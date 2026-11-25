MORELLINO
Roccapesta prepara tre nuove Riserve: arriveranno sul mercato nel 2027
Il Morellino di Scansano conferma la propria duttilità attraverso 17 interpretazioni diverse del Sangiovese. Roccapesta prepara tre nuove Riserve per il 2027, a partire da Vigna Brunetto 2024
Non si può negare che ad Alberto Tanzini manchino spirito di aggregazione e capacità organizzativa, coadiuvato anche nella comunicazione da Martino Messina. Roccapesta&Friends è un evento spalmato in due giornate che stupisce fin dal moneto dell’accoglienza in azienda. Viene rilasciato un vero e proprio Passaporto e li Timbro 1 è quelle del Benvenuto all’evento. Il Timbro 2 al Punto di Approfondimento sui suoli e i territori de Morellino. Il Timbro 3 si appone al Punto di approfondimento sugli affinamenti. Ma è al Timbro 4, ovvero quello dell’ Area di Degustazione, che si è concentrata la nostra attenzione.
Morellino di Scansano, 17 produttori e altrettante interpretazioni del Sangiovese
17 produttori della denominazione hanno portato in assaggio il Morellino che meglio esprime la propria filosofia e il proprio stile. Ne è emerso un quadro ampio e chiaramente non uniforme che ha permesso al pubblico d confrontare approcci diversi e di farsi un’idea concreta di ciò che il Morellino è oggi. E ogni produttore ha presentato il suo vino accompagnandolo con un motto.
- La Cantina dei Vignaioli di Scansano ha proposto la Riserva Roggiano 2022 così: «Se vuoi andare veloce viaggia da solo, se vuoi andare lontano fallo in compagnia».
- Provveditore ha dedicato al Provveditore Superiore 2023 queste parole: «Ecco esaudito il nostro desiderio di produrre vini buoni nel tempo, complessi ed eleganti, la nostra scelta, oggi, si traduce in un vino di maggior prestigio».
- Le Rogaie ha dichiarato testualmente per il Forteto Superiore 2024: «La nostra sfida più grande… è di adottare un’idea che sembra astratta: lo sviluppo sostenibile».
- Bruni per il Marteto 2024 ha usato questi termini: «C’è un modo per raccontare un luogo senza descriverlo: farlo assaggiare. È quello che facciamo dal 1970 in Maremma. Tra il mare e le colline nascono i nostri vini, espressione autentica di questo territorio selvaggio e generoso».
- Fattoria di Magliano definisce il suo Heba 2022 «una fusione tra tradizione e innovazione».
- Conte Guicciardini per il suo Superiore I Massi 2023 riprende una citazione illustre di Mario Soldati: «Il vino è la poesia della terra».
- Tenuta Le Rogge per il suo 2024 usa espressioni forti: «Il nostro compito è quello di accompagnare la trasformazione del fiore in frutto e del frutto in vino, rispettando i tempi della natura, l’identità della terra e l’unicità di ogni annata».
- Podere 414 associa la sua Riserva Vigna del Bersagliere 2021 a una massima di tre parole: «Terra, gente, valori».
- Antonio Camillo per il suo 2025 cita un famoso ammonimento di Luigi Veronelli: «Attenti! Prima di bere lo dovreste osservare, ciascun vino ha un suo colore diverso. E poi portarlo al naso: ciascuno ha un suo profumo. Attenti, va trattenuto in bocca, così da ascoltare il racconto. C’è dentro la fatica dei contadini».
- Tenuta Ghiaccio Forte per il suo Ghiaccio Forte 2024 dichiara forte e chiaro: «Rispettiamo la natura, custodiamo la purezza del Sangiovese».
- Col di Bacche associa alla Riserva Rovente 2020 queste considerazioni: «Il terroir è l’anima del vino: la terra parla, la vite ascolta, il vignaiolo interpreta».
- Morisfarms per la sua Riserva Gualtiero 2021 mette le cose in chiaro: «Il vino nasce dalla terra, cresce con il tempo e racconta la storia di chi la custodisce».
- Poggio Brigante per il suo Superiore Arsura 2022 va dritto al punto: «Rispetto della terra, tradizione, viticoltura sostenibile e autenticità».
- Questa la dichiarazione di intenti per il Madrechiesa 2021 di Terenzi: «Interpretare il Morellino attraverso il Sangiovese in purezza cercando non la potenza fine a se stessa, ma eleganza, complessità e soprattutto bevibilità».
- Questa invece la puntualizzazione di Sellari Franceschini per il suo 2023: «La storia del Morellino di Scansano è scritta anche nel solco dei suoi filari, nel rosso dei suoi calici, nella passione e nella competenza del suo lavoro quotidiano».
- Condividiamo in tutto e per tutto quanto dichiara Roccapesta riguardo al suo 2024: «Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un’artista».
- Tenuta Il Quinto per il suo Ficaia 2024 non ha presentato il suo punto di vista.
Morellino, tra clima mediterraneo e suoli diversi: la forza della denominazione
Una panoramica esaustiva su una denominazione dal clima decisamente mediterraneo con inverni miti ed estati lunghe, calde e spesso siccitose, con terreni molto vari anche se i suoli sabbiosi e argillosi sono particolarmente frequenti, soprattutto in prossimità del mare e del corso dei fiumi e la viticoltura, specialmente nelle zone più settentrionali, è impostata su criteri molto innovativi. Confermata in pieno, come ci aspettavamo, la duttilità di questi vini, ora più accessi, talvolta, più introspettivi, ma tutti accomunati da una forte impronta territoriale ed un’indiscutibile vocazione gastronomica. Avendo tempi stretti non è stato possibile vidimare il timbro numero 5 (Tour in NCC alla scoperta dei vigneti Progetto Morello) e numero 6 (Tavola rotonda “il Futuro del Morellino”).
Roccapesta, tre nuove Riserve nel Progetto Morello in uscita nel 2027
Anche perché tutta l’attenzione si è riversata poi sulla presentazione in anteprima del Morellino di Scansano Riserva Vigna Brunetto 2024, incluso appunto nel Progetto Morello, che arriverà sul mercato a partire dal gennaio 2027. Rubino acceso, vivo. Naso molto intenso, pepato, floreale, petali di rosa, rinfrescante nota balsamica e ciliegia rossa matura. La bocca è autentica, distesa , raffinata e fresca. Chiusura lunghissima e sapida. Un vino raffinato e complesso. A questo vino andranno ad aggiungersi alle altre due Riserve di Roccapesta, sempre incluse nel progetto Morello, ovvero il Vigna Liuzza 2024 e I Gaggioli 2024, anch’esse in rampa di lancio per il 2027. Noi ne abbiamo degustato a parte le ultime annate in commercio, la 2022.
Vigna Gaggioli è di un rubino di media fittezza. Sviluppa odori di ciliegia, mora, ciclamino, ligustro e mirto, su sfondo di pepe verde, cioccolato fondente e chiodi di garofano. Caldo e avvolgente, con tannicità speziata, recupera freschezza di amarena in medio bocca, con prolungato epilogo di ribes nero e spezie dolcemente piccanti. Vigna Liuzza è di un carminio profondo e vivace. Apre con sentori di ciliegia Ferrovia, iris e melagrana, per proseguire con sensazioni di cannella, timo e rosmarino. Attacco fresco, succoso, sentori di arancia rossa e susina scura. Tannini integrati e chiusura stuzzicante, fruttata e speziata. Anche l’aspetto food non è stato affatto trascurato accompagnando i visitatori già nella mattinata per poi rallentare e riprendere con un ricco aperitivo e musica dalle 17.30 fino al calar del sole di un lunedì che ricorderemo a lungo.
Nebbiolo e Sangiovese, due grandi rossi italiani a confronto
Per doverr di cronaca ricordiamo cha la seconda giornata, quella del martedì è stata riservata agli operatori del settore allargando lo sguardo oltre Scansano insieme ai produttori del catalogo F.lli Pellegrini spa provenienti da diverse regioni italiane. Il tema è diventato il confronto fra Nebbiolo e Sangiovese. Un’occasione per mettere il Sangiovese di Scansano in dialogo con altri territori e altre interpretazioni dei grandi rossi italiani, lasciando ai professionisti il compito di cogliere somiglianze e differenze. Cuore della giornata due Masterclass, la prima dedicata alle sfumature del Sangiovese nel catalogo Pellegrini, l’altra, un confronto diretto tra Nebbiolo e Sangiovese. Due giganti dell’enologia italiana e non solo. Cosa ci siamo persi.