Dalla cultura del vino a quella della birra, con l'agricoltura come filo conduttore. Podere La Berta Craft Beer nasce nel 2015 da un'idea di Giovanni Poggiali, proprietario di Fèlsina, storica azienda vitivinicola di Castelnuovo Berardenga, nel cuore del Chianti Classico. Il progetto mette in relazione Toscana e Romagna attraverso una produzione che recupera gli stili brassicoli tradizionali e sperimenta nuove combinazioni di materie prime agricole. Nel 2026 il birrificio prevede di raggiungere circa 700 ettolitri.

Giovanni Poggiali, proprietario di Fèlsina e titolare di Podere La Berta

Dalle vigne del Chianti alla birra artigianale

L'iniziativa prende il nome da Podere La Berta, cantina situata a Brisighella, in provincia di Ravenna, e nasce dalla passione di Poggiali per la birra artigianale e il rugby. Il birrificio ha sede a Fèlsina, dove la tradizione agricola e vitivinicola si intreccia con un progetto brassicolo autonomo, ma legato alla stessa attenzione per il territorio e le materie prime. La filosofia produttiva si muove tra stili classici tedeschi e belgi e produzioni farmhouse, con l'utilizzo di orzo autoprodotto, farro, segale e altri cereali. La ricerca coinvolge anche frutta, mosti d'uva, erbe e spezie, oltre agli affinamenti in botte. L'obiettivo è ottenere birre riconoscibili, nelle quali la sperimentazione non cancelli l'identità dello stile di partenza.

L'obiettivo è ottenere birre riconoscibili

Dal 2024 la produzione è affidata a Gloria De Pietri, che ha maturato quasi otto anni di esperienza brassicola tra Belgio, Inghilterra e Germania. La sua formazione, con una particolare attenzione agli stili tedeschi e inglesi, si accompagna alla cura delle fermentazioni e alla precisione del processo produttivo. Al suo fianco c'è Marco Mignola, da dieci anni nel progetto, che segue le vendite e lo sviluppo del marchio. Si occupa inoltre di Colture, la linea dedicata alle birre farmhouse e agli affinamenti in botte, forte di esperienze professionali in Australia, Belgio e Malta.

Gloria De Pietri, responsabile della produzione

Nel 2026 la produzione prevista è di circa 700 ettolitri. Le birre vengono distribuite attraverso operatori nazionali e internazionali e con la vendita diretta al canale HoReCa. Per il confezionamento il birrificio utilizza fusti da 20, 24 e 30 litri, lattine sleek da 33 cl e bottiglie da 37,5 cl. Non è previsto un negozio online. Il rapporto con il territorio passa anche dalla tenuta romagnola di Podere La Berta, a pochi chilometri da Faenza, tra i calanchi, il bosco dell'Olmatello e i vigneti. La struttura ospita un agriturismo e un ristorante e propone degustazioni, visite in cantina, cene in vigna e attività all'aperto. Durante l'estate diventa anche una location per eventi privati e feste. Un contesto nel quale la birra artigianale si affianca al vino, all'olio e alla grappa prodotti nell'ambito delle attività aziendali, mantenendo un collegamento diretto con l'ospitalità e la cultura enogastronomica locale.

Il progetto Colture tra mosti d'uva e affinamenti in botte

La contaminazione tra mondo brassicolo e vitivinicolo emerge soprattutto in Colture, il progetto dedicato alle birre farmhouse e alle produzioni affinate in legno. Qui trovano spazio ingredienti provenienti dalle aziende agricole di riferimento, a partire dai mosti di Sangiovese, Albana, Chardonnay e Sauvignon Blanc. La frutta comprende anche le albicocche di Romagna, mentre tra i cereali utilizzati figurano il farro dicocco e il grano Senatore Cappelli biologico di Podere Pereto, a Rapolano Terme. Botti e materie prime agricole diventano strumenti per sviluppare produzioni diverse dalle birre di impostazione tradizionale, mantenendo al centro il rapporto con i territori di provenienza. Una ricerca che riflette l'identità del progetto: non trasferire semplicemente la cultura del vino nella birra, ma mettere in relazione due mondi produttivi attraverso ingredienti, tecniche e sensibilità comuni.

Acsè, una lager rustica ispirata alle birre tedesche

La birra più venduta è Acsè, Rustic Lager da 4% vol., nata per proporre un'interpretazione italiana delle Landbier e Keller tedesche. Il colore è giallo paglierino, con una leggera opalescenza e una schiuma bianca. Il malto autoprodotto, insieme a farro e segale, costruisce un profilo aromatico che richiama il pane e i cereali freschi, mentre i luppoli Columbus e Saaz aggiungono note erbacee e citriche. Il risultato è una birra a bassa gradazione, con un amaro delicato e un finale pulito. «Acsè è una lager rustica nata dalla voglia di creare un'alternativa italiana alle classiche Landbier e Keller tedesche. Soprattutto per affrontare le sempre più calde estati italiane e offrire un'alternativa a bassa gradazione alcolica senza cadere nel banale», racconta Gloria De Pietri. La scelta dei cereali, spiega la birraia, risponde anche alla volontà di dare al prodotto una riconoscibilità precisa nel panorama delle lager artigianali italiane. L'abbinamento suggerito guarda alla gastronomia romagnola: «Una piadina con squacquerone, prosciutto crudo e rucola». Una proposta che valorizza la componente dissetante della birra e il suo profilo aromatico senza coprire i sapori del piatto.

Dalla Saison belga alla Tripel: le altre birre

Accanto ad Acsè, la gamma comprende tre etichette che raccontano l'interesse del birrificio per la tradizione brassicola europea. Vecc, Saison da 5,5% vol., si ispira ai piccoli birrifici belgi. È una birra dorata, con carbonatazione vivace e un profilo aromatico costruito attraverso l'impiego di due lieviti, che portano note di frutta bianca e pepe bianco, accompagnate da sentori di fieno e sfumature floreali e citriche. Orzo, frumento, farro e avena contribuiscono a un finale asciutto.

Podere La Berta: alcune birre