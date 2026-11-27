A pochi chilometri di distanza, nel territorio di Vittoria (Rg), Santa Tresa e Cortese raccontano due realtà vitivinicole legate allo stesso patrimonio agricolo, ma con storie e percorsi distinti. Le due aziende appartengono alla famiglia Girelli, originaria del Trentino e attiva nel settore del vino da tre generazioni. La conduzione biologica, l’attenzione alle risorse naturali e il lavoro sulle varietà locali sono elementi centrali del loro approccio, insieme alla volontà di comprendere come la vite possa adattarsi alle condizioni climatiche in evoluzione.

Stefano e Marina Girelli

Santa Tresa: gestione biologica, sostenibilità e tutela delle risorse idriche

Santa Tresa si estende su 50 ettari, di cui 39 vitati, caratterizzati da suoli rossi. La famiglia Girelli ha acquisito la proprietà nel 2002 e avviato la conversione al biologico nel 2004. Dal 2022 l’azienda è certificata Equalitas. La gestione del vigneto comprende l’impiego del favino come sovescio, la riduzione delle lavorazioni del terreno e il riutilizzo del compost ottenuto dai residui di potatura e di cantina. Accanto alla vite, la tenuta conserva anche olivi, agrumi e mandarini storici, testimonianza di un paesaggio agricolo che non si esaurisce nella monocultura viticola. Il rapporto tra vino e territorio emerge anche nella storia di Vittoria, città la cui architettura Liberty conserva motivi decorativi ispirati alla vite e ai grappoli d’uva. Un legame con la cultura agricola locale che Silvio Balloni, amministratore delegato e agronomo dell’azienda, richiama nel racconto della proprietà e del contesto in cui opera.

Il progetto Vitinnova è dedicato al trattamento delle acque reflue della cantina

L’attenzione alle risorse idriche si traduce, a Santa Tresa, anche nel progetto Vitinnova, dedicato al trattamento delle acque reflue della cantina, comprese quelle provenienti dal lavaggio delle botti. Il sistema utilizza un substrato filtrante, piante acquatiche e microrganismi per la fitodepurazione; l’acqua trattata viene quindi riutilizzata attraverso un sistema di irrigazione sub-superficiale. A questo si affianca il recupero delle acque piovane e il lavoro per contenere i consumi. «Siamo prima di tutto viticoltori, la natura è la nostra materia prima principale, il suo rispetto è un principio che non andrebbe nemmeno messo in discussione. A Santa Tresa come a Cortese siamo molto più che biologici, si tratta di una mentalità, è il nostro modo di vivere», afferma Stefano Girelli, sintetizzando una visione che considera la sostenibilità parte della gestione quotidiana, prima ancora che una certificazione.

Biodiversità genetica e recupero dei vitigni autoctoni siciliani

Un altro ambito di lavoro riguarda la biodiversità genetica della vite. Nel 2009 Santa Tresa ha avviato, insieme all’Università di Palermo, un vigneto sperimentale di mezzo ettaro nel quale vengono confrontati 31 fenotipi riconducibili a 18 varietà. L’obiettivo è osservare le risposte delle piante alle malattie, alla siccità e alle temperature elevate, raccogliendo dati utili per valutare il comportamento dei diversi materiali vegetali nel tempo. Si tratta di un percorso di ricerca di lungo periodo, che l’azienda colloca in un orizzonte di circa 25 anni. La sperimentazione si accompagna al recupero di varietà siciliane meno diffuse, tra cui Albanello e Orisi. La conservazione di questi vitigni non riguarda soltanto la memoria della viticoltura locale: amplia anche le possibilità di scelta per il futuro, in un contesto nel quale la disponibilità d’acqua e l’aumento delle temperature possono modificare le condizioni di coltivazione.

Santa Tresa si estende su 50 ettari, di cui 39 vitati

Alla produzione di Santa Tresa appartengono vini che valorizzano le varietà del territorio, come Nero d’Avola e Frappato, accanto ai bianchi Rina Ianca, da Grillo e Viognier, e Insieme Bianco. Quest’ultimo unisce Albanello, varietà autoctona siciliana recuperata attraverso il progetto di vigneto sperimentale dell’azienda, a Zibibbo e Fiano. Un esempio del legame tra la ricerca sulla biodiversità viticola e le scelte produttive di Santa Tresa. In cantina, l’enologo Mattia Giacomelli segue la produzione con la consulenza enologica di Stefano Chioccioli.

Cortese: terroir calcareo e Cerasuolo di Vittoria Classico Docg

La seconda proprietà, Cortese, comprende 14 ettari di vigneto su terreni calcareo-argillosi, con una componente pietrosa e strati di calcarenite in profondità. La conduzione biologica era stata avviata già dalla precedente proprietaria, Giovanna Cortese, e rappresenta quindi una parte della storia dell’azienda precedente all’acquisizione. Anche qui l’osservazione delle piante e delle condizioni del vigneto contribuisce alle scelte agronomiche. La tenuta si trova a circa 20 chilometri dal mare. Le estati calde e asciutte, le brezze pomeridiane e le escursioni termiche concorrono a definire le condizioni in cui crescono le viti. L’attenzione alle singole piante permette di seguirne lo sviluppo e di valutare le differenze che si manifestano all’interno del vigneto, senza separare il lavoro agricolo dalle caratteristiche specifiche del luogo.

Cortese, comprende 14 ettari di vigneto su terreni calcareo-argillosi

La produzione di Cortese comprende Vanedda, il Nero d’Avola Senia, la linea Nostru e il Cerasuolo di Vittoria Classico DocgSabuci. Ottenuto dall’assemblaggio di Nero d’Avola (60%) e Frappato (40%), vinificati separatamente prima del taglio, Sabuci prende il nome dalla contrada in cui si trova la tenuta, storicamente vocata alla produzione del Cerasuolo di Vittoria. La scelta richiama anche le radici greche del territorio, segnato dalla presenza dell’antica colonia di Kamarina, la cui cultura ha ispirato le scelte di vinificazione dell’azienda. Santa Tresa e Cortese condividono dunque il riferimento al territorio di Vittoria, ma presentano le proprie produzioni attraverso gamme e interpretazioni differenti. Il confronto tra le due aziende permette di osservare come, all’interno della stessa area, il lavoro in vigna e le scelte di cantina possano svilupparsi a partire da una base comune senza annullare le specificità di ciascuna realtà.

Dall'Etna alla tavola: Carricante biologico e abbinamenti gastronomici

Il progetto della famiglia Girelli comprende inoltre un’esperienza in un territorio siciliano diverso da quello di Vittoria: sull’Etna, Santa Tresa lavora con Carricante da agricoltura biologica per la produzione di Etna Bianco Doc. I vigneti si trovano sul versante sud-orientale del vulcano, tra i 400 e i 500 metri di altitudine e a circa sette chilometri in linea d’aria dal Mar Ionio. Qui il contesto vulcanico e le condizioni pedoclimatiche differiscono da quelli delle tenute di Vittoria. Mattia Giacomelli segue anche qui il progetto dalla vigna alla cantina.

Santa Tresa: alcuni vini