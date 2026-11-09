PROSECCO SUPERIORE
Bisol 1542, le Cuvée Eroiche celebrano le colline Unesco e guardano all'Horeca
Bisol 1542 presenta le Cuvée Eroiche Brut ed Extra Dry, Prosecco Superiore dedicati alla ristorazione. Le etichette ad acquerello raccontano le colline Unesco. Nel 2027 debutta anche un'esperienza tra vino e arte
Un gioco di squadra e grande esperienza. Sono gli elementi del successo di una “maison” italiana che ha conquistato anche i mercati internazionali. Così Bisol 1542 - storica firma del Prosecco Superiore legata da oltre cinque secoli al territorio di Valdobbiadene e alle sue eroiche colline Patrimonio Unesco - ha festeggiato a ottobre con la forza vendita e la rete commerciale le sue “Cuvée Eroiche”, Bisol Brut ed Extra Dry. Il menu creato ad hoc per gli ospiti, studiato per esaltare le due cuvée, è stato servito sulla scenografica terrazza del Danieli, l’hotel passato a Four Seasons e riaperto dopo una rivistazione degli interni che nulla ha tolto al suo charme. Cornice perfetta per degustare le bollicine pensate in esclusiva per il canale Horeca, un’interpretazione orizzontale di diverse annate e delle molteplici espressioni dei terreni che caratterizzano l’intera area della Docg.
Bisol Brut ed Extra Dry, due interpretazioni del Prosecco Superiore
Ne derivano due Prosecco Superiore fortemente rappresentativi della zona di provenienza, accomunati da uno stile immediato e intenso, in cui la componente aromatica è esaltata anche dall’utilizzo di una parte di mosto nell’assemblaggio prima della seconda fermentazione. Una scelta tecnica precisa che contribuisce a valorizzare freschezza e fragranza, ideale per il servizio al calice, capace di arrivare al consumatore attraverso piacevolezza e facilità di beva.
Le etichette Bisol1542 tra acquerello e identità territoriale
Dal punto di vista estetico, le etichette delle “Cuvée Eroiche” riprendono uno dei tratti distintivi di Bisol 1542: l’acquerello. La versione Brut, stile diretto e contemporaneo, raffigura le colline eroiche Patrimonio Unesco, evocando la verticalità del territorio e del vino; l’Extra Dry , interpretazione vivace dello stile più tradizionale del Prosecco Superiore, presenta un universo floreale richiamandone l’esplosione aromatica.
Disegnate con la tecnica mimicocodesign grazie alla creatività di una coppia di artisti-designer che collabora da anni con la cantina, «le due nuove etichette firmate Bisol 1542 rappresentano un’evoluzione naturale del percorso di crescita avviato nel 2014 con l’acquisizione da parte del Gruppo Lunelli“Cuvée Eroiche”, afferma Matteo Lunelli, presidente di Bisol 1542 e ceo del Gruppo. «In vigna e in cantina sono state introdotte pratiche e tecnologie capaci di esprimere al meglio la qualità delle uve: dalla raccolta in bins, che ne preserva l’integrità, all’utilizzo della nuova pressa Coquard, scelta pionieristica in Valdobbiadene, che consente un’estrazione del mosto di altissima precisione. Parallelamente, si è rafforzato l’impegno verso la sostenibilità».
Bollicine e acquerello: nel 2027 l'esperienza in cantina
Per offrire un’esperienza che metta insieme vino e arte, nel 2027 verrà proposto nella cantina di via Follo a Santo Stefano (Tv) il format "Bollicine & Acquerello”, degustazione con piccolo corso per diventare artisti delle vigne.