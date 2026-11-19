BEAUJOLAIS NOUVEAU
Il vino novello francese che arriva in tutto il mondo nello stesso giorno
Il terzo giovedì di novembre segna il déblocage del Beaujolais Nouveau, il celebre vino novello francese. Frutto del vitigno Gamay e della macerazione semicarbonica, è un rosso agile, fruttato e immediato da bere giovane
Il terzo giovedì di novembre cade uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario enologico. Il déblocage (dal francese sblocco, indica l'azione di rimuovere un blocco, un ostacolo o una limitazione per far ripartire qualcosa, ndr) del Beaujolais Nouveau, il principe dei novelli di tutto il mondo! A partire da quel giorno, infatti, è consentito vendere e servire al pubblico il vino della vendemmia appena conclusa. Le bottiglie in realtà erano arrivate già da qualche giorno nelle enoteche, nei ristoranti e nei magazzini dei distributori di tutto il mondo. Le spedizioni avvengono infatti in anticipo, per permettere a tutti i winelovers di festeggiare insieme l’arrivo del primo vino della nuova vendemmia!
Il Vitigno Gamay e la vinificazione a macerazione semicarbonica
A rendere il Beaujolais Nouveau pronto da bere a poche settimane dalla vendemmia concorrono le caratteristiche del Gamay e le scelte di vinificazione. Il vitigno simbolo del Beaujolais, dai profumi di frutti rossi e dalla vivace acidità, si presta particolarmente a questo stile, che ne esalta il carattere fruttato e ne contiene l’estrazione tannica.
La tecnica tradizionale è la macerazione semicarbonica: i grappoli vengono posti interi in vasca, dove il peso dell’uva schiaccia una parte degli acini sul fondo. Il succo liberato comincia a fermentare e produce anidride carbonica, creando l’ambiente nel quale si avviano particolari trasformazioni anche all’interno degli acini rimasti integri. È la cosiddetta fermentazione intracellulare, che contribuisce al caratteristico profilo aromatico del vino. Dopo pochi giorni, si procede alla pressatura e la fermentazione si completa sul mosto.
Profilo sensoriale, temperatura di servizio e abbinamenti gastronomici
È questa particolare lavorazione a rendere il Beaujolais Nouveau il modello a cui tutti i novelli guardano. La breve macerazione limita l’estrazione dei tannini e favorisce una pronta bevibilità. Nel bicchiere si presenta con un colore rubino dai brillanti riflessi violacei. Al naso emergono richiami di viola e piccoli frutti rossi, dalla fragolina di bosco al lampone e alla ciliegia. Può comparire anche la celebre nota di banana, legata agli aromi sviluppati durante la fermentazione e più o meno evidente secondo le scelte di vinificazione. Al palato il sorso è scorrevole ed equilibrato, con una piacevole immediatezza e un finale fragrante che invita a tornare al bicchiere.
Un rosso agile, diretto, che ribalta le regole classiche dell’enologia: niente attese in legno, niente lunghe evoluzioni in bottiglia, ma la fotografia istantanea dell’annata appena conclusa. Va servito leggermente fresco, intorno ai 12-14 gradi, per esaltarne la bevibilità e la freschezza acida. A tavola dà il meglio di sé con piatti semplici e conviviali: taglieri di salumi non troppo stagionati, formaggi a pasta molle, carni bianche arrosto e le classiche caldarroste d’autunno.
Consigli per la degustazione e ricordi di cantina
Il Beaujolais Nouveau va apprezzato nella sua giovinezza: una lunga permanenza in cantina rischia di attenuarne la fragranza, che costituisce gran parte del suo fascino. L’ideale è berlo entro la fine dell’inverno. Ricordo un ristoratore fiorentino che, durante una mia lezione sul servizio del vino al ristorante, raccontò come riusciva a vendere le bottiglie di novello ancora in cantina: a San Valentino le faceva trovare sul tavolo delle coppie, accompagnate da un biglietto: “Col vino novello l’amore è più bello”. Un’idea che si presta anche al Beaujolais Nouveau.