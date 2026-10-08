La Maison Pol Roger porta sul mercato una nuova selezione dell’Édition Vinothèque, la collezione dedicata ai vecchi millesimi delle sue cuvée più rappresentative. Il progetto, avviato nel 2024 in occasione dei 175 anni della Maison, si basa su un principio semplice: alcune bottiglie, dopo la sboccatura, non vengono messe subito in vendita ma tornano nelle cantine di Épernay per un ulteriore periodo di affinamento. La selezione 2026 comprende quattro etichette: Blanc de Blancs 2004, Brut Vintage 2006, Vintage Rosé 2004 e Cuvée Sir Winston Churchill 2004. Le quantità sono molto limitate: 150 bottiglie per il Blanc de Blancs, 39 per il Brut Vintage, 27 per il Rosé e 150 per la Cuvée Sir Winston Churchill. Per alcune cuvée sono previste anche poche Magnum. I vini della Maison sono distribuiti in Italia dalla Compagnia del Vino, azienda fiorentina fondata nel 1997 da Giancarlo Notari.

Quattro vecchi Champagne Pol Roger tornano sul mercato: il progetto Vinothèque

La Vinothèque e il secondo affinamento dopo la sboccatura

La particolarità della collezione non è soltanto l’età delle annate. Le bottiglie vengono sboccate al momento del lancio originale della cuvée, dopo il consueto affinamento sui lieviti, e successivamente riportate nelle cantine storiche della Maison a Épernay. Qui, a circa 33 metri di profondità, rimangono a riposare per anni, senza essere nuovamente mosse fino al momento della commercializzazione della selezione Vinothèque.

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È quindi un affinamento diverso da quello che precede la sboccatura e che porta il vino a sviluppare ulteriormente il proprio profilo in bottiglia. La filosofia della Maison può essere riassunta nella frase scelta per accompagnare il progetto: per innovare bisogna guardare al passato. La Vinothèque non introduce nuove cuvée, ma recupera bottiglie che hanno seguito un percorso più lungo rispetto alla versione originale, riportando al centro il ruolo del tempo nella costruzione dello Champagne.

Blanc de Blancs 2004, lo Chardonnay della Côte des Blancs

Il Blanc de Blancs 2004 nasce esclusivamente da Chardonnay proveniente dai Grands Crus di Oiry, Chouilly, Cramant, Avize e Oger, nella Côte des Blancs. La vendemmia si è svolta tra il 18 settembre e il 10 ottobre 2004, mentre la prima sboccatura risale all'ottobre 2014, dopo dieci anni di affinamento sui lieviti.

Blanc de Blancs 2004 - Édition Vinothèque

A distanza di oltre vent'anni dalla vendemmia, il vino presenta un profilo costruito sulla combinazione tra frutto, note di frutta secca e una componente salina. Emergono sentori di nocciola, cocco, marzapane e agrumi, accompagnati da richiami di burro fresco, miele e pasticceria al limone. Il dosaggio è di 8 g/l. La produzione destinata all'Édition Vinothèque è di 150 bottiglie da 75 cl.

Brut Vintage 2006, quasi dieci anni prima della prima sboccatura

Il Brut Vintage 2006 è composto per il 60% da Pinot Noir e per il 40% da Chardonnay, con uve provenienti da 20 Grands e Premiers Crus. L'annata ha avuto un andamento climatico variabile, ma il mese di settembre ha favorito una buona maturazione delle uve. La prima sboccatura è avvenuta nel maggio-giugno 2016, dopo quasi dieci anni trascorsi sui lieviti. Da quel momento le bottiglie sono tornate nelle cantine di Épernay per un ulteriore affinamento.

Brut Vintage 2006 - Édition Vinothèque

Nel bicchiere il vino mostra una maggiore componente evolutiva, con aromi di pasta di mandorle, datteri, caramello e cotogna, seguiti da note di pan di zenzero e agrumi canditi. Il dosaggio è di 7 g/l. Per questa cuvée la selezione Vinothèque comprende appena 39 bottiglie, oltre a un numero limitato di Magnum.

Rosé Vintage 2004, frutto e spezie dopo oltre vent'anni

Il Rosé Vintage 2004 parte dalla stessa struttura del Brut Vintage, con il 60% di Pinot Noir e il 40% di Chardonnay, alla quale viene aggiunto circa il 15% di vino rosso ottenuto da Pinot Noir della Montagne de Reims. La vendemmia risale al periodo compreso tra il 18 settembre e il 10 ottobre 2004. La prima sboccatura è avvenuta nell'aprile 2013, dopo quasi dieci anni sui lieviti. Il lungo affinamento successivo contribuisce oggi a un profilo nel quale frutto rosso, agrumi e spezie convivono con una componente più evoluta.

Rosé Vintage 2004 - Édition Vinothèque

La cuvée esprime note di arancia, fragoline di bosco e fragole Gariguette, con richiami di chiodi di garofano e sangria. In bocca prevalgono clementina, fiori di sambuco e una chiusura salina. Il dosaggio è di 9 g/l. La disponibilità per l'Édition Vinothèque è limitata a 27 bottiglie da 75 cl.

Cuvée Sir Winston Churchill 2004, il millesimo della cuvée più prestigiosa

La Cuvée Sir Winston Churchill 2004 viene prodotta esclusivamente nelle annate considerate migliori dalla Maison e in quantità limitate. La versione 2004 è rimasta nelle cantine per oltre dieci anni prima della sboccatura, avvenuta tra il 2015 e il 2016 a seconda del formato. Il vino si distingue per un profilo più ampio e maturo, con tartufo, spezie dolci, frutta secca e pasticceria. Completano il quadro note di ciliegia sotto spirito, vaniglia e nocciola, insieme a una componente citrina e a un finale persistente.

Cuvée Sir Winston Churchill 2004 - Édition Vinothèque