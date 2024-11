Franciacorta Extra Brut Millesimato 2020 Terre d’Aenòr, si compone da un uvaggio di Chardonnay (85%) e Pinot nero (15%) provenienti dai più vocati vigneti dei 19 comuni della Franciacorta per questo spumante metodo classico che rileva tutta la sua eleganza. Un’etichetta che rimane ad affinare sui lieviti per un tempo superiore ai 30 mesi. Ne apprezziamo il colore giallo paglierino tendente al dorato e l’effervescenza del perlage che rimane anche dopo qualche minuto. Al naso racconta dei tocchi fruttati con note di mela matura e agrumi. Interessante la cremosità. Sorso asciutto coerente con il naso. Eccellente come aperitivo o in accompagnamento a piatti di pesce.

Franciacorta Extra Brut Millesimato 2020 Terre d’Aenòr

Terre d’Aenòr fondata nel 2018 da Eleonora Bianchi, dove Aenòr è la radice germanica di Eleonora. 45 ettari vitati tutti di proprietà e dislocati in Franciacorta, in 7 diversi comuni (con varie frazioni all’interno di ciascuno) per un totale di circa 24 appezzamenti. Quasi 80% Chardonnay, 20% Pinot nero e una piccola percentuale Pinot bianco. Questa eterogeneità consente di sfruttare le diverse condizioni pedoclimatiche dei terreni, in modo da poter creare un vino dotato di una certa complessità e struttura, con una personalità riconoscibile.

Si distingue per essere una cantina giovane, moderna e innovativa con una propria brand identity ed un focus particolare sulla sostenibilità con tutti i vini che riportano in etichetta la relativa certificazione, a testimonianza di una filosofia bio che abbraccia sia la parte agronomica in vigna che la successiva vinificazione in cantina.

Terre D’Aenòr

via Alessandro Volta 22 - 25050 Provaglio d'Iseo (Bs)

Tel 030 9830888