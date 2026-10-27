“A partire dal 2015 - racconta alla stampa Federico Franceschi, che presta il suo spirito giovanile all’azienda di famiglia - mio padre Leopoldo ha fatto partire questo progetto nel comune di Sant’Angelo in Colle. Quello che lo ha intrigato fin da subito è l’altezza delle coltivazioni: tra i 500 e i 550 metri, che nella zona di Montalcino vuol dire avere a disposizione una zona fresca e ventilata, in cui le uve crescono sane, con utilizzo minimo di prodotti antiparassitari e assenza totale di prodotti antibotritici. La piovosità è sufficiente, soprattutto nel periodo luglio/agosto, per poter portare le uve a maturazione senza stress idrici. So bene che l’annata 2026 è stata all’insegna della desertificazione, in Italia, ma noi abbiamo sofferto meno degli altri.

Sotto la supervisione di mio padre, io e mia sorella Flavia affrontiamo ogni giorno una nuova sfida, di cui andiamo molto fieri, cercando di portare avanti la tradizione di famiglia. Siamo giovani, e parte della sfida è entrare in dialogo con un territorio in cui il vino è un’istituzione consolidata nei secoli. Ci siamo dentro fino al collo: intendo dire nel lavoro in vigna, ché sin da piccoli abbiamo respirato l’aria di campagna nelle pause della scuola, in estate, e ovviamente durante la vendemmia. Avendo queste radici tradizionali ben piantate nel territorio e nelle nostre vite, vogliamo ora provare a fare qualcosa di diverso: Montalcino, come denominazione e come gamma di prodotti, non è un brand conosciuto dai giovani. Vogliamo provare a cambiare musica.”