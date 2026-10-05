Pinot Noir, da Voghera alla Nuova Zelanda: il viaggio tra 99 etichette internazionali

“Non so se tutti hanno capito, ottobre, la tua grande bellezza: nei tini grassi come pance piene prepari mosto e ebbrezza”, cantava Francesco Guccini, il Maestrone, da poco scomparso e già molto rimpianto. E, se c’è un mese in cui le colline e le città dell'Oltrepò Pavese rivelano la loro anima più autentica, quel mese è proprio ottobre. È il tempo della vendemmia, dei profumi caldi nelle cantine e di quel desiderio tutto autunnale di concedersi una gita fuori porta tra cultura, convivialità ed eccellenza nel calice. Per chi cerca il pretesto perfetto per un fine settimana d'autunno, la risposta si trova a Voghera, capitale italiana del Pinot Noir, come Digione lo è per la Francia.