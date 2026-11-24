Voveva diventare avvocato, Eleonora Bianchi, classe 1995, titolare dell'azienda Terre d'Aenòr di Provaglio d'Iseo (Bs).C'era cresciuta tra quei vigneti di famiglia in Franciacorta - ma non aveva calcolato che una grande passione, anche se sopita, può allontanarne altre. Ha scelto così di entrare nel mondo del vino partendo da zero, senza rete. Non si trattava infatti di subentrare in un'azienda già avviata, perchè i genitori non vinificavano le uve ma ma le conferivano. Un handicap? Tutt'altro, perchè Eleonora, determinata a cominciare ma già guardando al futuro mirava a entrare da outsider nel competitivo contesto vinicolo franciacortino con una brand identity innovativa. È venuta a raccontarsi a Roma, portando in degustazione al ristorante Zia alcune etichette abbinate al menu creato per l'occasione dallo chef Antonio Ziantoni.

Eleonora Bianchi, classe 1995, titolare dell'azienda Terre d'Aenòr di Provaglio d'Iseo

Terre d'Aenòr, il vino in Franciacorta tra arte, moda e sostenibilità

Voleva fare il "suo" vino, elegante, territoriale e sostenibile, che nasce dalla bellezza e che si ispira al mondo dell'arte e della moda. Doveva essere proposto nella sua essenza con un linguaggio semplice, che potesse parlare ai giovani. Anche il packaging doveva distinguersi, comunicando unicità, con una grafica ispirata alle correnti artistiche d'avanguardia del Novecento, con linee minimaliste, colori audaci e carta metallizzata. Sembra che la sfida sia stata vinta in pochi anni, a giudicare dai riconoscimenti della critica e del mercato, e c'è anche l'orgoglio di essre stata selezionata da Forbes Italia tra i 100 giovani imprenditori Under30.

Terre d'Aenòr, 46 ettari biologici divisi in 33 appezzamenti

È del 2028 è la sua prima vendemmia nei 46 ettati vitati articolati in 33 appezzamenti distinti compresi in 7 comuni, e la gestione è biologica dall'inizio, sia in vigna che in cantina. «È un metodo costoso che richiede molto impegno - dice Eleonora Bianchi - ma l'unico possibile per il rispetto dell'ambiente e del consumatore. Non è solo un metodo durante l’intero processo produttivo- sostiene - ma una filosofia di vita che condivido con il nostro responsabile tecnico Ermes Vianelli. L’intervento umano avviene solo dopo aver conosciuto profondamente le terre, mai prima e solo quando vi è assoluta necessità usiamo prodotti biologici e naturali. Partiamo da uve perfette e restituiamo un vino con una personalità genuina, specchio delle caratteristiche dei nostri terreni, dai residui morenici composti da sabbia,argilla e ghiaia».

Franciacorta biologico, 46 ettari e 33 parcelle: il progetto di Terre d'Aenòr

Le aree vitate sono discontinue ma di ogni appezzamento viene rispettata la vocazione e l'identità, diversificando la gestione e le cure secondo le specificità pedoclimatiche. Raccolta e vinificazioni sono separate per preservare le caratteristiche di ciascuna parcella, poi grande ricerca negli assemblaggi per ottenere cuvée di grande complessità.La sostenibilità guida anche la scelta delle attrezzature agricole, come la botte a recupero, che permette di indirizzare con precisione il trattamento sulla pianta, senza dispersioni di prodotto.

Dallo Chardonnay al Pinot Nero: le bollicine di Terre d'Aenòr

La selezione varietale comprende Chardonnay, Pinot Nero,Pinot Bianco fino a Merlot e Cabernet Sauvignon. Hanno dimostrato la diversità e la ricchezza di Terre d’Aenòr gli spumanti degustati a Roma: il Brut, l'Extra Brut Millesimato, il Rosè Extra Brut Millesimato, il Demi-sec. «Vini eleganti, bollicine fini e carezzevoli in bocca»: così Eleonora li ha raccontati, in armonia col menu di Ziantoni: ostrica cetriolo e gin,risotto bufala, limone e genziana, arrosto di maiale e patate, brioche vaniglia e fiori d'arancio e gelato allo zabaione e visciole.

Terre d'Aenòr: alcuni vini