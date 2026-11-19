Il terzo giovedì di novembre cade uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario enologico. Il déblocage (dal francese sblocco, indica l'azione di rimuovere un blocco, un ostacolo o una limitazione per far ripartire qualcosa, ndr) del Beaujolais Nouveau, il principe dei novelli di tutto il mondo! A partire da quel giorno, infatti, è consentito vendere e servire al pubblico il vino della vendemmia appena conclusa. Le bottiglie in realtà erano arrivate già da qualche giorno nelle enoteche, nei ristoranti e nei magazzini dei distributori di tutto il mondo. Le spedizioni avvengono infatti in anticipo, per permettere a tutti i winelovers di festeggiare insieme l’arrivo del primo vino della nuova vendemmia!

Beaujolais Nouveau: un vino rosso giovane e brillante che racchiude i profumi della nuova vendemmia

Il Vitigno Gamay e la vinificazione a macerazione semicarbonica

A rendere il Beaujolais Nouveau pronto da bere a poche settimane dalla vendemmia concorrono le caratteristiche del Gamay e le scelte di vinificazione. Il vitigno simbolo del Beaujolais, dai profumi di frutti rossi e dalla vivace acidità, si presta particolarmente a questo stile, che ne esalta il carattere fruttato e ne contiene l’estrazione tannica.

La tecnica tradizionale è la macerazione semicarbonica: i grappoli vengono posti interi in vasca, dove il peso dell’uva schiaccia una parte degli acini sul fondo. Il succo liberato comincia a fermentare e produce anidride carbonica, creando l’ambiente nel quale si avviano particolari trasformazioni anche all’interno degli acini rimasti integri. È la cosiddetta fermentazione intracellulare, che contribuisce al caratteristico profilo aromatico del vino. Dopo pochi giorni, si procede alla pressatura e la fermentazione si completa sul mosto.

Profilo sensoriale, temperatura di servizio e abbinamenti gastronomici

È questa particolare lavorazione a rendere il Beaujolais Nouveau il modello a cui tutti i novelli guardano. La breve macerazione limita l’estrazione dei tannini e favorisce una pronta bevibilità. Nel bicchiere si presenta con un colore rubino dai brillanti riflessi violacei. Al naso emergono richiami di viola e piccoli frutti rossi, dalla fragolina di bosco al lampone e alla ciliegia. Può comparire anche la celebre nota di banana, legata agli aromi sviluppati durante la fermentazione e più o meno evidente secondo le scelte di vinificazione. Al palato il sorso è scorrevole ed equilibrato, con una piacevole immediatezza e un finale fragrante che invita a tornare al bicchiere.

Abbinamenti perfetti: il carattere fresco e conviviale del Beaujolais Nouveau esalta salumi, formaggi e castagne

Un rosso agile, diretto, che ribalta le regole classiche dell’enologia: niente attese in legno, niente lunghe evoluzioni in bottiglia, ma la fotografia istantanea dell’annata appena conclusa. Va servito leggermente fresco, intorno ai 12-14 gradi, per esaltarne la bevibilità e la freschezza acida. A tavola dà il meglio di sé con piatti semplici e conviviali: taglieri di salumi non troppo stagionati, formaggi a pasta molle, carni bianche arrosto e le classiche caldarroste d’autunno.

Consigli per la degustazione e ricordi di cantina