La Cantina dei Vignaioli di Scansano ha proposto la Riserva Roggiano 2022 così: «Se vuoi andare veloce viaggia da solo, se vuoi andare lontano fallo in compagnia». Provveditore ha dedicato al Provveditore Superiore 2023 queste parole: «Ecco esaudito il nostro desiderio di produrre vini buoni nel tempo, complessi ed eleganti, la nostra scelta, oggi, si traduce in un vino di maggior prestigio». Le Rogaie ha dichiarato testualmente per il Forteto Superiore 2024: «La nostra sfida più grande… è di adottare un’idea che sembra astratta: lo sviluppo sostenibile». Bruni per il Marteto 2024 ha usato questi termini: «C’è un modo per raccontare un luogo senza descriverlo: farlo assaggiare. È quello che facciamo dal 1970 in Maremma. Tra il mare e le colline nascono i nostri vini, espressione autentica di questo territorio selvaggio e generoso». Fattoria di Magliano definisce il suo Heba 2022 «una fusione tra tradizione e innovazione». Conte Guicciardini per il suo Superiore I Massi 2023 riprende una citazione illustre di Mario Soldati: «Il vino è la poesia della terra». Tenuta Le Rogge per il suo 2024 usa espressioni forti: «Il nostro compito è quello di accompagnare la trasformazione del fiore in frutto e del frutto in vino, rispettando i tempi della natura, l’identità della terra e l’unicità di ogni annata». Podere 414 associa la sua Riserva Vigna del Bersagliere 2021 a una massima di tre parole: «Terra, gente, valori». Antonio Camillo per il suo 2025 cita un famoso ammonimento di Luigi Veronelli: «Attenti! Prima di bere lo dovreste osservare, ciascun vino ha un suo colore diverso. E poi portarlo al naso: ciascuno ha un suo profumo. Attenti, va trattenuto in bocca, così da ascoltare il racconto. C’è dentro la fatica dei contadini». Tenuta Ghiaccio Forte per il suo Ghiaccio Forte 2024 dichiara forte e chiaro: «Rispettiamo la natura, custodiamo la purezza del Sangiovese». Col di Bacche associa alla Riserva Rovente 2020 queste considerazioni: «Il terroir è l’anima del vino: la terra parla, la vite ascolta, il vignaiolo interpreta». Morisfarms per la sua Riserva Gualtiero 2021 mette le cose in chiaro: «Il vino nasce dalla terra, cresce con il tempo e racconta la storia di chi la custodisce». Poggio Brigante per il suo Superiore Arsura 2022 va dritto al punto: «Rispetto della terra, tradizione, viticoltura sostenibile e autenticità». Questa la dichiarazione di intenti per il Madrechiesa 2021 di Terenzi: «Interpretare il Morellino attraverso il Sangiovese in purezza cercando non la potenza fine a se stessa, ma eleganza, complessità e soprattutto bevibilità». Questa invece la puntualizzazione di Sellari Franceschini per il suo 2023: «La storia del Morellino di Scansano è scritta anche nel solco dei suoi filari, nel rosso dei suoi calici, nella passione e nella competenza del suo lavoro quotidiano». Condividiamo in tutto e per tutto quanto dichiara Roccapesta riguardo al suo 2024: «Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un’artista». Tenuta Il Quinto per il suo Ficaia 2024 non ha presentato il suo punto di vista.