Si chiude un importante capitolo nella travagliata vicenda di Terre d’Oltrepò. La storica cantina La Versa di Santa Maria della Versa, per decenni tra i protagonisti della spumantistica italiana, passa ufficialmente a Mack & Schühle Italia, gruppo attivo nella distribuzione vinicola e di proprietà della famiglia Angelillo. La notizia trapela dalle organizzazioni sindacali Fai Cisl Pavia-Lodi e Uila-Uil, che hanno annunciato il perfezionamento della cessione del ramo d’azienda nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Terre d’Oltrepò. L’operazione fa seguito al via libera espresso a metà giugno dall’assemblea della cooperativa, guidata dal commissario ministeriale Luigi Zingone, all’unica offerta di acquisto pervenuta per lo stabilimento produttivo e il marchio La Versa.

Mack & Schühle Italia punta al rilancio dello storico marchio La Versa

La cessione ha consentito di salvaguardare tutti e nove i posti di lavoro della cantina, compresi quelli di due impiegati, passati alle dipendenze della nuova proprietà. L’ingresso di un operatore strutturato e radicato nel mercato vinicolo rappresenta, secondo le organizzazioni sindacali, “un segnale di fiducia dopo un lungo periodo caratterizzato da criticità gestionali, tensioni finanziarie e incertezze sul futuro produttivo del territorio”.

La Versa passa ufficialmente a Mack & Schühle: salvi tutti e 9 i posti di lavoro

Fai Cisl e Uila-Uil esprimono “ottimismo rispetto al piano di risanamento aziendale prospettato dalla nuova proprietà, individuando nell’operazione le premesse per restituire stabilità industriale, capacità di investimento e prospettive di crescita commerciale a un marchio che costituisce un patrimonio storico ed economico dell’Oltrepò pavese”. I sindacati auspicano ora l’avvio di un confronto costante con Mack & Schühle Italia per accompagnare l’attuazione del piano industriale, monitorare gli investimenti e valorizzare le professionalità presenti nello stabilimento.

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