERY SERBIA 87 91 Manuscript Merlot 2025 BALOUN WINERY REPUBBLICA CECA 87 89 Gastone 2022 IL PIANZIO di Selmin Società Agricola ITALIA 87 82 Weingut Anselmann Cabernet Franc trocken 2022 GEBRÜDER ANSELMANN GmbH GERMANIA 87 82 Senesco 2022 Azienda Agricola LA ROVERE di Magri Vincenzo ITALIA 87 73 Anselmann Cabernet Sauvignon Trocken 2022 GEBRÜDER ANSELMANN GmbH GERMANIA 87 67 Merlot Vigneti delle Dolomiti IGT S.A. CANTINA TOBLINO S.C.A. ITALIA

La varietà dei Paesi coinvolti conferma la dimensione internazionale della manifestazione e offre un'occasione di confronto tra aree produttive con storie e condizioni vitivinicole differenti. Il concorso si concentra su due vitigni dalla diffusione globale, consentendo di mettere a confronto interpretazioni e stili attraverso una valutazione condotta secondo criteri condivisi.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Emozioni dal Mondo 2026 - Premio della Stampa Punteggio Nome del Vino Anno Cantina Stato 91 22 Norton Reserva Cabernet Sauvignon 2023 BODEGA NORTON S.A. ARGENTINA 89 91 Wakefield The Visionary Cabernet Sauvignon 2022 WAKEFIELD TAYLORS WINES AUSTRALIA 89 64 Cabernet Sauvignon Rosé Auslese Gleichgepresst 2022 HERSTELLER WEINBAU GANGL AUSTRIA - Tribunia Crvena 2020 PODRUM VUKOJE 1982 BOSNIA ED ERZEGOVINA - Salton Intenso Merlot 2019 VINICOLA SALTON S.A. BRASILE 89 22 Masterpiece Merlot Icewine 2025 PILLITTERI ESTATES WINERY CANADA 87 73 Anselmann Cabernet Sauvignon Trocken 2022 GEBRÜDER ANSELMANN GmbH GERMANIA 90 44 Kthma Kokoty 2022 KOKOTOS ESTATE GRECIA 89 73 Valcalepio Rosso DOC 2023 MAGRI SERENO Società Agricola s.s. ITALIA 91 91 Winemakers Selection Red 2023 CHATEAU KAMNIK WINERY MACEDONIA DEL NORD 88 27 Merlot Limited Edition 2020 Castel Mimi MOLDAVIA 88 45 Radovan 2022 KEKOVIĆ Estate MONTENEGRO 90 73 Manuscript Merlot 2023 BALOUN WINERY REPUBBLICA CECA 88 09 Ataman Cabernet Sauvignon 2025 CRAMA HAMANGIA ROMANIA 89 40 Via Diagonalis Cabernet Sauvignon 2024 Vinarija Đorđević SERBIA 89 89 Merlot 2024 Ing. KAROL MOTYKA SLOVACCHIA 88 45 Bagueri Superior Merlot 2022 KLET BRDA z.o.o. Dobrovo SLOVENIA 91 11 Le Riche Reserve Cabernet Sauvignon 2023 Etienne le Riche Wines SUD AFRICA 88 64 Diamond Collection Cabernet Sauvignon 2020 FRANCIS FORD COPPOLA WINERY USA

Il sostegno delle istituzioni e dei partner

La manifestazione si è svolta con il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo e la collaborazione di Siad, Milan Bergamo Airport - SACBO, AEB Group e VetroBalsamo. Tra i partner tecnici figurano Good Senses, Rastal, Nevada, Omcn e IS San Pellegrino. Al termine dell'edizione, Sergio Cantoni, presidente di Vignaioli Bergamaschi, ha sottolineato il valore dell'accoglienza e della scelta della sede: «Ancora una volta Emozioni dal Mondo riconferma la sua eccezionalità nel panorama dei concorsi enologici internazionali. Il nostro obiettivo è sempre quello di comunicare emozioni, raccontare storie, regalare ai nostri ospiti esperienze e ricordi da riportare a casa con sé». Cantoni ha quindi richiamato il ruolo di Villa di Serio, che ha ospitato le degustazioni e le iniziative aperte al pubblico, offrendo agli ospiti l'opportunità di conoscere il territorio e incontrare i produttori.

Sergio Cantoni, presidente dei Vignaioli Bergamaschi e direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e moderatore dell'incontro

La prossima edizione dal 14 al 16 ottobre 2027