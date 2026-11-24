C’è sempre sullo sfondo un racconto di carattere quando si parla o si scrive dei vini del Collio. A maggior ragione, poi, quando li si degusta. È una narrazione affascinante, che attraversa il Tempo e la Storia di un’area specifica e di un popolo in particolare, in eterno confine, non solo in senso geografico. In eterno confine, crediamo, anche con se stesso, con l’amorevole attaccamento che nutre per la propria terra e per le proprie tradizioni. Anche in senso vitivinicolo! Sono alcuni degli aspetti emersi anche a Catania (come in altre 9 città della Penisola) quando è andata in scena al Plaza Hotel la Masterclass sul tema del “Collio Day: l’Italia si tinge di giallo”, evento enoico dedicato (come specificato dal titolo stesso) alle produzioni del Collio. L’appuntamento è stato organizzato (come sempre in stile impeccabile) da Ais Sicilia e Ais Catania, con la vicepresidente regionale e delegata provinciale, Maria Grazia Barbagallo, assieme alla sua squadra di professionisti sommelier.

Maria Grazia Barbagallo, vicepresidente Ais Sicilia, e Claudio Bertosso, presidente del Consorzio di Tutela Vini del Collio

Prezioso il supporto e la co-organizzazione del Consorzio di Tutela Vini del Collio e l’autorevole intervento di Claudio Bertosso, in rappresentanza del Consorzio e delle cantine che hanno fornito le prestigiose etichette in degustazione. Si è trattato di un evento unico in Sicilia, che ha rivelato, ancora una volta, quanto AIS riesca a trasferire passione, interesse e amore dai racconti dei singoli territori ai propri partecipanti, sold out anche in questa occasione. Del resto, le etichette protagoniste lasciavano presagire il meglio per trascorrere una serata all’insegna del prestigio agroalimentare ed enologico di una regione, il Friuli Venezia Giulia, che sta rilanciando e valorizzando in questi anni (in realtà, senza mai averla perduta!) la propria identità territoriale, culturale e orgogliosamente contadina. Sette, in tutto, le referenze di Collio che hanno riempito i calici degli ospiti, tra Ribolla Gialla, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Friulano (Tocai), Sauvignon e Collio Bianco (quest’ultimo della stessa cantina ma con due annate differenti).

Il Collio, terra di confine dove nascono 17 varietà di vino

La “mezzaluna” che determina il territorio del Collio ricorda vagamente quella dell’Etna Doc. I suoi dolci pendii soleggiati sono toccati geograficamente dalla Slovenia, dal torrente Judrio e dal fiume Isonzo e si estendono lungo la provincia di Gorizia. Contano un totale di 7 mila ettari, determinati da una variegata biodiversità, di cui 1300 ettari sono vigneti. Una descrizione che richiama quella terra di confine di cui scrivevamo all’inizio e che rivela un crocevia di popoli, di lingue, di tradizioni nel corso dei secoli. Le produzioni di eccellenza si contano nella stragrande maggioranza dei casi nei vini bianchi eccellenti, anche se oggi si tenta di rilanciare una notevole produzione di rossi interessanti: secondo i dati dell’annata 2025, infatti, la produzione di uva a bacca bianca è stata dell’88%, mentre quella riferita ai vini da uva a bacca rossa è stata del 12%.

Il Consorzio di Tutela Vini Colli: cosa sapere Il Consorzio di Tutela Vini Collio è nato nel 1964, è stato uno dei primi in Italia e nel 1968 ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di Origine Controllata, con l’allora presidente Conte Douglas Attems che ebbe la lungimiranza di riunire i produttori locali, facendoli convergere sugli obiettivi comuni di qualità ed eccellenza. Oggi il Consorzio vanta 288 aziende, 175 soci, 111 imbottigliatori, 7 milioni di bottiglie e 17 varietà più Collio Bianco e Collio Rosso.

Il Consorzio di Tutela Vini Colli: cosa sapere Il Consorzio di Tutela Vini Collio è nato nel 1964, è stato uno dei primi in Italia e nel 1968 ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di Origine Controllata, con l’allora presidente Conte Douglas Attems che ebbe la lungimiranza di riunire i produttori locali, facendoli convergere sugli obiettivi comuni di qualità ed eccellenza. Oggi il Consorzio vanta 288 aziende, 175 soci, 111 imbottigliatori, 7 milioni di bottiglie e 17 varietà più Collio Bianco e Collio Rosso.

Nel Collio, il terreno chiamato “Ponca” è costituito da marne e arenarie stratificate, dove è facile trovare anche piccoli fossili. In senso enologico, queste caratteristiche del terreno si traducono in mineralità e salinità dei vini, determinando nelle produzioni, nel tempo e nelle annate la loro stessa identità. Sapori, struttura, aromi dunque si trasformano in uno “splendido equilibrio di gusto”, come raccontato dai nostri relatori. Termini come pulizia, complessità, eleganza, freschezza ed evoluzione diventano consueti, quando si degustano questi vini.

I vini bianchi del Collio hanno un carattere così riconoscibile

Sette vini del Collio in degustazione: Ribolla Gialla, Friulano e Sauvignon

Così, le caratteristiche dei vini eccellenti di questo territorio le abbiamo riconosciute già al primo calice, che ha accolto il Collio Ribolla Gialla DOC 2025 dell’Azienda Vosca. Un vino di grande freschezza, in grado di evolversi nel tempo. I suoi sentori floreali si uniscono a croccantezza, eleganza e note vegetali. Bella persistenza al palato, con una gradevole scia sapida e spiccata acidità. Altrettanto gradevole e della stessa annata il secondo vino, il Collio Pinot Bianco DOC 2025 dell’Azienda Toros, anche se con note olfattive più riservate. Bella anche qui l’eleganza, con note sia vegetali che minerali, oltre che di frutta ancora giovane. Il Pinot Bianco è uno di quei vini che o si amano o si odiano, soprattutto come vino di montagna. L’attacco ha una acidità quasi sferzante, lunga è la sua sapidità e persistente la sua acidità. Alla fine, decidiamo di schierarci tra coloro che lo amano! Terzo calice affidato, invece, al Collio Pinot Grigio Doc 2024 dell’Azienda Ferruccio Sgubin, un vino dalle note più evolute certamente, connotato da una grande pulizia olfattiva e richiami terrosi. Persiste al palato una gradevole sapidità, mentre questo vitigno rimane uno dei più identificativi e identitari del territorio.

I vini degustati

Quarto vino degustato il Collio Friulano Doc 2025 dell’Azienda Scolaris, vino molto gastronomico e gradevole. Ha accolto durante la sua degustazione anche i sapori del formaggio Montasio Dop e del Prosciutto di San Daniele, solitamente accompagnati proprio da questi calici. È il vino più rappresentativo anche dell’azienda stessa, con le sue eleganti e concrete note di mandorla verde, che richiamano il vegetale. Inevitabili i riferimenti storici al vino Tocai Friulano (appunto, nel nostro calice), in tutta la sua freschezza, eleganza e complessità, e al vino Tokaj ungherese, distante geograficamente e nelle sue caratteristiche ma che ha riguardato alcune diatribe tra Italia e Ungheria. Ma la nostra attenzione è subito tornata alla piacevole degustazione, soffermandoci ancora sulle note di grande pulizia di questo vino, in grado di riportare il palato a una nuova degustazione dei prodotti tipici friulani ed ancora a un nuovo sorso, dal colore intenso, dalla sensazione di polpa fresca, dai sentori non invasivi di frutta. Quinto vino, il Collio Sauvignon Doc 2025 dell’Azienda Ronco Blanchis, quasi un vino didattico per la sua facile, ma altrettanto gradevole, lettura e degustazione. Evidenti le caratteristiche del Sauvignon Blanc, assieme alla piacevole nota vegetale e di foglia di pomodoro.

Il piatto di Montasio Dop e di Prosciutto di San Daniele servito durante la degustazione