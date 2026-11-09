Un gioco di squadra e grande esperienza. Sono gli elementi del successo di una “maison” italiana che ha conquistato anche i mercati internazionali. Così Bisol 1542 - storica firma del Prosecco Superiore legata da oltre cinque secoli al territorio di Valdobbiadene e alle sue eroiche colline Patrimonio Unesco - ha festeggiato a ottobre con la forza vendita e la rete commerciale le sue “Cuvée Eroiche”, Bisol Brut ed Extra Dry. Il menu creato ad hoc per gli ospiti, studiato per esaltare le due cuvée, è stato servito sulla scenografica terrazza del Danieli, l’hotel passato a Four Seasons e riaperto dopo una rivistazione degli interni che nulla ha tolto al suo charme. Cornice perfetta per degustare le bollicine pensate in esclusiva per il canale Horeca, un’interpretazione orizzontale di diverse annate e delle molteplici espressioni dei terreni che caratterizzano l’intera area della Docg.