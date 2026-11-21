Produrre poco, curare ogni passaggio e partire dalle materie prime coltivate in azienda. È la filosofia di Brasseria della Fonte, birrificio agricolo nato nel 2016 a Pienza, in provincia di Siena, dove Samuele Cesaroni ha costruito un progetto brassicolo legato alla campagna toscana. La produzione, stimata in 500 ettolitri nel 2026, comprende birre di ispirazione tedesca, inglese e americana, con una particolare attenzione alla pulizia degli stili e alla qualità delle materie prime. Una parte dell'orzo utilizzato proviene direttamente dai campi aziendali, mentre frutta e spezie raccolte nella proprietà trovano spazio nelle produzioni Farmhouse.

Brasseria della Fonte è nata nel 2016 a Pienza

Dall'homebrewing al birrificio agricolo di Pienza

La storia di Brasseria della Fonte comincia con un anno e mezzo di esperimenti tra homebrewing e beerfirm, prima di arrivare alla nascita del birrificio vero e proprio. Dal 2016 l'attività si è sviluppata attraverso un progressivo ampliamento della sala cottura, senza modificare l'impostazione iniziale. «Ci siamo evoluti ampliando la sala cottura, ma siamo rimasti fedeli alla nostra filosofia: produrre poco e farlo nel miglior modo possibile», racconta Samuele Cesaroni, birraio e titolare del progetto. La dimensione agricola è uno degli elementi che caratterizzano il lavoro della Brasseria. Il birrificio utilizza orzo coltivato nei propri terreni e maltato in Italia, mentre frutta e spezie raccolte direttamente nelle campagne aziendali vengono impiegate nelle birre Farmhouse. Un legame con la proprietà che si traduce in una gestione diretta di alcune materie prime e nella possibilità di lavorare su ingredienti legati alla stagionalità.

La produzione di Brasseria della Fonte nel 2026 è stimata in 500 ettolitri

La distribuzione di Brasseria della Fonte si basa esclusivamente sulla vendita diretta, senza ricorso a distributori. Il birrificio mette a disposizione anche un servizio di spedizione ai privati, con un listino online aggiornato in occasione dei nuovi confezionamenti. Per il confezionamento vengono utilizzati fusti in acciaio da 15 e 20 litri, lattine da 44 cl e bottiglie da 50 cl. Accanto alla produzione è presente una taproom adiacente alla sala cottura, dove è possibile degustare le birre alla spina, acquistare i prodotti e accompagnarli con specialità locali. Lo spazio esterno si affaccia sulla Val d'Orcia e completa un'attività che mantiene un rapporto diretto tra produzione, vendita e consumo. Un modello che consente alla Brasseria di seguire senza intermediari il percorso delle proprie birre, dal lavoro in sala cottura all'incontro con il pubblico.

Lagerbier e Dunkel, il legame con le materie prime italiane

Tra le produzioni continuative, la Lagerbier è una Country Lager da 5% vol., realizzata con il 100% di orzo coltivato dal birrificio. La ricetta combina luppoli tedeschi e americani e punta su un profilo fresco, con note di miele millefiori ed erbe, accompagnate da un finale amaro e persistente. La Dunkel, chiamata anche Rossa di Pienza, ha una gradazione di 5,4% vol. e nasce da una miscela di malti interamente italiani: Pilsner prodotto dal birrificio, Munich e una piccola percentuale di malto tostato. Il risultato è una birra in cui prevalgono i caratteri del malto, con richiami alla frutta rossa, al caramello e al toffee. I luppoli tedeschi contribuiscono al bilanciamento, mantenendo il finale asciutto e la bevuta scorrevole.

Brasseria della Fonte: alcune birre

La birra che registra i maggiori volumi di vendita è la Best Bitter, una English Bitter da 3,8% vol. La gradazione contenuta è uno degli elementi distintivi di questa produzione, realizzata con malti inglesi Maris Otter e Crystal e luppoli Cascade e Fuggle. Nel bicchiere si presenta ambrata, con richiami alla crosta di pane, agli agrumi e al toffee. La carbonazione è contenuta e il finale amaro rimane persistente, senza compromettere l'equilibrio complessivo. La scelta di uno stile tradizionale britannico come prodotto di maggiore rotazione racconta anche un orientamento verso birre di facile approccio, senza rinunciare alla definizione stilistica. Di ispirazione americana è invece la West Coast IPA, da 6,5% vol., dorata e limpida. La ricetta utilizza Amarillo e Simcoe, luppoli della cosiddetta vecchia scuola americana, e il classico lievito Chico. Il processo prevede importanti aggiunte di luppolo in whirlpool a bassa temperatura e un dry hopping di circa 10 grammi per litro, con l'obiettivo di valorizzare la componente amara e mantenere un profilo aromatico pulito.

Foliage, una Helles nata dal ricordo di una birra bevuta nel Vermont

Tra le produzioni raccontate da Cesaroni c'è anche Foliage, una Old World German-Style Helles Festbier che nasce da un'esperienza personale. Il punto di partenza è un viaggio nel Vermont, lungo la Hill Road, durante il quale il birraio assaggia una Helles che lo colpisce per equilibrio e capacità di esprimere lo stile. «La bevuta di questa semplice Fest Lager mi ha talmente emozionato da ricordarmi ancora una volta quanto amo il mio lavoro e quanto sia fortunato a trovarmi lì in quel momento», racconta. A distanza di mesi e migliaia di chilometri, Cesaroni ha provato a ricostruire quella birra, partendo dal ricordo dell'assaggio e dagli appunti raccolti. Il lavoro ha coinvolto la scelta dei malti, lo schema di ammostamento, la luppolatura e la gestione della fermentazione e della maturazione, anche attraverso il confronto con chi aveva prodotto la birra originale.

Brasseria della Fonte: Foliage