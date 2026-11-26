OPERAZIONI
La Versa passa a Mack & Schühle: salvati 9 posti, ma Terre d'Oltrepò resta in crisi
La Versa passa ufficialmente a Mack & Schühle Italia: perfezionata la cessione dello storico marchio dell’Oltrepò Pavese. Salvaguardati tutti e nove i posti di lavoro, compresi quelli dei due impiegati della cantina Resta aperta la crisi di Terre d’Oltrepò: i sindacati chiedono chiarezza sul futuro degli stabilimenti di Broni e Casteggio e sulle prospettive occupazionali
Si chiude un importante capitolo nella travagliata vicenda di Terre d’Oltrepò. La storica cantina La Versa di Santa Maria della Versa, per decenni tra i protagonisti della spumantistica italiana, passa ufficialmente a Mack & Schühle Italia, gruppo attivo nella distribuzione vinicola e di proprietà della famiglia Angelillo. La notizia trapela dalle organizzazioni sindacali Fai Cisl Pavia-Lodi e Uila-Uil, che hanno annunciato il perfezionamento della cessione del ramo d’azienda nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Terre d’Oltrepò. L’operazione fa seguito al via libera espresso a metà giugno dall’assemblea della cooperativa, guidata dal commissario ministeriale Luigi Zingone, all’unica offerta di acquisto pervenuta per lo stabilimento produttivo e il marchio La Versa.
Mack & Schühle Italia punta al rilancio dello storico marchio La Versa
La cessione ha consentito di salvaguardare tutti e nove i posti di lavoro della cantina, compresi quelli di due impiegati, passati alle dipendenze della nuova proprietà. L’ingresso di un operatore strutturato e radicato nel mercato vinicolo rappresenta, secondo le organizzazioni sindacali, “un segnale di fiducia dopo un lungo periodo caratterizzato da criticità gestionali, tensioni finanziarie e incertezze sul futuro produttivo del territorio”.
Fai Cisl e Uila-Uil esprimono “ottimismo rispetto al piano di risanamento aziendale prospettato dalla nuova proprietà, individuando nell’operazione le premesse per restituire stabilità industriale, capacità di investimento e prospettive di crescita commerciale a un marchio che costituisce un patrimonio storico ed economico dell’Oltrepò pavese”. I sindacati auspicano ora l’avvio di un confronto costante con Mack & Schühle Italia per accompagnare l’attuazione del piano industriale, monitorare gli investimenti e valorizzare le professionalità presenti nello stabilimento.
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Se la cessione di La Versa rappresenta un elemento positivo per il comparto vitivinicolo oltrepadano, rimangono tuttavia aperti gli interrogativi sul destino della restante parte di Terre d’Oltrepò. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato la richiesta di un incontro con il commissario Luigi Zingone e con l’amministratore unico di Terre d’Oltrepò Spa, Giampaolo Cocconi, per fare chiarezza sulle tempistiche della liquidazione e sulle strategie per la gestione della crisi. La priorità, per Fai Cisl e Uila-Uil, resta quella di garantire la continuità operativa degli stabilimenti di Broni e Casteggio, scongiurando la dispersione del patrimonio produttivo e individuando soluzioni industriali in grado di tutelare l’occupazione e il futuro della filiera vitivinicola del territorio.