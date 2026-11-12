Essenziale si dice, di solito, di ciò che resta quando si toglie il superfluo. In Alta Maremma si impara a leggerlo al contrario: essenziale è ciò che viene prima di tutto, quello che non si può aggiungere né togliere perché c’è già. Un seme, per esempio: piccolo, testardo, senza fretta, non promette niente se non di diventare, a suo tempo, un’altra cosa. È un’idea che nei racconti di viaggio si perde, perché la natura vi sta quasi sempre sullo sfondo: una collina dietro il tavolo, un filare dietro il bicchiere. A Tenuta Casadei, a Suvereto (Li) accade il contrario. Una realtà dell’Alta Maremma con un’unica idea di territorio: la natura non fa da fondale, orienta ogni scelta, che cosa si raccoglie e quando, che cosa finisce nel piatto, quale annata merita di essere ricordata.

Il borgo di Suvereto (Li) dove sorge Tenuta Casadei

In vigna viticoltura BioIntegrale, un marchio che la famiglia Casadei ha registrato per dare un nome a questo modo di lavorare. Coltivare l’essenziale, invece, è questo: accorgersi che ospitalità e vino possono nascere dallo stesso gesto, quello di chi semina e poi sa aspettare. Un’esperienza che è stata costruita interamente attorno al tempo, alla natura, con i sapori prima che con le parole.

Tenuta Casadei: la terra prima del vino

A Suvereto, in località San Rocco, la visita alla Tenuta Casadei comincia dal suolo: la terra argillosa, l'orto, le api, il compost, le pratiche biodinamiche con cui la tenuta lavora. È il modo di capire che cosa voglia dire BioIntegrale, il marchio che la famiglia ha registrato nel 2013 dopo aver scritto, insieme a un comitato tecnico e all'Università di Firenze, un manuale di principi: restituire l'agricoltura alla natura, difendere la biodiversità, mettere il benessere dell'ambiente al centro di ogni scelta. Il sito della tenuta racconta che le vigne si lavorano anche con i cavalli da tiro, un lavoro leggero che compatta poco il suolo.

A Tenuta Casadei le vigne si lavorano ancora con l'aiuto dei cavalli

La cantina ha tre lati interrati per mantenere una temperatura costante, e sul soffitto sono incasellate le radici di vecchi arbusti. Dentro convivono anfore georgiane e toscane, cemento, barrique di rovere francese, disposte come un percorso didattico. Il progetto Le Anfore di Elena Casadei, che porta il nome della figlia di Stefano Casadei, spinge l'idea oltre: togliere i filtri tra l'uva e il territorio, lasciare che il terroir parli con la voce più semplice. Qui il territorio è l'Alta Maremma, a pochi chilometri dal Tirreno, dove Stefano indica come fattori decisivi la mineralità del suolo e il respiro del mare.

La famiglia Casadei che gestisce l'omonima tenuta

Filare 18: cinque annate, ventidue anni

Il momento in cui i due giorni trovano il loro centro arriva nell'Anforaia, con la verticale di Filare 18 Cabernet Franc: 2004, 2006, 2012, 2017, 2020. Il vino è il simbolo della tenuta, ma la scheda che accompagna la degustazione, con l'andamento climatico di ogni annata, racconta soprattutto una storia di decisioni. Si assaggiano cinque vini e si legge, in controluce, una sola domanda: quando si raccoglie?

L'Anforaia di Tenuta Casadei dove si è tenuta la verticale del Filare 18 Cabernet Franc

Impressionante la degustazione sul 2004 e il 2006: il 2004 è la prima annata di riferimento del percorso sul Filare 18 Cabernet Franc, avviato nel 2003 con viti giovanissime in una stagione eccezionalmente calda. L'anno dopo l'andamento è regolare, con un inverno piovoso, una primavera soleggiata e un agosto caldo che accompagna una maturazione graduale. Si fermenta in acciaio, si affina in barrique provando legni diversi, e la cantina non esiste ancora.

Gli spazi esterni di Tenuta Casadei

È significativo che un vino nato così, con viti ragazzine, senza cantina e con tutte le domande aperte, sia ancora oggi, a ventidue anni di distanza, visionario. Il 2006 arriva dopo un inverno freddo e piovoso e una ripresa vegetativa tardiva, e la raccolta si regola assaggiando bucce e vinaccioli, perché la maturità dei tannini è il criterio che comanda.

Il Filare 18 Cabernet Franc di Tenuta Casadei

Il 2012 è l'annata di svolta: dopo le prove del 2010 e del 2011, ispirate all'esperienza di Stefano Casadei nel Caucaso, il Cabernet Franc fermenta per la prima volta in anfora, in un anno di freddo intenso e di lunga siccità. Il 2017 è la prima annata in cui vinificazione e affinamento si svolgono interamente nella cantina aziendale, in un'estate calda e secca che riduce sensibilmente le rese e che le piogge di fine agosto e di settembre aiutano a portare a maturazione. Il 2020 consolida un cambio di stile iniziato nel 2019: si cerca l'equilibrio tra zuccheri, acidità e pH senza aspettare per forza la piena maturità fenolica, e le estrazioni si adattano alle uve.

Filare 18, un Cabernet Franc che cambia con le annate e il tempo